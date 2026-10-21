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TV3 naujienos > Žmonės

„TikTok“ liūdnai pagarsėjusiai Kristinai Tiškuvienei – nemalonios žinios iš teismo

2026-10-21 19:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 19:03
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Skandalais pagarsėjusiai anksčiau TikTok kūrėja buvusiai Kristinai Tiškuvienei (arba Kristinai Kaminskaitei) – nemalonios žinios iš teismo.

Kristina Tiškuvienė (nuotr. „Farai“ ir nuotr. 123rf.com)

Skandalais pagarsėjusiai anksčiau TikTok kūrėja buvusiai Kristinai Tiškuvienei (arba Kristinai Kaminskaitei) – nemalonios žinios iš teismo.

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Jai gali tekti atlikti arešto bausmę, rašė Delfi.

Nemalonios žinios iš teismo

Anot minėto portalo, Šiaulių apylinkės teismas spalio 20 d. nutartimi nusprendė moteriai anksčiau skirtą laisvės apribojimo bausmę pakeisti areštu. Tokia nutartis priimta nustačius, kad moteris nevykdė teismo įpareigojimų. Tiesa, šis sprendimas dar gali būti skundžiamas.

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Kaip Delfi komentavo Šiaulių apylinkės prokuratūros atstovai, šių metų vasario 20 d. K. Tiškuvienė buvo pripažinta kalta pagal Baudžiamojo kodekso 154 straipsnio 1 dalį.

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Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė už šmeižimą:

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„Tas, kas per visuomenės informavimo priemonę paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, arba šmeižė asmenį, neva šis padarė tyčinį nusikaltimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.“

 

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