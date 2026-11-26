Šiuo įrašu žinomas dainininkas ir dainų autorius pasidalijo socialiniame tinkle, pranešdamas gerbėjams džiugią žinią – pristatė savo ir žmonos vestuvių dainą.
Iš vyro – jautrūs žodžiai
„Šiandien mano gimtadienis!
Paprastai tokią dieną gauni dovanų. Bet didžiausią savo gyvenimo dovaną gavau prieš tris mėnesius. Jos nereikėjo išpakuoti. Reikėjo tik ištarti „taip“.
Ir ta dovana – Beata.
Todėl šiandien noriu pasidalinti mūsų vestuvių daina.
Vieni repetuoja vestuvinį šokį, o mes paruošėme dainą.
Nuo tos audringiausios šių metų dienos praėjo jau trys mėnesiai. Dienos, kai dangus maišėsi su žeme. Dienos, kai aš ir Beata susituokėm.
Viskas tą dieną galėjo eiti ne taip. Galėjo dingti elektra, išvartyti medžiai galėjo užtverti kelius, siaubingi orai galėjo sujaukti fotosesiją.
Elektra dingo pusėje Lietuvos, bet ne pas mus.
Medžiai iš tiesų užtvėrė kelius, bet ne mūsų kelią.
O kai reikėjo nusifotografuoti lauke, pro debesis išlindo saulutė.
Iki paskutinio dūžio.
Visa daina komentare“, – rašė jis.
Kviečiame išgirsti dainą: