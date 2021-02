TV3 ir Go3 pristato didžiausią pavasario intrigą – naują realybės ir TV šou „Didysis šou burbulas“

TV3 televizija ir Go3 pristato sprogstančią pavasario naujieną – realybės ir sekmadienio TV šou „Didysis šou burbulas“.

„Dainininkai, muzikantai, kompozitoriai, prodiuseriai, šokėjai, choreografai, aktoriai, scenografijų kūrėjai – visi šou pasaulio dalyviai ir visas šou pasaulis dėl karantino sustojo. Jų gyvenimus, darbą ir pajamas pandemija pakeitė labai stipriai. Pakeitė ir paprastų žmonių gyvenimą – netekome koncertų, pasirodymų, spektaklių, o kartu – įspūdžių ir pramogų. Gyventi pasidarė pilka ir nuobodu. Taigi, nutarėme, kad pats laikas keisti šią situaciją ir mylimus atlikėjus sugrąžinti į sceną – jų ir žiūrovų džiaugsmui. O sujungus du žanrus – realybės ir sekmadienio shiny floor turėsime unikalų, išskirtinį projektą.

Čia išvysite tikras emocijas, draugystę, konfliktus, išgyvenimus, kūrybos užkulisius ir savaitės darbo rezultatą – pasirodymus didžiojoje scenoje kiekvieną sekmadienį TV3 eteryje. Labai svarbus vaidmuo čia tenka žiūrovams – jie galės balsuoti už mylimiausius dalyvius realybės šou metu savaitės eigoje ir už labiausiai patinkančius pasirodymus – sekmadieniais. Tik žiūrovai nuspręs ir, kas taps projekto nugalėtoju. Jam atiteks didysis prizas – 10 tūkst. eurų grynaisiais ir 100 tūkst. eurų vertės TV3 žiniasklaidos grupės reklaminis paketas”, – nujausią projektą pristatė Arvydas Rimas, TV3 kūrybos direktorius.

Garsiausi Lietuvos muzikantai, atlikėjai, kūrėjai susirinks į „šou burbulą“ – apsigyvens vienoje erdvėje, kurioje 24 val. per parą 7 dienas per savaitę praleis kartu. Žiūrovai projekte išvys tiek jaunus, dar neseniai iškilusius talentus, tiek patirties jau turinčias žvaigždes. Čia jie bendraus, šėls, kvailios ir, pagal iš anksto suformuluotą temą, kurs įspūdingus pasirodymus, kuriuos demonstruos sekmadienio šou žiūrimiausios televizijos –TV3 eteryje. Kiekvieną sekmadienį silpniausiai pasirodę sugrįš į namus, o stipriausi kausis „Didžiojo šou burbulo“ tiesioginiuose finaluose. Kas iškris, o kas verti tęsti kovą – spręs tik žiūrovai.

Kaip vyksta pasiruošimas sekmadienio pasirodymams, kokios intrigos ir diskusijos verda, siekiant būti geriausiu, kaip atrodo šou pasaulio užkulisiai – žiūrovai galės stebėti kiekvieną dieną 24 val. per parą per naujos kartos televiziją – Go3. Be to, žiūrovai realybės šou metu galės daryti įtaką pasirodymų temoms, siūlyti savo idėjas dalyviams ir bendrauti su jais online.

Spalvingiausias pavasario TV3 ir Go3 projektas „Didydis šou burbulas“ – jau greitai!