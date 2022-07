TV3 Play liepos mėnesio žvaigždėse – net keturi serialai įvairių žanrų mėgėjams

Romantikos gerbėjus patrauks serialai „Meilės galia“ ir „Graikė“, o detektyvus mėgstančių abejingais nepaliks tikrais faktais paremtas serialas „Tunelis 2“. Mėnesio gale žiūrovai išvys ir visai čia pat, Latvijoje kurtą dar vieną serialą „Dingusi moteris“.

„Meilės galia“. Griežtoje šeimoje auganti Meher netikėtai prisipažįsta, kad yra nėščia, tačiau tėvai jokiu būdu nenori leisti dukrai tekėti už jos mylimojo Manavo – pastarasis nesugebėtų pasirūpinti net pats savimi! Netrukus kerštinga Meher šeima sugalvoja planą. Jie užpuola Manavą ir nustumia jį į prarają, o dukrą bando supiršti su politinės partijos lyderiu Sarabdžitu. Jiedu iškelia vestuves, o galiausiai vyras pasižada Meher kūdikį mylėti taip, kaip savą. Netrukus gimsta jaunėlis Karanas, o Meher jaučia vis šiltesnius jausmus Sarabžitui. Tačiau būtent tada netikėtai sugrįžta per klaidą žuvusiu laikytas Manavas… Dar didesnė sumaištis kyla tuomet, kai Manavas pamilsta netikrą Sarabdžito seserį Aditę. Kokie jausmai apims Meher vėl išvydus mylimąjį? Kaip Manavas reaguos pamatęs savo ir Meher sūnų? Serialas „Meilės galia“ – nuo liepos 8 d. per TV3 Play arba darbo dienomis nuo 13 val. per TV8.

„Graikė“. Mažame miestelyje dirbanti Tania – nepaprastai domisi menu, o ypatingai – senovės Graikijos kultūros istorija. Ji ir pati šiek tik primena graikę – jos rudos akys, tamsūs, garbanoti plaukai. Būtent dėl savo aistros graikų kultūrai, ji netrukus susipažįsta su iš užsienio atvykusiu meno prekeiviu. Jis netrukus sužavi Tanią savo stotu ir erudicija, o ir ji pakeri prekeivį. Abipusė simpatija perauga į meilę ir netrukus jiedu iškelia vestuves. Tačiau jau netrukus moteris supranta, kad bendras gyvenimas nebus rožėmis klotas – Tania nuo ryto iki vakaro privalo atlaikyti santuokai nepritarusios anytos puolimus, o kur dar netikėtai išgirstas faktas, kad mylimas vyras jai buvo neištikimas… Ar Tania bus pakankamai stipri atlaikyti šias negandas? Ar ras tikrąjį kelią į savo laimę? Serialas „Graikė“ – nuo liepos 21 d. per TV3 Play arba darbo dienomis nuo 11 val. per TV3.

„Dingusi moteris“. Filmo veiksmas vyksta 1995 m., vos Latvijai atgavus nepriklausomybę. Latviams nugriovus sovietų karinę radiolokacinę stotį Skrundoje, simboliškai nuo žemės paviršiaus nušluoti paskutiniai svetimos valdžios likučiai. Griovimo ceremonijoje dalyvavo visi aukščiausio rango naujosios nepriklausomos Latvijos vyriausybės ir parlamento nariai, užsienio diplomatai. Tarp jų – ir Seimo narys Silšalka, kuris, grįžęs namo, savo bute randa mirusią savo padėjėją Nataliją. Tyrėjai išsiaiškina, kad fantastišką išsilavinimą turėjusi Natalija buvo KGB šnipų mokyklos auklėtinė. Moteris žinojo visas taisykles, kaip pasiekti politinių aukštumų – tik protas ir įgūdžiai lėmė, jog jos darbdavys tapo labai įtakingu ir svariu politiku. Kas ir kodėl siekė Natalijos mirties? Kas buvo šios politinės žmogžudystės užsakovas? Serialas „Dingusi moteris“ – nuo liepos 20 d. per TV3 Play arba pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 20.30 val. per TV3.

„Tunelis“ 2. Tai – antroji itin didelio populiarumo Latvijoje sulaukusio serialo dalis. Pirmoji serialo dalis pasakojo tikrą istoriją, kai 1994-aisiais iš Jelgavos mieste esančio kalėjimo paspruko net 89 kaliniai, tarp kurių – ir keli lietuviai. Šių pabėgėlių paieškose dalyvavo tūkstančiai žmonių, o gaudynės truko net 10 metų. Antrajame serialo sezone kūrėjai klausia – kas galėjo nutikti po to? Šįkart veiksmas prasidės ten, kur pasibaigė pirmasis sezonas – kaliniai bėgs kuo toliau nuo kalėjimo teritorijos, dauguma jų išsilakstys kas sau. Tačiau pastebėjus pabėgimą, prasidės didžiosios gaudynės. Nemažai dėmesio šiame sezone ir vėl bus skiriama pagrindiniam herojui Karliui, kuris, įsisukęs į kriminalinį pasaulį, į kalėjimą buvo pasodintas už apkaltinimą žmogžudyste. Būtent čia, kalėjime, užgimė ir jo meilės jausmai – antrojoje serialo dalyje jie nuves Karlį ten, kur spręsis ne tik jo, bet ir kitų kalinių likimai… Serialas „Tunelis“ – nuo liepos 5 d. per TV3 Play arba pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 19.30 val. per TV3.

