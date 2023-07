Toksiškus santykius seriale „Apkaltinti meile“ patyrusi aktorė Paukštytė: „Gyvenime taip pat dažnai meluojama“

Serialas pasakoja istoriją apie prie Baltijos jūros gyvenančią našlaitę Kristiną, įsimylėjusią prestižinio viešbučio paveldėtoją Andrejų. Tačiau jos „princas“ dėl savo tėvo skolų veda kitą, o Kristina priverstinai ištekinama už Viktoro – vietinio ir sadistiško policijos viršininko. Išduota mergina ketina nusižudyti, tačiau būtent tuo metu į jos gyvenimą netikėtai įsiveržia tas, kurio ji nesitikėjo…

Serialo anonsas:

Intriguojančioje ir dramatiškoje istorijoje lietuvių aktorė Raminta Paukštytė kūrė pagrindinio herojaus merginos, o vėliau – jau ir žmonos Dianos vaidmenį. Jos tėvais čia tapo puikiai žinomi kiti aktoriai – Gabija Jaraminaitė ir Ridas Žirgulis, o bičiuliu – aktorius Simonas Mozūra.

Seriale atspindės toksiškuose santykiuose paskendusią moterį

Meilė tiek gyvenime, tiek ir serialuose yra labai įvairiapusė. Kartais – džiuginanti, o kartais – atnešanti tik skausmą. Su tuo sutinka ir Raminta, kuriai seriale „Apkaltinti meile“ teko patirti būtent tamsiąją meilės pusę.

„Jei žvelgčiau į meilę seriale iš savo kuriamos Dianos perspektyvos, tuomet tai – obsesiška meilė. Tačiau kartu – ir labai reali, pastebima ne vien serialuose. Dianos mylimasis tokias pat stipriais jausmais jai atgal neatsako, tačiau meluoja ir ją visaip įtikinėja, kad yra kitaip. Ir viskas dėl to, kad gautų tai, ko nori. Šiuo atveju – santuoką ir pinigus. Manau, kad ir realiame gyvenime šiuolaikiniai santykiai yra sudėtingi – juose dažnai meluojama. O kartais lygiai taip pat norima pasinaudoti žmonių naivumu“, – pastebi aktorė.

Visa tai seriale R. Paukštytės kuriamą vaidmenį priartina prie drastiškų, o kartais – net sunkiai suvokiamų sprendimų.

„Ilgainiui Diana praranda savigarbą. Ji kenčia dėl meilės, bet ir toliau lieka toksiškame santykyje nepaisydama to, kad vyras jos nemyli. Diana laikosi idėjos, kad jei ji savyje kažką pakeis, vyras ją pamils. Tam, kad išgelbėtų santuoką, ji ryžtasi bet kam – kad vyrą prie savęs pririštų, netgi pagimdo jam vaiką“, – sako ji.

Tikra, nesumeluota meilė, anot aktorės, pasižymi visai kitokiomis savybėmis. „Man meilė yra būsena, o kartu – dviejų žmonių darbas. Kai abu vienas dėl kito stengiasi, tas ryšys ir pati meilė vis gražėja, stiprėja. Tačiau svarbu, kad stengtis norėtų abu žmonės“, – įsitikinusi Raminta.

Serialas „Apkaltinti meile“ (6 nuotr.) Serialas „Apkaltinti meile“ Serialas „Apkaltinti meile“ Serialas „Apkaltinti meile“ +2 Serialas „Apkaltinti meile“ Serialas „Apkaltinti meile“ Serialas „Apkaltinti meile“

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Serialas „Apkaltinti meile“

Kai kurie tikina, kad filmuose meilė neretai pateikiama nerealistiškai. Su tuo sutinka ir R. Paukštytė – Holivudo juostose iš tiesų kartais atrodo, kad viskas visuomet pasibaigia tik „ilgai ir laimingai“ gaida.

„Tačiau dabar atsiranda ir daug kitokių filmų, kurie baigiasi su tam tikru meilės etapu, paliekančiu klausimą, o kas toliau? Ir pati žiūrėdama tokius filmus suprantu, kad mes pamatėme tik tai, kaip viskas buvo tą akimirką. O gyvenimas tęsiasi toliau“, – sako ji.

Darbas filmavimo aikštelėje

Serialą „Apkaltinti meile“ stebėti bus įdomu ne tik žiūrovams. Toks pats intriguojantis jis buvo ir Ramintai, išgyvenusiai jį filmavimo aikštelėje, mat tai – bendras lietuvių, latvių ir ukrainiečių projektas.

„Režisierius ir visa kūrybinė komanda buvo be galo kantrūs, profesionalūs, susidirbę tarpusavyje. Jie labai operatyviai gebėdavo keisti lokacijas, mokėdavo sukurti gražią šviesą“, – pasakoja aktorė.

Tiesa, lygindama ukrainiečių darbą su, pavyzdžiui, lietuviais, aktorė pastebi ir skirtumų. Mūsų tautiečiai visuomet darbus linkę pradėti rytais, o štai komanda iš Ukrainos dažniau dirba vakarais – filmavimų pamainos prasidėdavo 14-15 valandą dienos ir baigdavosi apie 2 valandą nakties.

Kelias į aktorystę – vingiuotas

Įdomus ir pačios Ramintos kelias į aktorystę. Nors minčių apie šią profesiją pasitaikė jau vaikystėje, atėjus metui rinktis mokslus, ji pasuko į žurnalistiką. Tačiau vėliau, norui vaidinti taip ir neužgesus, ji priėmė drąsų sprendimą ir nusprendė rinktis tai, ką siūlo širdis – aktorystę.

„Esu laba emocionali, jautri, o artimiausieji žino, kad ir labai dramatiška. Todėl man aktorystė suteikia progą išreikšti visus šiuos intensyvius jausmus“, – šypteli ji.

O štai dabar aktorystės meno paslapčių ji moko ir kitus, ypač – jaunimą. „Pastebiu, kad šią profesiją jie linkę idealizuoti. Bet mes apie tai atvirai kalbamės, aš pasidalinu savo patirtimi. Kartais gali atrodyti, kad ši profesija minusų turi netgi daugiau, nei privalumų, tačiau netrukus suprantu, kad tų privalumų svoris yra didesnis“, – pasakoja R. Paukštytė.

Anot jos, sunkesnė aktorystės pusė yra nuolatinis neužtikrintumas bei šiuolaikinio žmogaus poreikių neatitinkantis atlygis – kartais dėl to šios profesijos žmonės paraleliai ieškosi papildomų veiklų. Taip pat, nors Lietuvoje yra jaučiamas didelis aktorių poreikis, tokia pat didelė yra ir konkurencija.

„Privalumai – priežastis, dėl kurios šią profesiją pasirinkai. Man tai – svarbi ir natūrali galimybė išreikšti save per kūrybą. Aktorystė suteikia progą išgyventi kitų žmonių gyvenimus – kažko galbūt nepatiri pats, bet būdamas aktoriumi, gali įsijausti ir išgyventi per kažką kitą. Žinoma, vaidmenys būna intensyvūs, ypač teatre. Be to, visuomet esi apsuptas kūrybiškų žmonių – ne visos profesijos gali tuo pasigirti“, – pokalbį baigia R. Paukštytė.

O serialą „Apkaltinti meile“ su R. Paukštyte žiūrovai kviečiami išvysti jau nuo liepos pradžios. Pirmoji serija – šį vakarą!

„Apkaltinti meile“ – pirmadieniais-ketvirtadieniais, 20.30 val. per TV3!