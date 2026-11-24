Kaip praneša renginyje dalyvavę žiūrovai, komikas užlipo ant scenos savo valandos trukmės pasirodymui „Lenovo Center“ arenoje Rolio mieste (Šiaurės Karolina). Prieš jam išeinant, jo kolega, komikas Martinas Moreno, pristatė Gabrielį ir užsiminė, kad šis jaučiasi ne kaip, rašoma TMZ.
Kas įvyko ant scenos?
Ant scenos išėjęs G. Iglesias patiems žiūrovams dar kartą patvirtino, kad nesijaučia puikiai, tačiau vis tiek stengėsi atiduoti visas jėgas ir pravesti beveik visą šou. Likus kelioms minutėms iki pasirodymo pabaigos, Gabrielis prisėdo ant kėdės, tuomet atsistojo, pasilenkė virš jos ir pradėjo svirduliuoti.
Akimirksniu Gabrielis sušuko Martinui, prašydamas pagalbos bei nurodydamas paruošti deguonies kaukę užkulisiuose.
„Jis pradėjo stipriai prakaituoti ir atrodė tikrai prastai. Visi salėje esantys žmonės labai sunerimo“, – pasakojo vienas iš žiūrovų.
Netrukus Martinas kartu su apsaugos darbuotojais skubiai išbėgo ant scenos ir lėtai palydėjo Gabrielį užkulisių link.
Komiko sveikatos būklė
TMZ šaltinio teigimu, Gabrielis serga jau maždaug savaitę, tačiau nenorėjo atšaukti šou bei nuvilti savo gerbėjų.
Šaltinis pridūrė, kad pirmąjį pasirodymą Gabrielis atlaikė sėkmingai, o antrojo pasirodymo pabaigoje tiesiog pritrūko oro. Šiuo metu komikas jaučiasi geriau, planuoja ilsėtis ir sveikti. Taip pat patvirtinta, kad į ligoninę jis paguldytas nebuvo.
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