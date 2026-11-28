Naujame vaizdo įraše Aurimas priartėja prie kelionės kulminacijos – Naujojo Orleano miesto ir pačios Meksikos įlankos prieigų, kur jo laukia nauji nuotykiai, susitikimai su JAV pakrantės apsauga, pramoninių laivų prasilenkimai bei nakvynė ant upės smėlio.
Skęstantis kruizinis laivas ir pareigūnų perspėjimai
Laivyba didžiojoje Misisipėje reglamentuojama itin griežtai, ypač kai upėje įvyksta incidentų. Priartėjus prie Naujojo Orleano prieigų, Aurimas susiduria su nekasdieniu reginiu – avariją patyrusiu ir pusiau nuskendusiu kruiziniu laivu, kurį apsupusios pareigūnų ir gelbėtojų pajėgos.
Plaukdamas dešiniąja upės puse, Aurimas pastebėjo pro šalį atplaukiantį policijos katerį. Kaip paaiškėjo, vietoje vyko galingų mastelių gelbėjimo ir kuro išpumpavimo operacija. Prieš kelias dienas kruizinis laivas susidūrė su žaliu tanklaiviu „Atlantic Asphalt“, patyrė skylę priekinėje korpuso dalyje ir pakrypo ant šono.
„Mačiau, kad policija pašonėj. Neklydau – sako, plauk, bet perspėjo, kad nesilaikyčiau šito šono, nes dabar bando kurą išpumpuoti iš to žuvusio kruizo ir teritorija aptverta. Sako, jeigu plauksi, turbūt tave ištrauks iš ten, išplukdys. Tai visas procesas turbūt apie mėnesį laiko truks, tai dar tas laivas taip ir bus pakibęs prie to kranto“, – vaizdo įraše situaciją komentavo Aurimas.
Policijos pareigūnai pasiteiravo, ar keliautojas turi nešiojamąją VHF radijo stotelę (raciją). Aurimas raciją turi įsidėjęs baidarės priekyje, tačiau praktikoje jos beveik neprireikia, nes jis griežtai laikosi pakraščių ir nesimaišo pagrindinėje laivybos vagoje.
Aurimas visada renkasi vieną iš upės krantų, kad netrukdytų prasilenkiantiems konteineriniams laivams ir tankeriams. Jei srovė nuneša arčiau upės centro, keliautojas padidina irklavimo tempą ir grįžta prie kranto.
Kaip teigia keliautojas, net ir be radijo ryšio patyrę kapitonai bei jis pats iš laivų judėjimo krypčių lengvai supranta vieni kitų manevrus.
„1000 dolerių“ vaizdas
Rasti tinkamą nakvynės vietą didmiesčio prieigose – tikras iššūkis bet kuriam keliautojui. Tačiau Aurimui pavyksta atrasti idealų smėlio ruožą tiesiai priešais Naujojo Orleano centrą, kurį jis juokais padabina „tūkstančio dolerių vertės viešbučiu“.
Dienai baigiantis ir saulei nusileidus, Aurimas išvydo Naujojo Orleano kontūrus. Prieš pat miesto centrą jam pavyko pastebėti kietą smėlio pakrantę, puikiai tinkamą palapinei statyti. Pasistatęs stovyklavietę, jis gavo išskirtinį vaizdą: kitoje upės pusėje švietė miesto dangoraižiai, o oru sklido gyvo saksofono garsai.
Nusiuntęs stovyklavietės nuotrauką savo bičiuliui Pauliui, Aurimas sulaukė linksmo įvertinimo:
„Nusiunčiau šį vaizdą Pauliui. Jis sako: „Naujajame Orleane už tokį vaizdo derinį – vienu metu ir į miestą, ir į upę – „Booking“ ar „Airbnb“ platformose tektų mokėti apie 1000 dolerių už naktį! Turėk mintyje, kad vieta, kurioje dabar stovi su palapine ir laužu, verta maždaug tūkstančio baksų!“ Aš su palapine esu prinakvojęs tokiose vietose, kur už tą patį vaizdą „Booking'e“ reikėtų mokėti šimtus. Tai ir yra tikroji laisvė keliaujant baidare ar dviračiu – gali miegoti tiesiog įspūdingose vietose,“ – džiaugiasi A. Valujavičius.
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