Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Stonkaus ir Gelminės vestuvėse žvilgsnius traukė dvi viešnios – pasirinko itin drąsius įvaizdžius

2025-08-22 20:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 20:00

Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės vestuvėse netrūko garsių Lietuvos žmonių. Vieni rinkosi klasikinius vestuvių svečio įvaizdžius, kiti – nesidrovėjo parodyti kūno linijų. Dvi viešnos vestuvėse išsiskyrė savo drąsia apranga: nuomonės formuotoja Agnė Kulitaitė ir Justino Jaručio mylimoji Urtė nevengė gilių iškirpčių.

Stonkaus ir Gelminės vestuvėse žvilgsnius traukė dvi viešnios – pasirinko itin drąsius įvaizdžius (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
53

Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės vestuvėse netrūko garsių Lietuvos žmonių. Vieni rinkosi klasikinius vestuvių svečio įvaizdžius, kiti – nesidrovėjo parodyti kūno linijų. Dvi viešnos vestuvėse išsiskyrė savo drąsia apranga: nuomonės formuotoja Agnė Kulitaitė ir Justino Jaručio mylimoji Urtė nevengė gilių iškirpčių.

REKLAMA
10

Viešnios laikėsi aprangos kodo – pasipuošė juodomis suknelėmis. Nepaisant to, iš minios vis tiek išsiskyrė. A. Kulitaitė vilkėjo ilgą juodą suknelę su gilia iškirpte. Prie jos priderino puošnią rankinę bei aukštakulnius batelius su sidabrinėmis detalėmis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Jaručio mylimoji Urtė taip pat traukė akį savo apranga. Ji vilkėjo ilgą juodą suknelę su įmantriais iškirpimais priekyje. Urtė avėjo juodus smailius batelius, o plaukus buvo susisegusi į kuodą.

REKLAMA
REKLAMA

 

Daugiau šventės svečių įvaizdžių galite pamatyti čia:

Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius
(53 nuotr.)
(53 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Z1000
Z1000
2025-08-22 20:40
Stringai į tarpusikni
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų