Tarp gražuolių dvynių – arši konkurencija: „Tai verčia mus jaustis nepakankamai geromis“

Dvynės, kurioms buvo atlikta plastinė operacija, kad atrodytų identiškai, dabar ginčijasi, kuri uždirba daugiau pinigų „OnlyFans“, skelbė dailystar.co.uk.

26 metų Dolly ir Daisy Simpson tapo pikantiškais modeliais po to, kai pandemijos metu neteko egzotiškų šokių darbo.

Kalbėdama apie šeimyninius kivirčus, Daisy pripažino: „Tai verčia mus jaustis nepakankamai geromis, kad mums reikia daugiau operacijų, kad uždirbtume daugiau pinigų ir taptume geresniu modeliu. Iš tikrųjų anksčiau turėjome ginčų, susijusių su „OnlyFans“ ir mūsų prenumeratoriais – nes prenumeratoriui gali labiau patikti jos, o ne mano išvaizda, ir tai mane nuliūdins.“

Moteris pridūrė: „Bet man atrodo, kad mes to per daug nesureikšminame, bet kartais dėl to ginčijamės. Kartais man atrodo, kad sesuo mano, jog nori būti geresnė už mane, bet mums patinka ta pati estetika ir norime atrodyti panašiai.“

Seserys kartu plastinėms operacijoms išleido 140 000 svarų sterlingų. Tačiau moterys taip pat papasakojo, kad iki svajonių kūnų joms dar teks nueiti ilgą kelią.

„Norėtume, kad mums būtų perdarytos nosys, krūtys. Manau, reikia laiko, kad taptume tokiomis moterimis, kokiomis norime būti“, – teigė Dolly.

Tiesa, jų artimieji nėra itin patenkinti, kad seserys svajoja apie operacijas: „Mūsų šeima iš esmės palaiko mūsų gyvenimo būdą ir mūsų ambicijas, susijusias su plastinėmis operacijomis, tačiau jie gana nuogąstauja, kad mums reikia daugiau plastinių operacijų.“