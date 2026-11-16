Tavo idėjai – TV kamerų ir Lietuvos verslo lyderių dėmesys: į antrąjį MVP sezoną kviečiami ir studentai

Turite verslo idėją? Manote, kad ją privalo išgirsti ne tik už sėkmingiausių verslų stovintys žmonės, bet ir visa Lietuva?
Pildykite dalyvio anketą jau šiandien: čia.
„Nėra lengva vieną dieną pakilti iš mokyklos suolo ir pristatyti savo verslo idėją televizijoje, stebint Lietuvos verslo lyderiams ir šimtams tūkstančių žiūrovų. Tačiau pernai tam ryžosi net 32 moksleivių komandos. O daliai jų pasirodymas „MVP – vienaragių paieška“ tapo postūmiu toliau siekti svajonių: šiandien kai kurių sukurtas programėles jau galima atsisiųsti, o žaidimus – įsigyti. Be to, viena iš komandų šiemet žengs dar vieną žingsnį – investicijų ieškos naujajame „Rykliai. Lietuva“ sezone“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
Antrajame verslumo šou sezone savo idėjas Lietuvos verslo lyderiams pristatyti kviečiami ir moksleiviai, ir studentai, t.y. visi, kurių amžius nuo 14 iki 21 metų.
Dalyvauti galite tiek vieni, tiek ir subūrę komandą. Viskas, ką reikia padaryti, tai tik sugalvoti verslo idėją, pasiruošti ją trumpai pristatyti ir užpildyti dalyvio anketą. Moksleiviai konkuruos su kitais moksleiviais, o studentai – su studentais.
SEB bankas tęsia bendradarbiavimą su projektu „MVP – vienaragių paieška“. Ši partnerystė atspindi ilgametį banko indelį ugdant jaunimo finansinį raštingumą – SEB bankas bendradarbiauja su jaunais verslais ne tik kaip finansų partneris, bet ir kaip mentorius. Prie antrojo MVP sezono kaip nepriklausoma teisėja jungiasi ir SEB Baltijos šalių tarnybos vadovė, SEB banko Lietuvoje vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.
„Jaunojoje kartoje slypi didelis verslo proveržio ir inovacijų potencialas. Šiuolaikinis jaunimas drąsiai eksperimentuoja, į problemas žvelgia kitaip ir atranda naujų sprendimų. Džiaugiuosi galėdama sugrįžti į MVP teisėjos kėdę ir iš arti stebėti, kaip jaunuolių idėjos auga, keičiasi ir prisitaiko prie naujų iššūkių. Noriu šiame projekte ne tik vertinti, bet ir patarti, padrąsinti, pasiūlyti savo įžvalgų. Pirmasis sezonas parodė, kad jaunimo ambicijos jau seniai peržengė Lietuvos ribas, todėl nekantrauju pamatyti, kokių netikėtų ir drąsių idėjų atneš naujasis MVP sezonas“, – teigia Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.
Atrinktiems dalyviams Lietuvos startuolių ekspertai padės išgryninti idėją ir paruošti originaliai ją pristatyti žinomiausiems šalies verslo lyderiams, tarp kurių – „Kilo“ grupės, „Omnisend“, BCG, „Vinted“, „WIX“, „Tesonet“, „Flo Health“ ir „Hostinger“ atstovai.
O TV3 studijoje dalyvius, kaip ir aną sezoną, padrąsins MVP kapitonas – įmonių grupės „Kilo“ bendraįkūrėjas Tadas Burgaila.
Tikru įkvėpimu gali tapti ir praėjusių metų sėkmės istorijos. Pernai metų nugalėtojos Elzė Sofija Katilauskaitė, Ieva Kazanavičiūtė ir Gabrielė Kašėnaitė sukūrė žaidimą, įkvėptą žemės drebėjimų. Ar žinotumėte, kaip elgtis ekstremaliose situacijose? Jei ne, tuomet jums būtinai reikia išbandyti „Fiasco“ – stalo žaidimą, kurį jau galima įsigyti internete.
O gal jus kankina daugeliui pažįstama bėda: spinta – pilna, bet apsirengti nėra kuo? „Wearly“ šią problemą padeda išspręsti.
Viliaus Vasiliausko ir Ąžuolo Vainilkos sukurta dirbtinio intelekto programėlė iš jūsų turimų drabužių nuotraukų pasiūlo, ką su kuo derinti. Šiuo metu programėlę jau galima atsiųsti, o jos kūrėjai investicijų ieškos naujajame „Rykliai. Lietuva“ sezone.
„MVP – vienaragių paieška“ – jau greitai per TV3!
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