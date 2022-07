Skirmantas Malinauskas pasipiktino Birutės Petrikytės interviu: aptarinėjo SSRS su Lukašenką palaikančiais žurnalistais

Įrašu Skirmantas Malinauskas pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“.

„Švenčionienė su Juraičių ima interviu iš Petrikytės Baltarusijoje. Prieš tai šie „Lietuvos žurnalistai ir visuomenės atstovai“ susitikinėja su Baltarusijos užsienio reikalų ministru ir pačiu tarakonu. Ne, čia Baltarusijos KGB tikrai niekaip nedalyvauja. Beje, dabar jie jau vyksta į Maskvą su huilo režimu draugiškų ryšių megsti.

Bet video ne apie juos. Atsakinėja Petrikytė apie SSRS. Buvom viena šeima, šiek tiek paskui persidalinom, bet koks skirtumas. Tik priminsiu, kaip mes ta šeima tapom. Per žuvusių partizanų ir jiems padėjusių žmonių kūnus, per ištremtas ir atskirtas šeimas, per lageriuose ir KGB rūsiuose nukankintus Lietuvos mokytojus, kunigus, kariškius.

Net ir tas „šiek tiek persidalinom“ įvyko per Loretos Asanavičiūtės ir kitų laisvės gynėjų gyvybes. Dabar Ukrainoje žudomi žmonės, o Petrikytė klausia: „kodėl mes visus skirtome į gerus ir blogus?“ Tai gal neskirstykim? Gal savo namus ginantys ukrainiečiai tokie pat kaip juos puolantys okupantai?

Petrikytė labai džiaugiasi artėjančiu šlagerių festivaliu ir visus ten kviečia. Man įdomus, kas suvažiuos pas ją rugpjūčio mėnesį pasilinksminti ir pakelti taures už huilo bei tarakoną (juk visi esam bendra šeima), už SSRS (kaip tada „buvo gerai“), už tautų draugystę (kam čia politikuoti, juk visi vienodi). Gal su Naisių festivaliu kooperuosis?

Kai viskas užfiksuota video, jokių viešų laiškų nebereikia, teisintis ir sapalioti, kaip menas nėra politika – viskas kaip ant delno. Garsas šūdinas, bet suprasti įmanoma. Puikiai tinka prie tokio pokalbio ir jo dalyvių“, – rašė Skirmantas Malinauskas.

Primename, jog liepos pradžioje Baltarusijoje vyko kasmetinis Aliaksandro Lukašenkos globojamas festivalis „Slavianski Bazaar“. Paaiškėjo, jog festivalyje dalyvavo ir viename vaikų konkurse teisėjavo Lietuvos dainininkė Birutė Petrikytė.

Atlikėja sulaukė kritikos bangos dėl Rusijos ir Lukašenkos rėžimo palaikymo. Kritikos strėlių sulaukusi Birutė iš pradžių atsitvėrė tylos siena, tačiau vėliau išplatino pranešimą spaudai, kuriame atskleidė savo motyvą.

Esu solistė Birutė Petrikytė ir norėčiau su jūsų redakcija pasidalinti savo detalesniu paaiškinimu, dėl mano dalyvavimo festivalyje Slavianski Bazaar.

Tikiuosi mano laiškas bus taip pat paviešintas, kaip buvo aprašytas ir pats dalyvavimo faktas, nes manau, kad turinys ir priežastys yra labai svarbios. Mielieji, noriu pasidalinti savo pozicija, vertybėmis ir detalesniu paaiškinimu kodėl dalyvavau Baltarusijoje vykstančiame festivalyje Slavianski Bazaar.

Neiškomunikavau to laiku ir susijaudinusi nesugebėjau pilnai to paaiškinti netikėtai paskambinusiems žurnalistams. Suprantu, kodėl dalis jūsų sureagavote jautriai, nusivylėte ir kai kurie mane jau nuteisėte. Visų pirma, prieš einant į detales, noriu labai aiškiai pabrėžti, kad šlykščiuosi ir visiškai smerkiu Rusijos vykdomą karą, kurį, deja, remia ir Lukašenkos režimas.

Palaikau Ukrainą, verkiu skaitydama ir matydama kokį genocidą ten vykdo Rusija ir meldžiuosi, kad ugnis būtų kuo greičiau nutraukta. Kalbant apie tarptautinį muzikos festivalį Slavianski Bazaar, į jį kaip atlikėja ir komisijos narė esu kviečiama jau daugybę metų.

Dalyvavau jame daugybę kartų, kartu su puikiai žinomais Lietuvos atlikėjais ir muzikos žmonėmis. Šiais metais ypatingai svarsčiau, ar verta ten vėl važiuoti, žinant, kad festivalyje ant scenos gali užsukti pasireklamuoti Lukašenka ir žinant, kad Baltarusija nėra mūsų ir Ukrainos pusėje.

Buvau nusprendusi, kad tikrai nevažiuosiu ir tai bus mano ženklas baltarusiams, kad nepalaikau jų vykdomos politikos. Nors ir daugybę metų ten dalyvaujant užkulisiuose nesu jautųsi politinio paskonio ar politinės atmosferos. Tai sužinoję mano bičiuliai dalyvaujantys festivalyje, tiek baltarusiai, tiek iš kitų šalių atvykstantys muzikos profesionalai, pradėjo mane perkalbinėti.

Dar visai neseniai, po neteisėtai laimėtų Lukašenkos rinkimų, didžiulės masės žmonių plūstelėjo į gatves kovodami už laisvos Baltarusijos idėją. Tuose mitinguose dalyvavo ir tie patys mano bičiuliai baltarusiai, vis dar tikintys, kad Baltarusija vieną dieną bus laisva.

Jie manęs prašė, kad savo dalyvavimu bent kiek palaikyčiau Europinę jų idėją dabar jiems esant priespaudoje, kad įkvėpčiau ir niekuo nekaltus Baltarusijos vaikus, nes dalyvavau būtent tik vaikų, ne pagrindinio festivalio komisijoje. Todėl vis dar tikėdama, kad Baltarusija vieną dieną bus laisva ir nepriklausoma, nusprendžiau palaikyti ir įkvėpti šviesius muzikos žmones savo dalyvavimu bei ypatingai vaikus, kurių konkurse ir dalyvavau.

Gal tai ir skamba naiviai, bet noriu tikėti, kad bent toks mano ženklas ir pokalbiai užkulisiuose, prisidės prie jų vis dar rusenančios laisvos Baltarusijos idėjos. Prie Europinės idėjos, kurią galiu atstovauti ir palaikyti ten. Pilnai suprantu, kokią asmeninę riziką prisiėmiau dalyvaudama ir kad Feisbuko teisėjai nesigilins į priežastis, o tik mane nuteis.

Gyvenau sovietų okupuotoje Lietuvoje ir žinau, kaip svarbu buvo mūsų tuometinės estrados atlikėjams, įskaitant ir mane, palaikymas iš vakarų. Kuomet senais laikais gavau kvietimą įsikurti ir dainuoti Maskvoje, kas tuo metu prilygo aukščiausiam įmanomam pasiekimui mūsų srityje, aš lengvai atsisakiau, nes žinojau, kad esu Lietuvos patriotė ir man pinigai bei kitų pripažinimas nėra svarbiausi dalykai.

Tuo sprendimu didžiuojuosi iki dabar ir manyje rusena idėja, kad Baltarusija vieną dieną bus laisva, nors savo šiuo palaikymu surizikavau nuplauti visus savo iki dabar sukauptus darbus Lietuvai. Visą gyvenimą buvau vedina meilės, drąsos, o ne baimės ar krūpčiojimo, taip ir šį kartą.

Atsiprašau tų, kuriuos nuvyliau ir supykdžiau. Atsiprašau savo artimųjų, kurie šios mano idėjos nepalaikė. Mano ašaros nuplaus šį nuteisimo skausmą.

Slava Ukraini ir Žyvie Bielarus!

Primename, kad liepos 13-ąją festivalyje dalyvavusi atlikėja, teisėjavo viename iš vaikų konkursų, bei teikė apdovanojimus. Tuo tarpu vieno kanalo žiniose moteris aiškino, jog nieko blogo savo dalyvavime festivalyje nemato, ir nenori painioti politikos su muzika.

Baltarusijoje vykstantį festivalį tradiciškai atidarė šalies prezidentas Aliaksandras Lukašenka.

Kritikos strėlių B.Petrikytei negailėjo ir žinomi žmonės.

TV prodiuseris Dominykas Kubilius sekmadienį socialiniuose tinkluose publikavo įrašą, kuriame negailėjo karčių žodžių muzikantei.

„Noriu kreiptis į Lietuvos tarybų socialistinės respublikos žvaigždę Birutę Petrikytę.

(Esat dainavusi ne viename mūsų organizuotame renginyje – tv laidose, bet deja kitaip esamoje situacijoje jūsų identifikuoti nebegaliu).

Kas vyksta Ukrainoje tikrai neaiškinsiu ir jei esate adekvati, puikiai viską suprantate ir žinote.

Ar tikrai normalu:

būnant Lietuvos piliete vykti į teroristinės valstybės didžiausio bendrininko mylimiausią festivalį ir ten atstovauti Lietuvai;

vykti festivalį, kurio metu diktatorius rėžia pažadą susigražinti Ukrainos žemes į slavų šeimą;

vykti į festivalį šalyje, kurioje žmonės už kitą nuomonę žudomi ir sodinami į kalėjimus;

vykti į festivalį, kuris vyksta raketų paleidimo žemėje, raketų, kurios iš Baltarusijos skrieja į Ukrainos gyvenamuosius rajonus, mokyklas ir ligonines;

ir dar kartą, ar normalu vykti į šalį, kurios „vadas“ palaiko nė metų neturinčių kūdikių prievartavimus šalia esančioje Ukrainoje?!?!?!

Kaip supratau iš #LNKzinios žurnalistams duotų atsakymų jums vis tai yra norma.

Kaip sakėte, tai jūsų vyro gimtinė, sakėte, tą nuvalkiotą ir valkatų teroristų sugalvotą – „muzika karui neatstovauja“. Bet tarkim, priimkim šitą sovietinę klišę, bet jums kaip Lietuvos pilietei tai irgi išlieka norma?!?!

Alio, jūs kokiam pasaulyje gyvenate?

Ar tai vis dar nenugalima ta sovietinių žvaigždžių liga, kuri pilna pagiežos, pavydo nepriklausomai naujai kartai, kupina nostalgijos su žvaigždės blatu gautiems sovietiniams bananams ir žirneliams?!“ – rašė D. Kubilius.