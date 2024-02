Subtiliai prabangi Meghan Markle mada: atostogoms kalnuose išleido 44 tūkst. eurų

Ar drabužiai yra aukščiausios mados? Jei taip, gali būti, kad esate kalti dėl greitosios mados skatinimo. Iš kur jūsų papuošalai? Geriau, kad tie brangakmeniai būtų iš gerų šaltinių, nes kitaip turėsite problemų su „mados policija“.

Niekas to nežino geriau už Sasekso kunigaikštienę Meghan Markle, kuri savo drabužiuose neretai mėgsta užkoduoti žinutes.

Kai ji lankėsi Kanadoje, kad paremtų princo Harry pasiruošimą kitais metais šiame miestelyje vyksiančioms „Invictus Games“ žaidynėms, vos jai nusileidus, viso pasaulio mados stebėtojai pradėjo „etikečių žaidimus“ ir spėliones, rašo dailymail.co.uk.

Iš šimtų – ne, tūkstančių – batų, kuriuos Meghan galėjo avėti viešumoje, ji pasirinko 195 eurų vertės „Sorel“ batus „Joan Of Arctic“.

REKLAMA

REKLAMA

Sutapimas ar pasąmoningas būdas prilygti nukankintai šventajai, kurią Anglijos karaliaus atstovai pasodino ant laužo?

Būnant žinomu žmogumi, Meghan dažnai susilaukia įvairiausių komentarų dėl savo išvaizdos ir ne sykį buvo teisiama už daugybę tariamų „nusikaltimų“ prieš karališkąją šeimą.

REKLAMA

Nepraktiška balta

Nors dauguma keliautojų ir slidinėtojų baltą aprangą slidinėjimo kurortuose laikytų nepraktiška, Meghan mano visai kitaip. Ji slidinėjimui buvo pasiruošusi

Most visitors to a ski resort would see an all-white outfit as impractical, but not Meghan, kuri minėtus batus derino su 600 eurų vertės kašmyro spalvos Los Andžele įsikūrusio prekės ženklo „Co“ kašmyro aulais, 200 eurų kainuojančiais baltais džinsais „Frame“ ir dygsniuota, kreminės spalvos, pūkine „Calvin Klein“ striuke, kurios vertė 234 eurai.

REKLAMA

REKLAMA

Prie jos ji priderino juodą „Burberry“ kašmyrinę kepurę su snapeliu – žinoma, iš dirbtinio kailio. Tai buvo jaukus mergaitiškas įvaizdis, primenantis drabužius, kuriuos ji dėvėjo, kai su Hariu pradėjo susitikinėti. (Nepamirškime, kad pirmoji jų poros išvyka buvo 2017 m. Invictus žaidynėse).

Ar tuo norėta pasakyti, kad jie taip pat beprotiškai įsimylėję, kaip ir tada? Kad Meghan tebėra ta pati Meghan, nors ir persikūnijusi į hercogienę iš Montecito, į kurią įeina ir 44 000 svarų sterlingų kainuojantis Whistlerio garderobas?

Todėl net ir jos papuošalai, žinoma, etiški. Šalia „Cartier Tank Francaise“ laikrodžio, kadaise priklausiusio princesei Dianai, ji mūvėjo „Shiffon“ – juvelyrinių dirbinių įmonės, kuri per savo fondą „Startup Girl Foundation“ padeda remti įmones, suteikiančias moterims daugiau galimybių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tą patį vakarą, ne mažiau nei Valentino dieną, Meghan vilkėjo 4 600 eurų vertės vyšninės raudonos spalvos paltą, kurį vilkėjo visų slaptų turtų gerbėjų mėgstamas „Loro Piana“ prekės ženklas, ir prie jo priderino 1 700 svarų sterlingų vertės raudoną rankinę per petį iš „Valentino“.

Romantiškos princo Harry dovanos? To niekada nesužinosime, bet jos tikrai pranoksta tuziną raudonų rožių.

Loro Piana paltas buvo dalis viršutinių drabužių odisėjos, per kurią Meghan pademonstravo „turtingos mamos energiją“, derančią prie jos prabangaus gyvenimo būdo.

Madinga ir brangu

Grįžusi iš trasos ji apsivilko daugiau nei 3 000 eurų kainuojančią tamsiai mėlyną „Hermes“ pūkinę striukę su 200 eurų vertės „La Ligne“ džinsais ir 50 eurš vertės „Aritzia“ kašmyro kepuraite. Net jos telefono dėklas – „Bottega Veneta“, kurio kaina - 199 eurų.

REKLAMA

Vėliau tą patį vakarą ji apsivilko 1 890 eurų vertės Toronto prekės ženklo „Sentaler“ kreminį paltą su diržu. Tikėkimės, kad jos palydovas, princas Harry, įvertino minkštą alpakos vilną, iš kurios jis buvo pasiūtas.

Alpakų vilna reklamuojama kaip nekenksminga, nes gyvūnai laisvai juda savo natūralioje aplinkoje, o vasarą nukerpami, kad išvengtų šilumos smūgio.

Kitą dieną ji buvo pastebėta vilkinti 1568 eurų kainuojančią to paties ženklo alpakų peleriną, šį kartą tamsiai kupranugario spalvos. Ją dėvėjo su 950 eurų vertės „Co“ jojimo bateliais, nors niekur nesimatė nė vieno žirgo, o ilgomis „Max Mara“ pirštinėmis jos aprangai suteikė dar daugiau žirgų stiliaus.

REKLAMA

Galiausiai Meghan pasipuošė 1 300 eurų kainuojančia „Oseph“ suknele, kurią sukūrė Greta Constantine ir kuri pasižymėjo jos mėgstama asimetrine iškirpte be pečių.

Kaip ir Velso princesė, hercogienė mėgsta remti moteris dizaineres.

Žalia spalva taip pat nebuvo atsitiktinė, nes ji buvo dėvima per „One Year To Go Invictus“ vakarienę – renginį, kuriame pagerbiamas karių atsparumas ir draugystė.

Kaip paskutinį puošnumą ji pridėjo Logan Hollowell sukurtą 14 690 eurų vertės deimantinį vėrinį.

Tačiau tai buvo ne bet kokie deimantai: tai buvo laboratorijoje sukurti deimantai. Tai buvo tobula tobulo įvaizdžio pabaiga.