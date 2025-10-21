Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Sukrečianti 39-erių influencerės mirtis: paskelbė, kad pasveiko ir mirė

2025-10-21 14:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 14:25

39 metų nuomonės formuotoja Chen Meiying tūkstančiams savo sekėjų džiaugsmingai pranešė, kad pasveiko po kovos su krūties vėžiu – tačiau mirė vos po dviejų mėnesių.

Lašelinė, vėžio ląstelės, ranka (nuotr. ELTA ir fotomontažas)

39 metų nuomonės formuotoja Chen Meiying tūkstančiams savo sekėjų džiaugsmingai pranešė, kad pasveiko po kovos su krūties vėžiu – tačiau mirė vos po dviejų mėnesių.

Populiari „TikTok“ tiesioginių transliacijų kūrėja, kuri atvirai dalijosi savo kovos su liga istorija, mirė spalio 12 dieną po metų trukusios kovos su viena agresyviausių krūties vėžio formų, rašo mirror.co.uk.

Diagnozė nustatyta prieš kurį laiką

Diagnozė, gauta 2024-aisiais, visiškai apvertė jos gyvenimą – teko uždaryti nedidelę drabužių parduotuvę ir bejėgiškai stebėti, kaip visus šeimos santaupas suryja ligoninės sąskaitos. Ieškodama būdų išgyventi, Meiying ėmė transliuoti per „TikTok“ – dainuodavo tradicines dainas, o sekėjai siųsdavo paramą.

@sji32417 #上熱門 #一个人也可以自由自在 ♬ 原声 - 加勤 - RS~DJ Naw Kham

Nepaisydama ligos, iš Čongčingo (Kinija) kilusi moteris visada stengėsi išlikti pozityvi: jos 17 tūkstančių sekėjų matė šiltą, linksmą, besišypsančią moterį.

Balandžio 16-ąją ji pribloškė savo žiūrovus – išsitraukė lašelinės vamzdelį ir paskelbė esanti „pasveikusi“. Tačiau vos po dviejų mėnesių liga sugrįžo – šįkart dar nuožmesnė. Vėžys greitai išplito į kaulus ir krūtinės limfmazgius. Gydytojai pranešė, kad išgijimo vilčių nebeliko – tik gydymas, galintis trumpam pratęsti gyvenimą.

Net ir silpstant sveikatai, Meiying nenustojo gyventi įprastu ritmu. Didžiausia jos motyvacija buvo paauglė dukra, paskutiniais metais besimokanti vidurinėje mokykloje. Moteris stengėsi kasdien ją palydėti į mokyklą – net kai vos bepajėgdavo vaikščioti iš skausmo.

Savo paskutinį įrašą Meiying paskelbė rugsėjo 22 dieną. Rugsėjo 26-ąją ji vėl buvo paguldyta į ligoninę, o spalio 12-ąją – mirė. Po kelių dienų ją palaidojo gimtajame mieste. Ji paliko dukrą ir senyvo amžiaus motiną.

Įkvepianti moteris buvo sakiusi: „Gali būti vargšas, gali būti pavargęs, bet negali būti nelaimingas, nes nelaimė tave sargdina.“

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

