Mirė garsus aktorius: žinią pranešė žmona

Aktorius mirė lapkričio 10 dieną, po ilgos ir sunkios kovos su širdies liga. Skaudžią žinią patvirtino jo žmona Malgosia Tomassi Keach, rašė Express.
Ilgai kovojo su sunkia liga
Aktoriaus žmona išplatino jautrų pranešimą, kuriame atskleidė, kad jos vyras ilgą laiką kentėjo nuo sunkios širdies ligos ir širdies nepakankamumo.
„Po ilgos ir sunkios kovos su rimta širdies liga ir širdies nepakankamumu Stacy ramiai paliko šį pasaulį“, – rašė ji.
Moteris taip pat pabrėžė nepaprastą vyro stiprybę ir ryžtą kovojant su liga.
„Jis taip ilgai kovojo, rodydamas nepaprastą drąsą, ryžtą ir stiprybę. Jis buvo tikras kovotojas, su liga susidūręs su ta pačia išskirtine dvasios stiprybe ir atsparumu, kurie lydėjo jį visą gyvenimą“, – teigė M. T. Keach.
Jautriame atsisveikinime aktoriaus žmona neslėpė ir šeimą užklupusio skausmo.
„Stacy buvo ne tik legendinis aktorius, kuriuo žavėjosi ir kurį mylėjo žiūrovai visame pasaulyje, bet ir mano mylimas vyras, gyvenimo palydovas bei mūsų šeimos širdis.
Jo netektis mūsų gyvenime palieka neišmatuojamą tuštumą. Tačiau jo nepaprasta dvasia, nepamirštamas balsas ir meilė, kuria jis taip dosniai dalijosi, amžinai liks su mumis“, – rašė ji.
Širdies smūgis ištiko tiesiog scenoje
Rimtų sveikatos problemų aktorius buvo patyręs ir anksčiau. 2017 metais, Čikagoje vaidindamas vieno aktoriaus spektaklyje „Pamplona“, pasakojančiame apie rašytoją Ernestą Hemingway'ų, S. Keachas scenoje patyrė širdies smūgį.
Dėl šio incidento teko atšaukti likusius spektaklio pasirodymus. Vėliau aktorius atvirai papasakojo apie šią bauginančią patirtį. Pasak jo, tuo metu atrodė, tarsi jį būtų apgaubęs tirštas rūkas.
„Tai buvo keisčiausia akimirka per visą mano karjerą“, – prisiminė jis.
2018 metais laikraštyje „The New York Times“ paskelbtoje esė aktorius išsamiau aprašė lemtingą vakarą.
„Po 11 sėkmingų išankstinių pasirodymų premjeros vakarą nutiko tai, kas atrodė neįmanoma. Scenoje patyriau lengvą širdies smūgį. Jausmas buvo tarsi užslinkęs rūkas, dėl kurio visiškai praradau suvokimą, kurioje dialogo vietoje esu“, – rašė aktorius.
Jis pasakojo, kad iš pradžių žiūrovai net nepastebėjo, jog kažkas negerai.
„Maždaug penkias minutes, esu tikras, žiūrovai negalėjo pastebėti nieko neįprasto. Tačiau laikui bėgant tapo skausmingai akivaizdu, kad kažkas labai negerai, kai tą pačią eilutę pakartojau gal šešis kartus“, – prisiminė S. Keachas.
Po šio incidento aktoriui buvo atlikta šešias valandas trukusi trigubo širdies vainikinių arterijų šuntavimo operacija.
Vis dėlto 2018 metais jis džiaugėsi pagerėjusia sveikata ir teigė, kad atsigauti jam padėjo tinkama mityba bei fizinis aktyvumas.
„Mano sveikata dar niekada nebuvo tokia gera“, – tuomet sakė aktorius.
Per karjerą sukūrė daugybę įsimintinų vaidmenų
„Auksinio gaublio“ apdovanojimą pelniusio S. Keacho karjera truko daugiau nei šešis dešimtmečius. Per šį laiką jis išgarsėjo teatro scenoje, kine, televizijoje ir kaip įgarsintojas.
Aktoriaus karjera prasidėjo 1964 metais teatre, kur jis įkūnijo Hamletą. Vėliau pasirodė spektakliuose „Karalius Lyras“ („King Lear“), „Raganų medžioklė“ („The Crucible“), „Frostas prieš Niksoną“ („Frost/Nixon“), „Komivojažieriaus mirtis“ („Death of a Salesman“) ir „Indėnai“ („Indians“).
Pastarasis vaidmuo 1969 metais jam pelnė nominaciją prestižiniam „Tony“ apdovanojimui geriausio dramos aktoriaus kategorijoje.
Aštuntajame dešimtmetyje S. Keachas pradėjo ryškiau reikštis kine. Jis pasirodė filmuose „Fat City“, „The Life and Times of Judge Roy Bean“, taip pat 1977 metais išleistame režisieriaus Ridley Scotto debiutiniame filme „The Duellists“.
Vėliau aktorius vaidino filmuose „Brewster McCloud“ ir „The New Centurions“.
Vienu ryškiausių jo televizijos vaidmenų tapo detektyvas Maikas Hameris CBS seriale „Mickey Spillane's Mike Hammer“, kuris buvo rodomas 1984–1987 metais. Už šį vaidmenį aktorius buvo nominuotas „Auksiniam gaubliui“.
Per vėlesnius dešimtmečius S. Keachas pasirodė tokiuose populiariuose serialuose kaip „Juodasis sąrašas“ („The Blacklist“), „Kalėjimo bėgliai“ („Prison Break“) ir „Blue Bloods“.
Seriale „Kalėjimo bėgliai“ jis įkūnijo kalėjimo viršininką Henrį Poupą (Henry Pope).
Aktorius taip pat įgarsino šešias animacinio serialo „Simpsonai“ („The Simpsons“) serijas ir buvo daugiau nei 220 dokumentinio serialo „American Greed“ epizodų pasakotojas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.