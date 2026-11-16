Sujudimas Vilniuje – pranešta apie neva užminuotą teismą

Tai Eltai patvirtino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio specialistė Loreta Kairienė.
Planas „Skydas“ nėra įvestas
„13.42 val. pranešėjas pasakė, kad užminuotas Vilniaus apygardos teismas“, – tvirtino sostinės policijos atstovė.
Šiuo metu įvykio vietoje dirba policijos pareigūnas, planas „Skydas“ nėra įvestas.
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