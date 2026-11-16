Teatras pasislėpęs miške – Matuizose baigėsi keturias dienas trukęs festivalis

Festivalio „Tegyvuoja Giraitė“ tradicija tęsiasi daugiau nei trisdešimt metų. Festivalio istorijos negalima atsieti nuo Matuizų mėgėjų teatro „Giraitė“, kurį 1998 metais įkūrė režisierė Irena Čeplikienė.
Per beveik tris dešimtmečius „Giraitės“ trupė tapo svarbia Matuizų kultūrinio gyvenimo dalimi. Iš vietos žmonių suburtas kolektyvas yra pelnęs Lietuvos mėgėjų meno apdovanojimą „Aukso paukštė“.
Teatro siela – režisierė
Teatro siela – režisierė I. Čeplikienė. Matuizose ji režisuoja spektaklius, rašo scenarijus, telkia įvairių kartų meno kolektyvus ir kasmet, lapkritį, organizuoja tarptautinį profesionalių ir mėgėjų teatrų festivalį.
„Matuizos garsėja ne tik plytomis, bet ir teatru, – sako Matuizų teatro įkūrėja, festivalio organizatorė I. Čeplikienė. – Norime, kad teatras gyvuotų, kad tradicija išliktų. Teatrai mielai atsiliepia į žinutes, o atvykę jie visada pastebi bendruomenę, publikos reakcijas ir tai, su kokia šiluma juos sutinkame. Daugelis sako norintys grįžti – gerumas ir rūpestis nelieka nepastebėti.“
Festivalio programoje, šalia mėgėjų teatrų, pasirodo profesionalai. Šiais metais festivalį atidarė vaikų teatro „Pradžia“ spektaklis „Meškis ir žąsis“ bei Giedriaus ir Agnės Arbačiauskų muzikinis pasirodymas „Baltosios naktys“, o uždarė Šarūno Kunicko režisuotas Utenos kamerinio teatro spektaklis „Patriotai“.
„Tegyvuoja Giraitė“ suburia stipriausius kolektyvus iš įvairių Lietuvos rajonų. Penktadienį Rokiškio rajono Bajorų lėlių teatras „ČIZ“ parodė spektaklį „Kvaila žąsis“, o Priekulės meno ir kultūros centro Ernsto Vicherto teatras į Matuizas atvežė pagal Ievos Simonaitytės apysaką „Pikčiurnienė“ sukurtą spektaklį „Buše“.
Šeštadienį Rokiškio kultūros centro teatras žiūrovams pristatė spektaklį „Svetima žemė“ – pasakojimą apie tremtyje susipynusius lietuvių bei gruzinų šeimų likimus. Punsko lietuvių kultūros namų Klojimo teatras parodė spektaklį „Prakalbintas lopšys“. Per tautosaką, papročius, dainas ir tikėjimus čia kalbama apie žmogaus ryšį su šeima, bendruomene ir savo kraštu.
Pasvalio kultūros centro miesto teatras atvežė pagal Sauliaus Šaltenio kūrinį „Škac, mirtie, visados škac!“ pastatytą spektaklį „Pavėlavai“, pasakojantį apie pirmąją meilę ir vaikystės prisiminimų svarbą.
Sekmadienį šeimoms Naujasis teatras parodė interaktyvią pasaką „Vilkas ir ožiukai“. Po jo vyko susitikimas su teatro profesionalėmis, teatrologėmis dr. Danute Vaigauskaite ir Irena Maciulevičiene. D. Vaigauskaitė festivalyje vedė ir kūrybines scenos pamokas, o festivalio žiūrovai turėjo galimybę pamatyti bendrą Matuizų aktorių ir jaunimo, parengtą vasaros kūrybinėje stovykloje, scenos kūrinį.
„Gera būti teatrų festivalyje, kuriame tiek daug pagarbos, meilės, dėmesio ir šilumos, kur visi taip aktyviai dalyvauja spektakliuose ir pokalbiuose. Nuostabu, kad nugyvenusi dalį savo gyvenimo aš vis dar turiu pirmų kartų. Pirmą kartą susitikau su Matuizų žmonėmis ir jų teatru, nors seniai svajojau čia atvažiuoti“, – sako dr. D. Vaigauskaitė.
Anot jos, Lietuvoje vyksta daugybė teatro renginių ir festivalių, kiekvienas iš jų turi savo privalumų, tačiau Matuizų festivalis – ypatingas. Ypatingumas susideda iš to, kiek darbo ir prakaito įdeda organizatoriai. Be jokios abejonės, būtinas ir dvasinis vedlys.
„Matuizose juo tapusi I. Čeplikienė. Irutė užsiaugino žiūrovą, kurdama spektaklius ir ugdydama aktorius. Tai pagarbus žiūrovas, retai kur tokį pamatysi. Festivalyje buvau keturias dienas, turėjau progos įsitikinti, kaip nuo scenos nulipę aktoriai skuta bulves, kepa kugelius, gamina vyniotinius. Svečius jie vaišina su tokia pat meile, su kokia vaidina. Ir tai – nesumeluota. Kai paklausiau, vardan ko jie visa tai daro, atsakė man paprastai – vardan Irenos. Matuizos, o ir visas Varėnos rajonas, turi tokį brangakmenį!“
Menotyrininkė neabejoja, kad miške pasislėpęs Matuizų kaimelis gali tapti Lietuvos teatro Meka. Ir tokiu jį padaryti gali tik profesionalus požiūris, didžiulė atsakomybė ir kruvinas darbas.
Matuizose teatras gyvas ne tik lapkričio viduryje, kai vyksta festivalis. Režisierė I. Čeplikienė ir aštuoniolika teatro narių ieško naujų pjesių, kuria, repetuoja ir kas dvejus metus pristato po naują spektaklį, kurį parodo teatro festivalyje „Atspindžiai“ ir dažnai tampa jo laureatais.
Režisierė pasakoja, kad bendruomenėje rasti artistų nėra paprasta, o jai rūpi, kad į sceną ateitų ir naujų žmonių. Mėgėjų teatre vien noro vaidinti neužtenka, reikia atrasti laiko repeticijoms, tenka jas derinti su šeima ir kitais įsipareigojimais.
Naujų aktorių dažnai tenka ieškoti asmeniškai – pakalbinti žmones, padrąsinti. „Vyriausiam mūsų teatro aktoriui – 81-eri, reikia naujos jėgos. Džiaugiuosi, kad turime jaunimo. „Giraitės“ žmonės žino, ką teatras duoda bendruomenei. Džiaugiuosi kiekvienu, kuris ateina ir į sceną, ir į žiūrovų salę“, – sako festivalio vadovė I. Čeplikienė, už galimybę rengti festivalį dėkodama Lietuvos kultūros tarybai ir Varėnos rajono savivaldybės administracijai.
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