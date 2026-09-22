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Serija 6
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Serija 4
Serija 3
Serija 2
Serija 1
Serija 32
Serija 31
Serija 30
Serija 29
Serija 28
Serija 27
Serija 26
Serija 25
Serija 24
Serija 23
Serija 22
Serija 21
Serija 20
Serija 19
Serija 18
Serija 17
Serija 16
Serija 15
Serija 14
Serija 13
Serija 12
Serija 11
Serija 10
Serija 9
Serija 8
Serija 7
Serija 6
Serija 5
Serija 4
Serija 3
Serija 2
Serija 1
Tai, ką Livijus išsirinko sekso prekių parduotuvėje nustebino Mikaitį: seni, atsijungsiu
Paaiškėjo, kas laimėjo projektą „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“
Livijus ir Jovita apie santykius: atsakė, kodėl nebus kartu
Livijaus pavydo kalba
TV3 realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ finalas jau ant nosies ir įtampa tarp dalyvių tik didėja. Pusfinalyje iškritus Matui, šis nesulaikė ašarų ir pyko ant jį išbalsavusių projekto dalyvių. Paskutiniame šou atvirumo vakare finalininkai išliejo visas emocijas ir negailėjo negatyvių žodžių Matui.
Livijaus ir Jovitos pokalbis po palme
Projektą palikęs Matas apkaltino dalyvius susidorojimu: „Tiek melo čia mačiau“
Su realybės šou atsisveikinęs Matas sudarė sandorį su finalo dalyviu: kai laimėsi pinigus dalinsime per pusę
Iš komforto išstumta Jovita prarado kantrybę: jie yra subingalviai
Artėjant projekto finalui – Livijaus ašaros: „Mačiau, kaip jūs į mane žiūrit“
Livijus ir Jovita kursto kalbas apie jausmus: užfiksuotas intymus pokalbis
Jovita pripažino savo didžiausią silpnybę: palūžti privertė vedėjo klausimas
Realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvį ištiko priepuolis: atsidūrė ligoninėje
Jovita ir Matas pasakoja dalyviams apie sunkią užduotį
Projektą palikusi dalyvė neslėpė gailesčio: per giliai įklimpau į šūdą
Spalvingoji Power Hit Radio užduotis
Monos elgesys šokiravo Livijų: nebenoriu tavęs matyti
Caroline skambutis Markui
Matas eina miegoti pas Caroline
Mona priima išpažintis ir dalinasi gyvenimo išmintimi
Žaidimas realybės šou baigėsi drama
Naujokė Kornelija rizikuoja tapti dar viena projekto antiheroje: Mona ją pavadino Ievos sese
Kornelijai sunku
Antroji Mato ir Caroline santykių aiškinimosi
Mona neištvėrė užduoties
„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“: Naujokės pirmas kontaktas su dalyviais
Realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ kai kuriems dalyviams jau baigėsi. Šį kartą žiūrovai ir patys projekto dalyviai išrinko du žmones, kurie turėjo išvykti ir atsisveikinti su saulėtąja Pietų Ispanija. Tačiau tai nereiškia, kad likusieji gali atsipūsti, nes į vilą įžengė naujokė!
Mato ir Caroline pokalbis
Kornelija - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA
Realybės šou dalyvė sulaukė grįžtamojo ryšio iš mylimojo: pridarei gėdos ne tik sau, bet ir man
Jovitos ir Pauliaus pokyčiai kirpykloje ir tattoo
Monos pokalbis su mama: priekaištai dėl leksikos ir alkoholio vartojimo
Monos ir Livijos pasimatymas
Prieš kameras ašaras liejęs Paulius ruošiasi atsisveikinti su realybės šou: nejaučiu palaikymo nei iš žiūrovų, nei iš jūsų
Mikaitis užkūrė erotinį žaidimą: vila skambėjo nuo šūksnių
„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“: Sauliaus pokalbis su žmona
Išgyvenimo užduotis pravirkdė Austėją: teko įveikti klastingą fobiją
Realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“
Realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“
Striptizo vakaro pasekmės
Aistra tarp Monos ir Livijaus neblėsta: užfiksuotas bučinys
Emocijų nesuvaldęs Paulius pratrūko: „Tikrai nemaniau, kad verksiu per realybės šou“
Paulius - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA
Livijus - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA
Saulius - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA
Ieva - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA
Caroline - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA
Matas - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA
Austėja - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA
Lukas - (ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA
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