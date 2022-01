Nelaiminga Dakaro ralio pabaiga: žuvo 20-metis mechanikas

„Policijos teigimu, šį rytą 11.30 val. vietos laiku 234-ajame pravažiavimo kilometre įvyko avarija tarp automobilio ir vietinio vairuojamo sunkvežimio. Deja, automobilio vairuotojas Quentinas Lavalee žuvo įvykio vietoje. Prancūzijos piliečiui buvo 20 metų. Jis buvo „PH Spot“ komandos narys. Kartu su Q.Lavalee važiavęs Belgijos pilietis Maxime‘as Frere patyrė sužalojimų ir buvo nugabentas į Džidos ligoninę, kur jam atliekami papildomi tyrimai. Jis susižeidė pilvą ir krūtinės ląstą“, – teigiama organizatorių pranešime.

„PH-Sport“ komanda į šių metų Dakarą atvyko su 4 ekipažais. Prancūzas Lionelis Baudas („Peugeot“) automobilių įskaitoje užėmė 48-ą vietą, italas Marco Carrara („Zephyr“) T3 lengvųjų prototipų klasėje nebaigė ralio po baisios avarijos su rusu Sergejumi Kariakinu, prancūzas Lionelis Costesas („Zephyr“) toje pačioje T3 klasėje finišavo 10-as, o komandos sunkvežimis (MAN), vairuojamas prancūzo Thomo Robineau po 11-os greičio ruožų rikiavosi 49-as.

„PH-Sport“ taip pat teigė mechaninę pagalbą kai kuriems „Dakar Classic“ kategorijos ekipažams. Pažymima, kad Q.Lavalee buvo vyriausias 726-u numeriu pažymėto ekipažo mechanikas. Tą „Peugeot“ automobilį vairavo prancūzas Rudy Jacquot, kuris bendroje įskaitoje užėmė 24-ą vietą.

Sadly, we also have to report something we didn't want to. 😔



Quentin Lavalée, a young mechanic of the n°726, lost his life during the last liaison of #Dakar2022.



Our deepest condolences to his family and friends. ❤️ pic.twitter.com/P9NVIGcPvL