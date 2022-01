Sausio mėnesį TV3 Play žvaigždėse – unikalus socialinis eksperimentas „Skirtingai nuostabūs“, kasmetiniai M.A.M.A. muzikos apdovanojimai, juodojo humoro serialas „Medikai paramedikai“ bei dramos serialas „Priesaika“.

TV3 Play sausio žvaigždės: įtraukiantis eksperimentas, muzikos apdovanojimai ir serialai (4 nuotr.) Priesaika ir Skirtingai nuostabūs (nuotr. Organizatorių) Šilutės rajone – neįprasta gelbėjimo operacija: iš užtvindyto miško teko vaduoti jaučių bandą (nuotr. stop kadras) Priesaika (nuotr. Organizatorių) Skirtingai nuostabūs (nuotr. Organizatorių)

Socialinis eksperimentas „Skirtingai nuostabūs“. Tai – unikalus socialinis eksperimentas, kokio Lietuvoje dar nebuvo. Šiais laikais visi turime ryškias ir aiškias savo pozicijas – tikrai žinome, ką palaikome ir prieš ką aršiai esame nusiteikę prieš. Kardinaliai skirtingai galvojame apie viską, o dėl to neretai vienas nuo kito tolstame, nebepriimame ir užsidarome į nuomonių kalėjimus, iš kurių nebemokame ištrūkti. Socialinis eksperimentas „Skirtingai nuostabūs“ pakvies alinantiems psichologiniams ir fiziniams išbandymams, kuriuose dalyvaus visiškai skirtingus įsitikinimus turinčios asmenybės. Tačiau visas jas vienys ta pati užduotis – per keturias dienas ištrūkti iš kalėjimo. Ar kardinaliai skirtingiems eksperimento dalyviams pavyks pamiršti skirtumus ir susivienyti dėl bendro tikslo? Stebėkite per TV3 Play arba pirmadieniais-ketvirtadieniais 20.30 val. per TV3.

Serialas „Medikai paramedikai“. Tado Vidmanto serialas „Medikai paramedikai“ atskleidžia šokiruojančią medikų darbo kasdienybę, gausiai pagardintą juoduoju humoru ir ironija. Lietuvos šeimos gydytojai, alternatyvios medicinos atstovai, chirurgai, morgo darbuotojai, paramedikai bei vaistininkai yra šaltų nervų, visko matę žmonės. Jie mus gydo, paguodžia, gelbsti ir traukia iš mirties gniaužtų, bet tai daro su šypsena ir priverčia juoktis. Tarp serialo žvaigždžių – Ineta Stasiulytė, Marius Repšys, Leonardas Pobedonoscevas bei daugelis kitų žinomų šalies aktorių, o kitaip – „gydytojų“ ir „ligonių“. Stebėkite per TV3 Play arba pirmadieniais-ketvirtadieniais 21 val. per TV3.

M.A.M.A. muzikos apdovanojimai. Pirmojo 2022 metų mėnesio gale, sausio 28 dieną, Kauno „Žalgirio“ areną sudrebins laukiamiausias ir svarbiausias šalies muzikos įvykis – muzikos apdovanojimai „M.A.M.A.“ 2021. Pasak organizatorių, ceremonija kruopščiai ruošiama jau kurį laikas, o pasirodysiantys atlikėjai su nekantrumu laukia galimybės koncertuoti ant „M.A.M.A“ 2021 scenos, todėl renginio žiūrovai turės progą ne tik prisiminti

pastarųjų metų atlikėjų pasiekimus, bet ir išvysti mylimiausių ir garsiausių šalies veidų pasirodymus. Trijų valandų muzikos šventėje netruks ne tik muzikos, bet ir tikrų emocijų, kurios, kaip ir kasmet, lydi apdovanojimus atsiimančius atlikėjus. Ceremonijoje šiais metais bus išdalinta 15 apdovanojimų.

Serialas „Priesaika“. Reyhan – kaime gyvenanti maloni ir gera mergina, kuri pažada senam šeimos draugui Hikmetui, kad tekės už jo sūnaus. Toks pažadas iš merginos lūpų nuskamba ne šiaip sau – Hikmetas neseniai išgirdo mirtiną diagnozę. Vyras jaudinasi, kas gali nutikti visiems jo turtams, kai žmonai terūpi įsitvirtinti aukščiausiame socialiniame sluoksnyje, o jo maištininkas sūnus Emiras padarytų bet ką, kad tik nereikėtų dirbti šeimos versle… Su santuoka galiausiai sutinka ir Emiras, tačiau duoda priesaiką, kad padarys viską, jog vargšės būsimos žmonos Reyhan gyvenimas taptų apgailėtinu. Jis tiki, kad tai priartins jų skyrybas ir jis galės tėvui įrodyti, jog šis negali priimti sprendimų už savo sūnų. Tačiau vis geriau pažindamas Reyhan, Emiras ima jos gailėti – kodėl mergina turėtų mokėti skaudžią kainą už jo norą pamokyti tėvą? Tuo tarpu pati Reyhan, pamačiusi kitą Emiro veidą, vis stipriau jį pamilsta… Serialą „Priesaika“ stebėkite per TV3 Play arba darbo dienomis nuo 18 val. per TV8.

Įsimintiną programą per TV3 Play stebėkite visiškai nemokamai tada, kada patogu jums!