Sumažėjus išlaikytinių princui Charlesui palengvėjo: atskleista, kokią sumą skyrė princui Williamui ir Harry

Princas Charlesas Sussexo kunigaikščiams ilgus mėnesius skyrė ženklias pinigų sumas po to, kai 2020-ųjų sausį princas Harry ir M. Markle paskelbė, kad traukiasi iš karališkosios šeimos oficialių pareigų ir ketina persikelti į JAV.

Vien per praėjusius finansinius metus princas Charlesas Sussexo kunigaikščiams ir princui Williamui bei Kate Middleton skyrė beveik 4,5 milijono svarų sterlingų. Pinigai princui Harry ir princui Williamui buvo skiriami iš jų tėvui priklausančios Kornvalio kunigaikštytės sugeneruotų pajamų – princui Charlesui priklauso įvairus nekilnojamasis turtas, įskaitant 52 000 hektarų žemės, ir finansinių investicijų portfelis. Bendra princo Charleso turto vertė siekia beveik 1 milijardą svarų sterlingų. Princui Charlesui tapus karaliumi, Kornvalio kunigaikštystę paveldės princas Williamas.

Taip pat princas Harry ir M. Markle sugrąžino 2,4 milijono svarų sterlingų už Frogmoro kotedžo renovavimą ir nuomą.

Tiesa, net ir atsisakęs tėvo finansavimo princas Harry yra ganėtinai turtingas. Jis kartu su broliu princu Williamu paveldėjo 13 milijonų (iki mokesčių – 21 milijono) svarų sterlingų vertės turtą, kurį paliko jų motina – velionė princesė Diana.

Taip pat manoma, jog Harry paveldėjo milijonus iš savo prosenelės, karalienės Elizabeth II motinos, o princo Harry žmona per savo aktorės karjerą uždirbo irgi apvalią sumą – po 38 000 svarų sterlingų už kiekvieną serialo „Suits“ seriją. Be to, princas Harry ir M. Markle yyra sudarę sutartis su vaizdo transliavimo kompanija „Netflix“ ir muzikos transliavimo kompanija „Spotify“. Nors sutartyse nurodytos sumos neskelbiamos, manoma, kad jos irgi siekia milijonus svarų sterlingų.