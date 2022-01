Įspūdingi pasirodymai, šmaikštūs vedėjų komentarai, nepamirštamas raudonas kilimas ir visiems puikiai girdėti kūriniai – M.A.M.A niekuomet nenuvilia.

Tiesa, pasiruošimas renginiui prasidėjo kur kas anksčiau – čia pasirodysiantys atlikėjai, renginio vedėjai bei jų asistentės būrėsi jau nuo ryto.

Tai, ko nemato žiūrovai: M.A.M.A užkulisiai iš arti (15 nuotr.) M.A.M.A užkulisiai Fotodiena/Viltės Domkutės M.A.M.A užkulisiai Fotodiena/Viltės Domkutės M.A.M.A užkulisiai +11 M.A.M.A užkulisiai M.A.M.A užkulisiai M.A.M.A užkulisiai M.A.M.A užkulisiai M.A.M.A užkulisiai M.A.M.A užkulisiai M.A.M.A užkulisiai M.A.M.A užkulisiai M.A.M.A užkulisiai M.A.M.A užkulisiai M.A.M.A užkulisiai M.A.M.A užkulisiai

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. Tai, ko nemato žiūrovai: M.A.M.A užkulisiai iš arti

Renginio metu skambės šių dienų superhitai, žiūrovai išvys daugybę įvairių žanrų scenos žvaigždžių, įdomių duetų, pavyzdžiui, renginyje pasirodys Donatas Montvydas, Džordana Butkutė, Justinas Jarutis ir Jessica Shy, Jazzu, Vaidas Baumila, „Pikaso“, „The Roop“, „BIX“ ir daugelis kitų Lietuvos muzikos pasaulio žvaigždžių. Scenoje atgims grupė „Dinamika“. Apdovanojimų vedėjai – Justė Arlauskaitė-Jazzu ir Tomas Sinickis.

REKLAMA

REKLAMA

Trijų valandų muzikos šventėje Kauno „Žalgirio“ arenoje netruks ne tik muzikos, bet ir tikrų emocijų, kurios kaip ir kasmet, lydi apdovanojimus atsiimančius atlikėjus. Ceremonijos organizatorių teigimu šiais metais bus išdalinta 15 apdovanojimų, įvairiose kategorijose.

„Visų pirma reikia nepamiršti, kad šie metai buvo be galo sudėtingi ir sunkūs muzikos pasauliui. Ar jie buvo labai geri? Galiu pasakyti, kad jie buvo tikrai neblogi. Ir labai džiugu yra tai, kad matome, jog per šiuos metus įvairūs muzikos autoriai, kūrėjai išleido per 200 su viršum muzikinių albumų. Tai įskaitant ir populiariąją muziką, ir klasikinę, ir foninę. Bet kokiu atveju, tikrai kūrybai žmonės buvo atsidavę.

Tikimės, kad „M.A.M.A“ apdovanojimai, kaip ir kiekvienais metais, pateiks naujų vardų. Ir jie bus tikrai tarp nominantų. Kai kuriems tai bus atradimas, kai kuriems tai bus mažai girdėti vardai. Labiausiai džiaugiamės dėl to, kad tiek ir praeitais metais, tiek ir šiais metais, kad ir kaip būtų sunku, apdovanojimai vyksta, jie nesustojo, nepadarė pertraukos, yra tvirti nuo pat pagrindų“, – kalbėjo M.Tyla.

REKLAMA

REKLAMA

M.A.M.A saugumo priemonės:

Šiais metais, organizuojant ceremoniją kaip renginį, M.A.M.A apdovanojimų organizatoriai ėmėsi svarbiausių priemonių, užtikrinančių visų dalyvių ir žiūrovų saugumą arenoje. Dar prieš apdovanojimus, dėl sklandaus bendradarbiavimo, organizatoriai susitiko su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato bei nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) atstovais.

Muzikos apdovanojimams M.A.M.A. 2021 organizatoriai parengė specialų planą, kuris leistų užtikrinti saugumą arenoje repeticijų bei renginio metu. Atsižvelgiant į pandeminę situaciją bei teisės aktus, M.A.M.A. atstovai be visiems renginiams galiojančių saugumo priemonių, tokių, kaip griežtas galimybių paso tikrinimas, patekimas į areną tik su ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratoriumi, saugių atstumų užtikrinimas, įspėjamųjų ženklų įrengimas, informacinių garso takelių transliavimas, draudimas salėje vartoti gėrimus ar valgyti, ėmėsi ir papildomų priemonių.

Bendradarbiaujant su klinika „UnaVita“ patenkant į areną tikrinami ne tik galimybių pasai, bet ir visiems apdovanojimų programos dalyviams bei personalui atlikti greitieji COVID-19 testai. Taip pat arenoje renginio metu dirba apmokyta savanorių komanda, kuri įspės žiūrovus bei dalyvius apie respiratorių dėvėjimą bei kitus reikalavimus.