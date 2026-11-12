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TV3 naujienos > Žmonės

Sunki liga pražudė populiaraus TV serialo aktorių

2026-11-12 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-12 14:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Mirė amerikiečių aktorius Randallas Englandas, geriausiai žinomas dėl vaidmens populiariame televizijos seriale „General Hospital“. Jam buvo 75-eri.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Mirė amerikiečių aktorius Randallas Englandas, geriausiai žinomas dėl vaidmens populiariame televizijos seriale „General Hospital“. Jam buvo 75-eri.

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Aktorius mirė rugsėjo 25 dieną, apsuptas artimųjų. Apie jo mirtį pranešta šeimos paskelbtame nekrologe. Kaip skelbia „Deadline“, R. Englandas sirgo stemplės vėžiu, rašo People.

Netektis

Artimieji aktorių prisiminė kaip žmogų, kurio gyvenime netrūko įdomių pažinčių ir istorijų. Pasak šeimos, svarbiausiu savo gyvenimo vaidmeniu jis laikė buvimą seneliu, kurį anūkai meiliai vadino „Pappaw“.

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1951 metais Oklahomos Sityje gimęs R. Englandas studijavo Oklahomos universitete, tačiau po lemtingos kelionės į Niujorką nusprendė išbandyti modelio karjerą.

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Vėliau jis apsigyveno Beverli Hilse ir kelis dešimtmečius sėkmingai dirbo teatre, kine bei televizijoje.

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Vienas ryškiausių aktoriaus vaidmenų buvo populiariame televizijos seriale „Bendroji ligoninė“, kuriame 1984–1985 metais jis įkūnijo piktadarį Jacką Slaterį.

Per savo karjerą R. Englandas taip pat pasirodė tokiuose žinomuose serialuose kaip „Dalasas“ („Dallas“), „Jauni ir neramūs“ („The Young and the Restless“) bei „Gelbėtojai“ („Baywatch“).

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Aktorius vaidino ir filmuose „Cat City“ bei „Beverli Hilso čihuahua“ („Beverly Hills Chihuahua“). Be to, jį buvo galima išvysti populiarios grupės „Maroon 5“ dainos „Sugar“ vaizdo klipe.

R. Englandas savo talentą atskleidė ne tik vaidindamas. Prisistatydamas sceniniu vardu RAE, jis taip pat kūrė, prodiusavo ir įrašinėjo muziką.

Paskutiniu įrašu socialiniame tinkle „Instagram“ aktorius pasidalijo birželio mėnesį. Jame jis užfiksuotas plaukiojantis motorine valtimi.

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Šeimos paskelbtame nekrologe R. Englandas apibūdintas kaip šiltas, rūpestingas ir dosnus žmogus, visuomet rasdavęs laiko aplinkiniams.

„Žavus, mylintis ir dosniai savo laiką bei energiją kitiems skyręs Randallas buvo žmogus, kuriuo buvo galima pasikliauti. Draugai, šeimos nariai ir buvę mokiniai prisimena jo nuoširdumą bei nuolatinį palaikymą. Jis negailėjo padrąsinimų ir patarimų. Jo palikimas gyvuoja žmonėse, kuriuos jis mylėjo, mokė ir palaikė“, – rašoma nekrologe.

Aktorius paliko dukrą Micaelą Reed, žentą Samą Reedą, seserį Lindą Baker, anūkus Katherine ir Julianą bei motiną Catherine Burgess.

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