Stasiui Povilaičiui būtų sukakę 75-eri: maesto paliko ryškų pėdsaką

Socialiniame tinkle Palangos meras Šarūnas Vaitkus pasidalijo sveikinimu bei S. Povilaičio nuotraukomis.

„Su gimimo diena, Maestro !!!

Scenos legendai, nepakartojamam dainininkui Stasiui Povilaičiui šiandien būtų sukakę 75-eri...

Visų palangiškių ir ne tik palangiškių mylimas bei gerbiamas Maestro kultūriniame mūsų šalies gyvenime paliko ypač ryškų pėdsaką. Nedaug turime atlikėjų, kurių dainas mokėtų ir noriai dainuotų tiek vyresnio amžiaus klausytojai, tiek ir jaunimas. Tačiau Stasys Povilaitis publiką žavėjo ne tik savo talentu, bet ir aukšta scenos kultūra, klausytojui rodoma pagarba.

Už nuostabias dainas, už šypseną, už meilę Palangai bei jūrai ir dar už daug ką palangiškiai yra dėkingi Stasiui Povilaičiui, todėl visų palangiškių vardu padėjau gėlių ant jo kapo.

Su gimtadieniu, Maestro, švieski mums vėl“, – feisbuke rašė Palangos meras.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad prieš 5-erius metus apie tėčio netektį kalbėjo jo dukra.

A. Povilaitytė iki šiol negali kalbėti apie tėvą be ašarų. „Aš iki paskutinės minutės tikėjau, kad jis pasveiks. Aš tiesiog atsisakydavau manyti kitaip. Galvodavau, kad toks geras žmogus, koks buvo mano tėtis, negali mirti“, – pasakojo moteris, kuri drauge su mama, S.Povilaičio žmona Birute, iki paskutinio atodūsio slaugė tėvą namuose Palangoje.

„Man visos laidotuvės buvo kaip migla ir po to dienos slinko taip, kad net neturiu, ką apie jas pasakyti. Per šiuos metus netekome ir močiutės, tėčio mamos. Ji buvo jau labai sena ir sunkiai sirgo, todėl kiekvieną kartą atvažiavus lankyti, klausdavo „kaip Staselis?“. Tai būdavo kaip peiliu per širdį“, – pasakojo A.Povilaitytė.

Moteris prisiminė, kad paskutines savaites jie visi trys leido kartu ir stengėsi neprarasti nė vienos akimirkos. Maestro dukra prisimena, kad S.Povilaitis mėgdavo tiesiog sėdėti virtuvėje ir ilgai žiūrėti į ją. „Tada ir aš atsisėsdavau priešais ir mes be žodžių vienas į kitą žiūrėdavom“, – sakė Agnė.

Maestro taip pat kartais dainuodavo. Tačiau ne „Sudegintus tiltus“ ar „Švieski man vėl“, o daug mažiau žinomą savo dainą „Aš–daktaras“. „Jis turėjo nepakartojamą humoro jausmą“, – šypteli prisiminusi A.Povilaitytė.