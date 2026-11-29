Poros santykiai prasidėjo po to, kai 2025 m. balandį jie susipažino filmuodamiesi šou „Celebrity Big Brother U.K.“
Sprendimas pasirinkti save
JoJo Siwa ir Chrisas Hughesas nusprendė pasukti skirtingais keliais.
„Tai buvo netikėta visiems, bet JoJo yra labai įskaudinta. Ji jį mylėjo ir atidavė viską, kad šie santykiai pavyktų“, – žurnalui PEOPLE atskleidė J. Siwa draugas. „Mėnesių mėnesius už uždarų durų ji tikėjosi, kad situacija pasikeis. Tačiau galiausiai ji suprato, kad yra verta jaustis taip pat mylima ir palaikoma, kaip ir ji pati stengėsi dėl jo.“
Šaltinis priduria: „Išeiti nebuvo lengva, ir tai nereiškia, kad ji nustojo juo rūpintis. Ji tiesiog suprato, kad turi pasirinkti save. Ji nuoširdžiai linki jam viso ko geriausio.“
Nuo Pažinties „Big Brother“ iki raudonojo kilimo
23 metų dainininkė bei šou „Dance Moms“ žvaigždė ir 33 metų „Love Island U.K.“ narys kartu praleido pusantrų metų.
Siwa ir Hughesas susipažino 2025 m. balandį filmuodamiesi šou „Celebrity Big Brother U.K.“, o po mėnesio pradėjo susitikinėti. Santykius jie oficialiai patvirtino to paties birželio mėnesį, o 2025 m. spalį kartu žengė raudonuoju kilimu „Dancers Against Cancer Gala of the Stars“ renginyje Beverly Hillse.
Kai jie pasirodė „Celebrity Big Brother“, Siwa dar palaikė santykius su australų aktore, turinio kūrėja Kath Ebbs. Netrukus po šou pabaigos ji su K. Ebbs paskelbė apie skyrybas, tačiau neigė, kad draugystė su C. Hughesu turėjo įtakos šiam sprendimui. Tuo pačiu metu Siwa paaiškino savo seksualinę orientaciją, pabrėždama, kad identifikuojasi kaip queer, o ne lezbietė.
Audringas romanas ir svajonės apie vestuves
Siwa ir Hugheso santykiai vystėsi žaibiškai ir greitai tapo rimti. 2025 m. liepą C. Hughesas duodamas interviu „E! News“ teigė, kad Siwa yra „jo gyvenimo meilė“ ir „geriausia draugė“.
Po mėnesio atlikėja podcaste „Reign with Josh Smith“ atskleidė, kad iki pažinties su C. Hughesu niekada nesvajojo apie tradicines vestuves:
„Aš niekada nenorėjau vestuvių. Man visada atrodė, kad tiesiog nuvyksiu pasirašyti dokumentų arba susituoksiu Vegase. Bet dabar mąstau kitaip: „Ne, aš noriu žiedo, noriu, kad tėtis palydėtų mane prie altoriaus, noriu pirmojo šokio ir drugelių pilve.“
Abu partneriai ne kartą užsiminė apie būsimas sužadėtuves. Sausio mėnesį dainininkė rodė „Cartier Love“ žiedą, kurį Hughesas jai padovanojo Kalėdų proga. Balandžio mėnesį, artėjant pirmosioms metinėms, Siwa žurnalui PEOPLE teigė pajutusi vestuvių „karštligę“, kai su Hughesu apsilankė savo brolio vestuvėse.
Tą patį mėnesį Siwa išleido dainos „Serendipity“ muzikinį klipą, kuriame nustebino Hughesą masiniu teatro pasirodymu su 86 šokėjais ir 24 paslėptomis kameromis.
Svajonių žiedas ir santykių pabaiga
Dar šį rudenį pora vis dar kalbėjosi apie galimas piršlybas.
„Vieną dieną vakarieniaujant tiesiog paklausiau jo: „Kaip manai, kaip atrodo mano svajonių žiedas?“ Savo galvoje žinojau, kad pati jo vis tiek nekurčiau. Buvau pamačiusi nuotrauką „Google“ paieškoje ir supratusi, kad tai mano svajonė. Tiesiog susitarėme: „Gerai, parodykime vienas kitam skaičiuojant iki trijų.“ Vienas, du, trys – atvertėme telefonus ir abu laikėme tiksliai tą pačią nuotrauką iš „Google“!“ – dar spalio mėnesį žurnalui PEOPLE pasakojo Siwa.
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