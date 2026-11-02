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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Šiuose Helovino kadruose – buvusi „TV pagalbos“ gelbėtoja: ar atpažįstate, kas ji?

2026-11-02 17:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 17:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Buvusi „TV Pagalbos“ gelbėtoja Neringa Mažeikienė socialiniuose tinkluose pasidalijo įspūdingomis Helovino nuotraukomis. Jose ji įsikūnijo į kelis skirtingus personažus ir pademonstravo kruopščiai apgalvotus, išraiškingus kostiumus.

Neringos Mažeikienės Helovino įvaizdžiai (nuotr. JurArt's, asm. archyvo)
GALERIJA (5)

Buvusi „TV Pagalbos“ gelbėtoja Neringa Mažeikienė socialiniuose tinkluose pasidalijo įspūdingomis Helovino nuotraukomis. Jose ji įsikūnijo į kelis skirtingus personažus ir pademonstravo kruopščiai apgalvotus, išraiškingus kostiumus.

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Šiemet N. Mažeikienė pristatė net tris Helovino įvaizdžius. Kiekvienas kostiumas – vis kitoks, tačiau visi jie išsiskiria itin išraiškingomis detalėmis. 

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Neringos Mažeikienės Helovino įvaizdžiai

Parodė Helovino įvaizdžius

Vienoje nuotraukoje Neringa pasirodė su juodu, į skeletą panašiu kostiumu, papuoštu ryškiais raudonų rožių motyvais.

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Įvaizdį užbaigė didžiulis gėlių vainikas su ilgais, į saulės spindulius panašiais spygliukais ir geltonas, permatomas nuometas. Veidą puošė kaukolę primenantis makiažas.

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Kituose kadruose Neringa pozavo su juoda ir aukso spalvų suknele, baltu garbanotu peruku, perlų vėriniais bei puošnia kauke.

Dar viename įvaizdyje ji vilkėjo šviesiai mėlyną, aukso detalėmis dekoruotą suknelę, o rankose laikė nėriniuotą vėduoklę.

Nuotraukose netrūksta teatrališkų detalių – sodriai raudonų užuolaidų, žvakių šviesos, puošnių aksesuarų ir paslaptingos atmosferos. 

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