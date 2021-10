Turkijoje atostogavusi Donata Virbilaitė priblokšta šoktelėjusiomis kainomis: atskleidė, ko daugiau nebedarys

Naujienų portalui tv3.lt D. Virbilaitė daugiau papasakojo apie kainas Turkijoje ir pasidalijo atostogų kadrais.

(28 nuotr.) FOTOGALERIJA. Donata Virbilaitė

Pradėdama pokalbį apie atostogas, D. Virbilaitė teigė, jog lankėsi 3 miestuose: „Rajone, kuriame gyvenome pirmame viešbutyje, kainos buvo kosminės... Tikras Londonas... Restoranuose kainos maždaug vienodos, bet prekės skiriasi. Aišku, kad daug kas ten pigiau negu pas mus. Tuo tarpu Ankaroj, kur anksčiau gyvenau, kainos pakilusios. Siūlau visada pinigus išsikeisti lyromis, nes eurais jie viską suapvalina. Nors kurortuose jie iš viso lyromis nebeskaičiuoja. Viskas eurais.“

Pasak pašnekovės, kainos gerokai šoktelėjo vietose aplink viešbučius. „Atvykus į pačių miestų centrus, tuomet galima pamatyti dar turkiškas kainas. Tačiau automobilio nuoma apie 80-90 eur. už parą. Tai yra tikrai daug. Iš patirties žinau, kad automobiliai Turkijoje pigesni, o ir kuras pigesnis. Aišku, kad pačioje Antalijoje, kur daug gyventojų – kainos mažesnės. Čia pigiausias buvo maistas ir drabužiai“, – pastebėjimais dalijosi neseniai iš Turkijos grįžusi D. Virbilaitė.

Atlikėja Donata Turkijoje viešėjo ne per patį sezono piką, todėl natūralu, kad ir turistų antplūdis buvo mažesnis. „Buvome sezonui einant į pabaigą, kuomet yra mano mylimiausias laikas. Tada ir turistų nėra tiek daug. Daugiausiai sutikau pačių turkų ir vokiečių, kurie nemėgsta karščių“, – tęsė pokalbį pašnekovė.

Nepaisant to, jog Turkijoje kainos ir kiek šoktelėjusios, tačiau D. Virbilaitė papasakojo, kokios klaidos nebedarys kitą kartą: „7 dienas gyvenome viešbutyje. Nusipirkome kelionę per agentūrą. To daugiau nedarysime... Vėliau persikėlėme gyventi Antalijos senamiestyje. Čia praleidome 3 naktis. Buvo labai gražu... Antalijos senamiesčio viešbutis paliko daug didesnį įspūdį nei 5 žvaigždučių viešbutis su viskas įskaičiuota. Kelionė pati su skrydžiais, viešbučiais ir pervežimais kainavo apie 1200 eur.“