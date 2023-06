Tragiškai žuvo amerikiečių aktorė: su ja buvo 3 vaikai

Frankie, kuri „Channel 4“ seriale vaidino Jess Holt, sustojo ant M66 greitkelio kelkraščio, kai į ją trenkėsi greitai važiuojantis automobilis, rašo mirror.co.uk.

Televizijos žvaigždė Frankie, du jos sūnūs – devynerių Tommy ir dvejų Rocky bei ketverių metų sūnėnas Tobias buvo nugabenti į ligoninę oro transportu. Manoma, kad Tommy ir Tobiasui buvo sukelta koma.

Frankie, kuri laukėsi, avarijos neišgyveno. Geriausia Frankie draugė Debbie Wright sakė, kad moteris buvo 18 savaičių nėščia.

Tragiška avarija įvyko šeštadienį, gegužės 14 d., tačiau apie įvykį sužinota tik dabar, kai jos kolega Paulas Dananas socialiniuose tinkluose pareiškė pagarbą.

Frankie 2000-2001 m. vaidino „Hollyoaks“ seriale, vėliau atliko kitus vaidmenis serialuose „Merseybeat“, „Heartbeat", „Where the Heart Is“ ir „Wire in the Blood“.

44 metų Paulas instagrame pasidalijo besišypsančios Frankie nuotrauka ir ištraukomis iš jų bendro darbo „Channel 4“ programoje.

Paulas, kuris muilo seriale vaidino Jess vaikiną Solą Patriką, rašė: „Ką tik išgirdau labiausiai sukrečiančią naujieną, kokią esu girdėjęs ilgą laiką. Veždama negimusį kūdikį ir du mažus berniukus bei sūnėną mirė dar viena gera draugė, tikrai ypatingas žmogus. Jie pateko į siaubingą autoavariją.

Frankie niekada daugiau nematys savo šeimos, o jos negimęs vaikas, kuris niekada gyvenime net neturėjo šanso, jau nekalbant apie jos du mažus berniukus ir sūnėną, niekada daugiau nepamatys nei mamos, nei tetos.

Meldžiuosi už juos ir už jos vyrą, kuris Dievas žino, kaip jis dabar gyvena, taip pat už jos seserį ir tėvus. Aš esu sugniuždytas ir man skauda daugiau, nei galite numanyti.“