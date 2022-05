Tiesiogiai: premjera su „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyviais – kokios aistros verda Tenerifėje?

Ilgai žiūrovų laukta didžiausia TV3 ir Go3 vasaros naujiena, realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“, prasideda šiandien! 10 išrinktųjų su žiūrovais jau šiandien sveikinsis iš prabangios vilos Tenerifėje, kurioje mėgausis nesibaigiančiais vakarėliais, megs pažintis ir tikėsis patirti geriausią gyvenimo vasarą. Tiesa, yra vienas „bet“ – apie vilą dalyviai dar žino ne viską...

Projekto vedėjais tapo ir diena iš dienos su 10 išrinktųjų nuolat bendraus tie, kuriuos tikrai būtų galima pavadinti realybės šou ekspertais. Tai – pora ir scenoje, ir gyvenime, Žygis ir Gabija. Būtent jie tapo prabangios Tenerifės vilos šeimininkais ir jau šiandien mielai priims savo svečius. Tačiau yra viena detalė, kurios jie iki šiol neatskleidžia…

O kad sužinotumėte, ko tikėtis iš kiekvieno dalyvio, kviečiame susipažinti su 5 įspūdingomis merginomis ir jiems nenusileidžiantiems vaikinams. Visi jie tokie, kurių nepastebėti – tiesiog neįmanoma. Tačiau jiems ar pavyks perlipti savo ego ir sugyventi po vienu stogu? Kuris iš jų taps žiūrovų numylėtiniu, o kuris jau nuo pirmosios dienos kelią į kiekvieno širdį ras daug sunkiau?

EVA

Dainininkės karjeros siekianti Eva garsiai juokiasi, sako viską, kas yra ant liežuvio galo ir nebijo parodyti savo jausmų, o gyvenime jai svarbiausia daryti tik tai, kas teiktų malonumą. Mergina nejaučia jokio tabu ir nuolat savo beprotiškomis idėjomis stebina aplinkinius. Eva mėgsta puikiai atrodyti, makiažą, tačiau graži jaučiasi ir be jo, o į Tenerifę pasiruošė rimčiausiai. Sklinda gandai, jog su savimi į Tenerifę ji atsivežė net 20 bikinio porų…

„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyviai (nuotr. Organizatorių)

ANTANAS

Socialiniuose tinkluose puikiai žinomą Antaną šiuo metu seka virš 100 tūkst. sekėjų. Tačiau jis neslepia, kad būtent ši jo veikla užaugino ir storą odą – anksčiau jis patyrė ir kritikos, ir pagyrų. Viską, ką išgyvens Tenerifėje, vaikinas tikisi parodyti ir savo sekėjams, tad baisiausia jam būtų netekti telefono. Tiesa, nepamaišytų ir antroji pusė – Antanas juokiasi, kad jau kurį laiką savo draugų rate yra kaip šuniui penkta koja…

„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyviai (nuotr. Organizatorių)

RIMVYDAS

Išskirtinės išvaizdos Rimvydas – meniška ir laisva siela! Vaikinas yra neabejingas kelionėms, o taip pat jį į priekį veda didelės svajonės – Rimvydas siekia sukuri filmą Kanų kino festivaliui. Tiesa, jis ir pats nebijo kamerų – sako, kad visuomet jaučiasi taip, tarsi apie jį būtų filmuojamas dokumentinis filmas. Rimvydas merginas traukia ir dėl savo išskirtinės išvaizdos – vaikinas ketina auginti plaukus iki bambos!

„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyviai (nuotr. Organizatorių)

JONAS

Itin sodraus balso savininkas Jonas daugeliui galėtų priminti radijo laidų vedėją, tačiau iš tiesų jis – vienas kiečiausių Kauno barmenų, kuriam anksčiau nesvetimos buvo ir šokėjo, ir modelio veiklos! O širdyje Jonas – paprastas, jautrios sielos vaikinas, kuriam svarbiausia vertybė yra šeima.

„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyviai (nuotr. Organizatorių)

SANDRA

Modelis, gogo šokėja ir tiesiog mergina, kuri dievina pramogas – būtent taip prisistato Sandra. Mergina negali gyventi be dėmesio, nepaleidžia telefono iš rankų ir mėgsta save stebėti iš šono, todėl kameros jai – malonumas. Išvaizdi mergina itin traukia vyrus, o kai kurie dėl jos ryžtasi net ir protu nesuvokiamiems dalykams… Tiesa, jei nesate nuoširdus, Sandra iškart jus perpras. Vienintelė jos baimė realybės šou – prisišnekėti per miegus.

„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyviai (nuotr. Organizatorių)

EMA

Ir graži, ir protinga – būtent taip būtų galima apibūdinti Emą, kuriai nesvetimas nei modelio darbas, nei rinkodaros žinios. Mergina neatostogavo 5 metus, tad kelionė į Tenerifę jai yra tikra dovana, kurios ji labai ilgai laukė. Tiesa, Lietuvoje Ema palieka savo mylimą augintinį bei šiltnamį, kuriame pastaruoju metu randa ramybę.

„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyviai (nuotr. Organizatorių)

MEDA

Tarp dviejų miestų gyvenanti Meda – ne tik verslininkė, bet ir buvusi „X faktoriaus“ žvaigždė. Nuoširdi ir visuomet švytinti mergina yra tarsi žmogus-orkestras, kuriam svarbu ne tik skirti dėmesio visoms savo numylėtoms veikloms, bet ir gerai uždirbti. O kur dar jos grožis – Meda neabejotinai apsuks vaikinams galvas...

„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyviai (nuotr. Organizatorių)

GABRIELĖ

Egzotiškoji Gabrielė – tikra Selenos Gomez kopija, visuomet svajojusi apie televiziją. Šis projektas, kurį ji vadina dievo siųstu ženklu, yra jos svajonės išsipildymas. Vakarėlių nepraleidžiančios Gabrielės kūną puošia 7 tatuiruotės, o štai jos širdis – laisva. Pastarieji santykiai merginą nuvylė – dabar ji bijo tikėtis, kad ir čia gali sutikti tokį, kuris dar tikrai nebus „tas vienintelis“…

„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyviai (nuotr. Organizatorių)

JUSTINAS

Justino gyvenimas – vienas didelis nuotykis. Dėl šio realybės šou jis netgi metė savo mylimą virtuvės šefo darbą! Tačiau tokios avantiūros jam nėra naujiena – palaukite, kol pamatysite, kokią skambią frazę jis turi išsitatuiravęs ant krūtinės… Tiesa, nors ir atrodo, kad Justinui viskas yra pokštas, linksmų plaučių vaikinas iš tiesų yra romantikas – Tenerifėje jis tikisi susirasti merginą.

„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyviai (nuotr. Organizatorių)

ARIJUS

Kiekvienos merginos svajonė, didžiausias vaikinų konkurentas – santūrusis Arijus iš Norvegijos! Jis negali be sporto, o tą įrodo ne tik jo ištreniruotas kūnas, bet ir metai, kuriuos savanoriškai praleido armijoje – marškinėlių Tenerifėje jam tikrai neprireiks… Arijus sako, kad laimėti projektą – mažiausiai jam rūpintis dalykas, tačiau ar tai nepasikeis, kai jis išgirs, kad pagrindinis šou prizas idealiai dera su didžiausia jo svajone?

Nepraleiskite progos susipažinti su dalyviais ir dar artimiau. Jų gyvenimą per Go3 žiūrovai nuo šiandien kviečiami stebėti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, o pirmadieniais-ketvirtadieniais jų lauks ir laidos apie šou dalyvių gyvenimą per TV3. Tačiau kurioje vilos vietoje slėpsis kameros, nežino niekas…

„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyviai (nuotr. Organizatorių)

„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ prasideda šiandien – stebėkite 24/7 per Go3 ir nuo 20.30 val. per TV3!