Su Dovile vienoje lovoje miegojęs ir santykius rezgęs Justinas rėžė: manęs laukia kita

Portale tv3.lt – pokalbis su Gabriele ir Justinu apie aistras, nuomonę apie iškritusius dalyvius ir santykius.

Visi Tenerifėje likę dalyviai dabar gali džiaugtis likę pusfinalyje. Džiaugiasi ir pats Justinas su Gabriele, kurie pripažįsta, kad nesitikėjo šou išbūti taip ilgai.

„Žiauriai faina ir labai smagu, nes turbūt visi tikėjomės, kad nepraeisime daugiau poros savaičių. Bent jau aš visai nesitikėjau, kad prieisiu pusfinalį. Man čia yra mano gyvenimo pasiekimas ir tuo labai džiaugiuosi“ , – prieš tai nerimavusi dabar džiūgauja Gabrielė.

„Jau esu laimingas ir daug pasiekiau pagal save. Dėl to laimėjimo – bus kaip bus. Žmonės jei norės, balsuos už mane, nenorės – nebalsuos ir palaikys savo favoritą. Esu laimingas savo pasiekimais ir apie finalą net negalvoju“, – nuomone dalijasi Justinas.

REKLAMA

Savaitės lydere šiuo metu buvo paskirta Gabrielė – jai patikėti ir visi komandos pinigai. Pats Justinas teigia, kad Gabrielė bus puiki lyderė:

„Manau, kad bet kokiu atveju ji labai gera lyderė, bet už mane gal ne geresnė, – abu nusijuokia. – Manau, kad ji išsaugos nusipelniusiam žmogui priziuką. Tikrai tikiu, kad nėra labai svarbu, ar tai bus trys, ar du tūkstančiai, bet prizą nusipelnęs žmogus bus laimingas, kad laimėjo.“

Gabrielė, užsiminusi, kad anksčiau jie pinigus leisdavo ne itin atsakingai, sako, kad nuo šiol viskas bus kitaip ir į savo biudžetą ji žiūrės atsakingiau.

„Dabar jau stengiamės mažiau imti „party box‘ų“ ir vakarėliams tiek daug pinigų neleisti. Šitas planas buvo jau gan seniai, bet kažkaip visi jo nevykdydavo. Stengiamės patys gaminti daugiau, neleisti pinigų nesąmonėms, kaip čia kažkas pinigus leido marškinėliams ar pižamoms, masažams. Imsiu tą, kas bus būtiniausia mums“, – tikina naujoji lyderė.

REKLAMA

REKLAMA

Svajonės ir nugalėtos baimės

Pats Justinas yra ne kartą sakęs, kad šiame realybės šou jis patyrė labai daug pirmų ir neįkainojamų akimirkų.

„Šiame šou patyriau labai daug pirmų kartų ir dėl to esu labai laimingas. Aišku, norėčiau dar ką nors pamatyti, ko nesu matęs. Manau, kad žmonės suplanuos išvyką, ką galėtume naujo patirti. Negaliu net tiek svajoti, kiek išsipildė mano svajonių“, – juokiasi jis.

Pati Gabrielė visai neseniai įveikė vieną savo baimę ir kartu su Antanu šoko nuo aukštos uolos. Ji tikina, kad tikriausiai tai sugebėjo padaryti Antano dėka.

„Antano įtaka buvo labai didelė ir vos tik pamatęs, kad aš galiu neišdrįsti nušokti, iškart mane labai stipriai palaikė. Nežinau, ar be jo būčiau nušokusi. Didžiuojuosi savimi, bet antrą kartą tikrai nekartočiau, nes buvo be proto baisu. Manau, kad Antanas buvo vienintelis žmogus, su kuriuo galėčiau tą padaryti“, – tikina ji.

Taip pat pokalbiui pasisukus apie itin artimai su Justinu bendravusią Dovilę, Justinas teigia šiek tiek liūdintis dėl jos išėjimo iš projekto.

REKLAMA

REKLAMA

„Aš puikiai suprantu, kad visi mes čia bendraujame kaip šeima, Dovilė buvo taip pat naujokė, mažiau laiko praleisdavo su kitais. Puikiai suprantu, kad tikriausiai kiti dalyviai rinkosi žmogų, kuris mažiausiai bendravo su jais. Manau, kad gal ir teisingas sprendimas ir tikrai neteisčiau jų už tai. Aišku, norėjau, kad Dovilė neiškristų. Trūksta man jos – mes tai kartu pasišnekėdavom, atsiguldavom kartu, apsikabindavom. Bet nenoriu liūdėti dėl jos, bet aišku, viduj man jos trūksta. Būtų fainiau miegoti su ja, nei vienam“, – pripažįsta jis.

Nors ir pati nubalsavo, kad projektą turėtų palikt Dovile, Gabrielė sutiko su Justino žodžiais. „Tikrai buvo sunku atsisveikinti su ja – labai geras ji žmogus, dažnai man pakeldavo nuotaiką ir su ja smagiai pasijuokdavome. Būtų labai gaila atsisveikinti su bet kuriuo mūsų nariu, o Dovilė tikrai labai puikiai įsimaišė į mūsų kolektyvą ir įnešė daug naujų spalvų.

Aš pati išbalsuodama sakiau, kad balsas ne dėl kažkokios neapykantos ar antipatijos, o norėjau, kad iki galo eitų tie žmonės, kurie ėjo nuo pradžių ir viską ištvėrė kartu. Buvo be proto gaila, bet iš senbuvių man nekilo ranka kažkieno vardą užrašyti“, – sakė ji.

REKLAMA

REKLAMA

Paklaustas, ar po projekto jis bandys su Dovile toliau megzti santykius, Justinas atskleidžia šokiruojančią žinią: „Iš tikro nežinau, nes manęs laukiau kita mergina. Bet kas ji tokia – paslaptis.“

Projekte ne kartą dalyvius ir žiūrovus suerzino ir naujoku vadinamas Darjušas, sykį negražiai išsiliejęs ant Dovilės. Gabrielė sakė, kad ji toliau nenorėtų kartu būti su žmogumi, kuris visiškai neprognozuojamas:

„Pritapo ir Darjušas, bet man sunkiau buvo atsisveikinti su Dovile. Su Darjušu daugiau bendravo Justinas. Darjušas keletą kartų parodė ir savo tikrąjį veidą – jis paskutinįjį vakarą negražiai padarė Dovilę išvadinęs visokiausiais žodžiais. Man net nebuvo jo gaila, nes man žemi tokie poelgiai. Nenoriu būti viloje kartu su žmonėmis, kurie vieną minutę šypsosi, kitą jau apvardžiuoja visokiausiais žodžiais.“

Gabrielė taip pat pastebėjo, kad Dovilė pakeitė kai kuriuos dalyvius: „Manau, kad atėjus Dovilei Justinas pasikeitė – ne į blogąją pusę, bet kai atėjo Darjušas, pasidarė toks balaganas. Manau, kad jis labiau atsiribojo nuo mūsų, mažiau su mumis bendravo. Kai iškrito jie abu, grįžo senasis Justinas ir mes visi labai laimingi.“

REKLAMA

REKLAMA

Užsiminė apie Antaną

Daugelis pastebėjo, kad pastaruoju metu Gabrielė nebe tokia linksma, kaip buvo anksčiau, labiau įsitempusi. Visai neseniai ji sulaukė skambučio iš savo šeimos, kuris, kaip teigia ji pati, ją nuramino.

„Po mano live man buvo labai sunkus metas, nes buvo be galo daug šlykščių komentarų – aš jų net negalėjau skaityti. Aš esu tokia, kuri visada viską apmąsto ir viską labai ima į širdį. Tikrai dėl to pavargau ir vienu momentu net galvojau, kam aš čia atėjau. Pakalbėjus su šeima man atsirado naujos energijos“, – šypteli ji.

Paklaustas, kaip pats reaguotų į piktus ir negražius komentarus, Justinas sako, kad pernelyg jų nesureikšmintų.

„Aš neturiu gėdos jausmo ir tikrai neimčiau į širdį. Jeigu klauso ir kritikuoja, vadinasi mane žiūri, domisi manimi – tai jau pasiekimas. Džiaugčiausi, net jei mane įžeidinėtų. Dalinčiausi net negražiomis nuomonėmis apie save“, – sako vyras.

Tikriausiai viena iš „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ intrigų – Gabrielės ir Antano santykiai. Ne sykį jie buvo poruojami, tačiau net nepaisant jų bučinio, jie vis vien vienas kitą laiko tik draugais.

REKLAMA

REKLAMA

„Kai su Antanu pasibučiavome, nebuvo to „dzingt“, bet manau, kad mums ir taip gerai. Nes jis mano labai geras draugas ir man šiame projekte labai didelė atrama. Dabar tie mūsų santykiai patys geriausi – nieko vienas iš kito nesitikime ir neapsikrauname santykiais ar apmąstymais, kas čia toliau bus. Kas bus toliau žino tik Dievas“, – sako Gabrielė.

Nors ir pripažįsta, kad anksčiau simpatiją Antanui jautė, ji sako po kurio laiko supratusi, kad jis jai tik kaip draugas. „Nežinau, ar tikrai po to bučinio nusibraukė simpatija. Bet jis tarsi buvo tas ženkals, kad ne viskas čia gerai. Po to bučinio mus visi pradėjo labai poruoti – nei man, nei Antanui nebuvo labai smagu. Tikriausiai po to ir nusprendėme, kad nieko čia nebus“, – tikino ji.

Taip pat Gabrielė atskleidė, kad jos nuomonė labiausiai pasikeitė apie Joną ir Emą:

„Iš pat pradžių mes su Jonu tai bendraudavome, tai nebendraudavome, bet kai iškrito Ewa, jis be proto pasikeitė. Dabar jis labai geras visų draugas. Taip pat pasikeitė mano nuomonė apie Emą. Maniau, kad ji šaltesnis žmogus, bet kai likome trys merginos, tai mes viena kitą labai stipriai palaikome – nėra įtampos“, – šypteli ji.

REKLAMA

REKLAMA

„O aš iš tikro labai gerbiu Antaną ir Gabrielę. Jie tikri šaunuoliai. Praeitą savaitę gavosi taip, kad visi manė, kad aš minusą dėsiu Antanui. Tada pradėjau tikėtis, kad Antanas ir Gabrielė mane išbalsuos. Tačiau kai išgirdau, kad Gabrielė man neduos minuso, pasikeitė mano nuomonė apie ją. Galvojau, kad jie su Antanu pasitardavo dėl to, ką išbalsuos. Tačiau Gabrielė mane labai nudžiugino“, – apie pasikeitusią nuomonę apie Gabrielę paatviravo Justinas.

Kiekvieną savaitę vienas projekto dalyvis šou palieka žiūrovų sprendimu. Šie balsuoti už savo mylimiausius kviečiami iki kiekvieno trečiadienio 12 valandos. Mažiausiai balsų naujienų portale tv3.lt surinkęs dalyvis turi atsisveikinti su prabangia vila ir gyvenimu Tenerifėje. Šią savaitę mažiausiai balsų surinko Rimvydas – žiūrovų sprendimu, būtent jis turėjo palikti šou. Balsuoti už dalyvius galite čia: www.tv3.lt/neviskasiskaiciuota

O jei ir jūs norite tapti naujoku, dar vis turite savo šansą. Pildykite anketą šiandien ir galbūt jums nusišypsos laimė prisijungti prie tų, kurie jau patraukė tūkstančių žiūrovų dėmesį. Anketą tapti „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ realybės šou dalyviu galite rasti čia: www.tv3.lt/neviskasiskaiciuota/anketa

„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ – 24/7 per Go3 ir pirmadieniais-ketvirtadieniais 20.30 val. per TV3!