TV3 Play, šiandien švenčianti savo ketvirtąjį gimtadienį suskaičiavo, kad lankytojai žinomiausioje televizijoje internete per visą jos gyvavimo laiką praleido daugiau nei 6,6 mln. valandų - būtent tiek, kiek ir trunka 761 metai! Per vieną minutę – 36 video? Praktiškai per tą patį laikotarpį TV3 Play vaizdai buvo peržiūrėti net 75 mln. kartų, o tai yra net daugiau nei 52 tūkst.