„The Roop“ pristatė naują „Discoteque“ versiją: remiksą sukūrė žymus olandų didėjus Deepend

Likus kelioms dienoms iki „Eurovizijos“ pirmojo pusfinalio „The Roop“ savo gerbėjams paruošė staigmeną – išleido pirmąjį „Discoteque“ dainos remiksą, kurį specialiai grupei sukūrė garsus olandų didžėjus Deepend.

„Discoteque (Deepend Remix)“ šokių muzikos remiksas pasirodo „The Roop“ intensyviai ruošiantis gegužės 18 dieną vyksiančiam pirmajam „Eurovizijos“ pusfinaliui. Naują kūrinio versiją sukūręs, pasaulinio garso didžėjus Deepend negaili pagyrų „The Roop“ ir sako, kad „Discoteque“ yra išskirtinis kūrinys.

„Vos tik išgirdęs „Discoteque“ supratau, kad tai yra kažkas išskirtinio, kažkas tokio, ko dar niekam nepavyko sukurti. Vaikinai iš tiesų yra verti daug pagyrų – priedainis labai užkabina ir įsimena, dainoje daug išskirtinių garsinių elementų“, – sakė Deepend.

„The Roop“ kūrinį didžėjus papildė savo tradiciniu skambesiu: „Discoteque“ norėjau suteikti savo braižo – elektroninių ir popmuzikos muzikos garsų – tai ir yra mano firminis skambesys. Į pagalbą pasikviečiau draugą gitaristą Deriką – jis specialiai remiksui įrašė naują gitaros partiją. Kūriniui sukūriau naują bosinę liniją, pridėjau efektų ir šiek tiek pakeičiau dainos melodiją.“

Olandų didžėjus Depeend Lietuvos publikai yra puikiai pažįstamas – prieš keletą metų jis koncertavo Kauno „Žalgirio“ arenoje. Deepend muziką „Spotify“ platformoje per mėnesį perklauso daugiau kaip 3 milijonai žmonių, didžėjus yra išleidęs tokius hitus kaip „Runaways“ (98 mln. perklausų), „Woke up in Bangkok (54 mln. perklausų), „Only Love“ (33 mln. perklausų).

„The Roop“ „Discoteque“ muzikos klausymosi platformose iki šios dienos perklausyta daugiau kaip 3.7 mln. kartų, vaizdo klipas „YouTube“ peržiūrėtas daugiau nei 6 milijonus kartų.

„Discoteque“ jau per pirmąją savaitę pagerino visus Lietuvos dainų klausomumo internete rekordus. Daina keturias savaites iš eilės Lietuvos radijo stočių tope užėmė pirmąją vietą. „Discoteque“ patenka ir į Švedijos, Suomijos, Islandijos bei Latvijos „Spotify Viral“ topus.