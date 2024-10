Tokių desertų Kotrynos Starkienės virtuvėje dažniausiai neišvysite, bet šie tapo itin gardžia išimtimi

„Šio šeštadienio laidoje paruošiu tokius užkandžius, kuriuos labai mėgsta mano vaikai. Ne tik išgirsite, kaip pagaminti suktinukus su vištiena ir naminius sušius, bet nepamiršime ir deserto. Šįkart gaminsiu desertą be cukraus, be miltų, be pieno ir be riebalų.

Ir nors tokių desertų mano virtuvėje beveik neįmanoma pamatyti, šie datulių triufeliai yra ne tik sveikesnė alternatyva, bet ir labai skanūs“, – intriguoja ji.

Kaip pasigaminti šį desertą, K. Starkienė atskleidžia nedelsdama. Tiesa, ji atkreipia dėmesį, kad šiame recepte nėra ingredientų kiekių – juos galima koreguoti pagal skonį.

Tačiau saldainių pagrindas yra datulės, tad būtent jų reikėtų daugiausiai.

Datulių triufeliai

Jums reikės:

datulių;

graikiniu riešutų;

kakavos;

cinamono;

maltų gvazdikėlių;

malto muskato riešuto;

malto imbiero;

romo;

druskos;

juodojo šokolado;

Gaminimo eiga

Datules nuplaukite, išimkite kauliuką ir sudėkite į smulkintuvą kartu su puse porcijos riešutų, kakava, prieskoniais ir romu. Viską sutrinkite iki vientisos masės. Likusius riešutus susmulkinkite, suberkite į jau paruoštą masę ir gerai išmaišykite.

Masė turėtų būti lipni, bet gana tvirta, kad galėtumėte suformuoti rutuliukus. Formuoti saldainius lengviau drėgnomis rankomis. Šokoladą ištirpinkite ir jame pamirkykite saldainius. Palikite šaldytuve, kad sustingtų, o tuomet mėgaukitės!

