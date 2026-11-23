Pareigūnai apieško Sarijero rajono apylinkes ir netoliese esantį mišką, pranešė televizijos kanalas „CNN Türk“, kuriuo remiasi agentūra dpa.
Pasak naujienų agentūros „Anadolu“, gyvūną sekmadienio vakarą pastebėjo vietos gyventojas ir apie tai pranešė policijai. Plėšrūną užfiksavo ir stebėjimo kameros. Institucijos paragino vietos gyventojus likti namuose. Šiaurinėje Stambulo dalyje esančiame Sarijero rajone gausu vilų kvartalų.
Kol kas neaišku, iš kur gyvūnas atsirado. Žiniasklaida skelbia, kad plėšrūnas galėjo būti neteisėtai laikomas privačioje valdoje. Laukinėje gamtoje Turkijoje liūtai negyvena.
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