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Prie „Rykliai. Lietuva“ jungiasi verslininkė Janita J. Plungė: „Jei nesugebi savo verslo pristatyti per 3 minutes, esi nepasiruošęs jį vystyti“

2026-10-21 14:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 14:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėja laukiamiausia verslininkų, startuperių ar svajojančių jais tapti diena – TV3 žiniasklaidos grupė jau visai netrukus pristatys trečiąjį populiariausio pasaulyje verslumo šou „Rykliai. Lietuva“ sezoną. Projektas kiekvieną sezoną stebina ne tik vis didesnėmis investicijomis, bet ir dar genialesnėmis idėjomis. O taip pat – vis naujais prie šou prisijungiančiais veidais. Šiandien atskleidžiama dar viena investuotoja, nuo nulio sukūrusi sėkmingą tarptautinį verslą.

Prie „Rykliai. Lietuva“ jungiasi verslininkė Janita J. Plungė
GALERIJA (9)

Artėja laukiamiausia verslininkų, startuperių ar svajojančių jais tapti diena – TV3 žiniasklaidos grupė jau visai netrukus pristatys trečiąjį populiariausio pasaulyje verslumo šou „Rykliai. Lietuva“ sezoną. Projektas kiekvieną sezoną stebina ne tik vis didesnėmis investicijomis, bet ir dar genialesnėmis idėjomis. O taip pat – vis naujais prie šou prisijungiančiais veidais. Šiandien atskleidžiama dar viena investuotoja, nuo nulio sukūrusi sėkmingą tarptautinį verslą.

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Jau paaiškėjo, kad „Rykliai. Lietuva“ komandą šį sezoną papildys verslininkė, socialinių mokslų daktarė bei edukologė Austėja Landsbergienė. O šiandien skelbiamas ir dar vienas naujas veidas.

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Rekordus mušančiame verslumo šou šį sezoną prie investuotojų prisijungs ir dar viena išskirtinė moteris. Tai – viena sėkmingiausių Lietuvos verslininkių, „KIKA GROUP“ įkūrėja Janita Januškauskaitė-Plungė. Kadaise jos istorija prasidėjo nuo idėjos kirpti šunis, o šiandien ji – milžiniško ir sėkmingo tarptautinio verslo kūrėja ir valdytoja.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prie „Rykliai. Lietuva“ jungiasi verslininkė Janita J. Plungė

Perprasti žmogų pakanka kelių minučių

Sukaupusi beveik keturių dešimtmečių verslo patirtį, naujame „Rykliai. Lietuva“ sezone Janita J. Plungė savo patirtimi ir žiniomis dalinsis ir su kitais.

„Dažnai į verslą ateina žmonės, kurie turi idėją, tačiau nėra verslininkai. Geras investuotojas jiems gali padėti su edukacija, augimu, prisidėti savo uždirbtais pinigais. Vis dėlto labai svarbu suprasti, kad mes, „rykliai“, pinigų nedaliname. Savo uždirbtus pinigus mes investuojame į kitus verslus tam, kad jie augtų“, – kalba ji.

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Nuo gyvūnams skirtų prekių iki naujų technologijų – Janitą J. Plungę domina įvairios verslo sritys. Tačiau jos investicijų besitikintiems dalyviams paprasta nebus. Jie ne tik turės pateikti konkrečius skaičius, bet ir puikiai išmanyti savo verslą.

Verslo pasaulio „ryklė“ neslepia – kitus ji perpranta puikiai. Tam, kad žmogų „nuskaitytų“, Janitai užtenka vos kelių minučių.

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„Didžiausia raudona vėliava – kai žmogus nesupranta, ką jis kalba. Jeigu tu nesugebi savo verslo pristatyti per 3–5 minutes, tai reiškia, kad nesi pasiruošęs jo vystyti. Skaičių reikia bet kokiu atveju – dirbti be jų galėjome prieš 40 metų, tačiau dabar pasaulis keičiasi. Žmogus turi išmanyti, ką daro, suprasti savo idėją ir už ją „sirgti“. Jeigu žmogus nemato vizijos, kaip jo verslo idėja atrodys po 5 metų, joks „ryklys“ neinvestuos“, – sako ji.

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Anot Janitos, jei dalyvis neišmano savo verslo subtilybių, išsisukti nepavyks. Reiklumu ir konkretumu pasižyminti Janita J. Plungė iš dalyvių tikisi aiškių ir tikslių atsakymų.

„Mane domina absoliučiai visos detalės, nes aš versle išmanau jas visas. Taip pat man įdomu, kiek žmogus pats įsitraukęs į verslą. Tai – labai svarbu. O pats svarbiausias dalykas yra galva. Idėjų gali būti labai daug, bet jei galva neįsitraukia, nieko nebus“, – priduria naujoji ryklė Janita J. Plungė.

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Pirmuosius uždirbtus pinigus leido darbo priemonėms

Janitos kelias versle prasidėjo dar mokykloje, kai jai buvo vos 15 metų. Namuose atsiradus sidabrinio pudelio kalytei Kikai, būsimoji verslininkė ėmė mokytis kirpti šunis.

Netrukus ji kirpo ne tik savo numylėtinę Kiką, bet ir kitų žmonių augintinius. Pirmuosius mėnesius paslaugas ji teikė nemokamai, tačiau netrukus ėmė iš to užsidirbti. Net ir pradėjusi studijuoti, Janita J. Plungė neatsisakė šio darbo – po paskaitų keliaudavo į šunų kirpyklą, kur per vakarą nukirpdavo net 10-12 šunų.

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Pirmieji „Kika“ įkūrėjos pinigai buvo skirti ne pramogoms ar norimiems pirkiniams, o darbui reikalingiems įrankiams. Tolimesnei veiklos plėtrai buvo skirti ir vėliau verslininkės uždirbti pinigai.

„Kai pradėjome vežti prekes ir prekiauti, norėjome turėti kioską. Sovietinėje Lietuvoje žodžio „verslas“ nebuvo, todėl apie jį nesvajojome. Apie jį niekas nesvajojo – tiesiog ėjome ir darėme. Reikėjo kirpti šunis – kirpome šunis, reikėjo vežti prekes – vežėme prekes“, – prisimena ji.

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Žodis „pavargau“ neegzistavo

Visą savo karjerą Janita J. Plungė nebijojo nei ilgų darbo valandų, nei įvairių iššūkių. O tai, kad iki 28 metų ji neturėjo atostogų, verslininkei buvo visiškai normalu.

„Aš nesijaučiau nieko paaukojusi – man patiko tai, ką dariau: mokytis įvairiausių dalykų, ieškoti pačių geriausių prekių, dirbti su gamintojais, ieškoti pačių geriausių šepečių, pavadėlių. Nė nebuvo minties, kad aš buvau pavargusi ar išsekusi – tokių žodžių išvis nebuvo“, – sako verslininkė.

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Meilė darbui, geležinė disciplina ir atkaklumas Janitai padėjo nedidelę „Kika“ parduotuvę išauginti iki milžiniško tarptautinio verslo. Kaip pasakoja verslininkė, jiems pirmiesiems pavyko į Lietuvą atsivežti žinomiausius prekės ženklus ir savomis investicijomis įvesti juos į rinką.

Šiandien Janitos J. Plungės valdoma grupė turi daugiau nei 120 parduotuvių Lietuvoje ir Estijoje. Jai taip pat priklauso gyvūnų kirpyklų tinklas ir gyvūnų pašarų gamyklos. Čia gaminami pašarai augintiniams eksportuojami į daugiau kaip 60 pasaulio valstybių.

O kas sulauks Janitos J. Plungės investicijų populiariausiame verslumo šou, pamatysime jau netrukus.

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