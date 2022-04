Švedijos atstovė „Eurovizijoje“ prabilo apie Moniką Lių ir jos pranašumą: įžvelgė vieną detalę

Cornelia Jakobs Lietuvoje neužsibus – pirmą valandą ryto penktadienį į šalį atvykusi moteris iškart po laidos skubės į oro uostą. Visgi, moteriai Vilnius paliko labai gerą įspūdį: „Daug gatvių pamačiau per mašinos langą.

Daug gražių ir svarbių pastatų. Mano skrydis namo už dviejų valandų, noriu kitą kartą pamatyti daugiau, nes iš to, kiek miesto pamačiau, supratau, koks jis gražus. Man atrodo, jis labai gražus vasarą“.

„Eurovizijos“ gerbėjams konkurso laukti liko visai nedaug – pirmasis jo pusfinalis Italiją sudrebins mažiau nei už mėnesio. Švedijos atstovė tikino, jog visiškai nesijaudina.

„Nežinau, kodėl, galbūt dėl to, kad mano tvarkaraštis toks užkištas, nesijaudinu. Galbūt aš tiesiog neprotinga ir nesuprantu, kas vyksta. Bet kokiu atveju, aš laiminga, kad nesijaudinu“.

Prakalbus apie artėjantį konkursą ir muziką, Cornelia mielai ima vardinti, kokias grupes ir atlikėjus mėgsta labiausiai. Tarp jų – ir Lietuvos atstovė Monika Liu. Pasak C. Jakobs, Monika konkurse turi vieną pranašumą:

„Man patinka „Fleetwood Mac“, „The Beatles“. Mėgstu ir naują muziką. Man patinka jūsų atstovė Monika Liu. Nuostabu, kad ji dainuoja lietuviškai, man tai labai patinka.

Man atrodo, kad svarbiausia muzikoje – autentiškumas. Daug žmonių jaučiasi žymiai geriau ir labiau savimi, kai dainuoja savo kalba. Tai, kaip žmogus atlieka dainą, jo energija, jo žvilgsnis yra žymiai svarbesni dalykai, nei dainos žodžiai“.

C. Jakobs į sceną lips su daina „Hold Me Closer“. Moteris atvira – šios dainos gimimas buvo itin skausmingas, o žodžiai atsirado po skausmingo išsiskyrimo: „Šitie santykiai buvo labai emociškai stiprūs, bet kartu ir toksiški. Mes parašėme šią dainą po skyrybų, viena iš rašytojų – mano gera draugė, mes draugės jau 17 metų.

Buvo gera išlieti emocijas, nes kartais sunku tuos jausmus „iškrapštyti“. Savo muzika visada noriu papasakoti istoriją, todėl man nėra sunku. Man atrodo, kad kuo tikriau – tuo geriau“, – įsitikinusi C. Jakobs.

C. Jakobs daina „Hold Me Closer“, su kuria ji lips į konkurso sceną, jau spėjo užkariauti Švedijos ir Europos melomanų širdis – hitas laikosi pirmose šalies topų vietose, o „YouTube“ platformoje jo vaizdo klipasjau surinko per tris milijonus peržiūrų.

Lažybininkai jau dabar Cornelią Jakobs įvardija kaip vieną iš konkurso favoričių. Daina atlikėjai yra itin svarbi – ji gimė iš skaudžių išgyvenimų ir sudaužytos širdies.

„Hold Me Closer“ man reiškia be galo daug. Kūrinį parašiau būdama pačiame išsiskyrimo įkarštyje – jis mane palaužė taip, kaip niekas kitas iki tol gyvenime. Visi šie išgyvenimai visiškai natūraliai nugulė į dainą, kuri puikiai nupasakoja tai, kaip tada jautėsi mano siela ir kūnas.

Man vis dar sunku jos klausytis, net ir po tūkstančio perklausų. Nepaisant skausmo, tai buvo ypatinga naujo darbo pradžia su geriausia komanda: Isa ir Davidu. Kartu mes esame auksinis trio“, – pasakoja C. Jakobs.