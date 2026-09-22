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Serija 31
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Serija 30
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Serija 29
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Serija 28
Video Video
Serija 27
Video Video
Serija 26
Video Video
Serija 25
Video Video
Serija 24
Video Video
Serija 23
Video Video
Serija 22
Video Video
Serija 21
Video Video
Serija 20
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Serija 19
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Serija 18
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Serija 17
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Serija 16
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Serija 15
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Tai, ką Livijus išsirinko sekso prekių parduotuvėje nustebino Mikaitį: seni, atsijungsiu
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Paaiškėjo, kas laimėjo projektą „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“
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Livijus ir Jovita apie santykius: atsakė, kodėl nebus kartu
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Livijaus pavydo kalba
TV3 realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ finalas jau ant nosies ir įtampa tarp dalyvių tik didėja. Pusfinalyje iškritus Matui, šis nesulaikė ašarų ir pyko ant jį išbalsavusių projekto dalyvių. Paskutiniame šou atvirumo vakare finalininkai išliejo visas emocijas ir negailėjo negatyvių žodžių Matui. TV3 realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ finalas jau ant nosies ir įtampa tarp dalyvių tik didėja. Pusfinalyje iškritus Matui, šis nesulaikė ašarų ir pyko ant jį išbalsavusių projekto dalyvių. Paskutiniame šou atvirumo vakare finalininkai išliejo visas emocijas ir negailėjo negatyvių žodžių Matui.
TV3 realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ finalas jau ant nosies ir įtampa tarp dalyvių tik didėja. Pusfinalyje iškritus Matui, šis nesulaikė ašarų ir pyko ant jį išbalsavusių projekto dalyvių. Paskutiniame šou atvirumo vakare finalininkai išliejo visas emocijas ir negailėjo negatyvių žodžių Matui.
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Livijaus ir Jovitos pokalbis po palme
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Projektą palikęs Matas apkaltino dalyvius susidorojimu: „Tiek melo čia mačiau“
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Su realybės šou atsisveikinęs Matas sudarė sandorį su finalo dalyviu: kai laimėsi pinigus dalinsime per pusę
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Iš komforto išstumta Jovita prarado kantrybę: jie yra subingalviai
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Artėjant projekto finalui – Livijaus ašaros: „Mačiau, kaip jūs į mane žiūrit“
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Livijus ir Jovita kursto kalbas apie jausmus: užfiksuotas intymus pokalbis
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Jovita pripažino savo didžiausią silpnybę: palūžti privertė vedėjo klausimas
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Realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvį ištiko priepuolis: atsidūrė ligoninėje
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Jovita ir Matas pasakoja dalyviams apie sunkią užduotį
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Projektą palikusi dalyvė neslėpė gailesčio: per giliai įklimpau į šūdą
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Spalvingoji Power Hit Radio užduotis
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Monos elgesys šokiravo Livijų: nebenoriu tavęs matyti
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Caroline skambutis Markui
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Matas eina miegoti pas Caroline
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Mona priima išpažintis ir dalinasi gyvenimo išmintimi
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Žaidimas realybės šou baigėsi drama
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Naujokė Kornelija rizikuoja tapti dar viena projekto antiheroje: Mona ją pavadino Ievos sese
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Kornelijai sunku
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Antroji Mato ir Caroline santykių aiškinimosi
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Mona neištvėrė užduoties
„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“: Naujokės pirmas kontaktas su dalyviais „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“: Naujokės pirmas kontaktas su dalyviais
„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“: Naujokės pirmas kontaktas su dalyviais
Realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ kai kuriems dalyviams jau baigėsi. Šį kartą žiūrovai ir patys projekto dalyviai išrinko du žmones, kurie turėjo išvykti ir atsisveikinti su saulėtąja Pietų Ispanija. Tačiau tai nereiškia, kad likusieji gali atsipūsti, nes į vilą įžengė naujokė! Realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ kai kuriems dalyviams jau baigėsi. Šį kartą žiūrovai ir patys projekto dalyviai išrinko du žmones, kurie turėjo išvykti ir atsisveikinti su saulėtąja Pietų Ispanija. Tačiau tai nereiškia, kad likusieji gali atsipūsti, nes į vilą įžengė naujokė!
Realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ kai kuriems dalyviams jau baigėsi. Šį kartą žiūrovai ir patys projekto dalyviai išrinko du žmones, kurie turėjo išvykti ir atsisveikinti su saulėtąja Pietų Ispanija. Tačiau tai nereiškia, kad likusieji gali atsipūsti, nes į vilą įžengė naujokė!
Video Video
Mato ir Caroline pokalbis
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Kornelija - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA
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Realybės šou dalyvė sulaukė grįžtamojo ryšio iš mylimojo: pridarei gėdos ne tik sau, bet ir man
Jovitos ir Pauliaus pokyčiai kirpykloje ir tattoo Jovitos ir Pauliaus pokyčiai kirpykloje ir tattoo
Jovitos ir Pauliaus pokyčiai kirpykloje ir tattoo
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Monos pokalbis su mama: priekaištai dėl leksikos ir alkoholio vartojimo
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Monos ir Livijos pasimatymas
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Prieš kameras ašaras liejęs Paulius ruošiasi atsisveikinti su realybės šou: nejaučiu palaikymo nei iš žiūrovų, nei iš jūsų
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Mikaitis užkūrė erotinį žaidimą: vila skambėjo nuo šūksnių
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„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“: Sauliaus pokalbis su žmona
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Išgyvenimo užduotis pravirkdė Austėją: teko įveikti klastingą fobiją
Realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ Realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“
Realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“
Realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ Realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“
Realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“
Striptizo vakaro pasekmės Striptizo vakaro pasekmės
Striptizo vakaro pasekmės
Aistra tarp Monos ir Livijaus neblėsta: užfiksuotas bučinys Aistra tarp Monos ir Livijaus neblėsta: užfiksuotas bučinys
Aistra tarp Monos ir Livijaus neblėsta: užfiksuotas bučinys
Emocijų nesuvaldęs Paulius pratrūko: „Tikrai nemaniau, kad verksiu per realybės šou“ Emocijų nesuvaldęs Paulius pratrūko: „Tikrai nemaniau, kad verksiu per realybės šou“
Emocijų nesuvaldęs Paulius pratrūko: „Tikrai nemaniau, kad verksiu per realybės šou“
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Paulius - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA
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Livijus - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA
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Saulius - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA
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Ieva - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA
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Caroline - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA
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Matas - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA
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Austėja - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA
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Lukas - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA

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