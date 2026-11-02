Šiuose Helovino kadruose – buvusi „TV pagalbos“ gelbėtoja: ar atpažįstate, kas ji?

Šiemet N. Mažeikienė pristatė net tris Helovino įvaizdžius. Kiekvienas kostiumas – vis kitoks, tačiau visi jie išsiskiria itin išraiškingomis detalėmis.
Parodė Helovino įvaizdžius
Vienoje nuotraukoje Neringa pasirodė su juodu, į skeletą panašiu kostiumu, papuoštu ryškiais raudonų rožių motyvais.
Įvaizdį užbaigė didžiulis gėlių vainikas su ilgais, į saulės spindulius panašiais spygliukais ir geltonas, permatomas nuometas. Veidą puošė kaukolę primenantis makiažas.
Kituose kadruose Neringa pozavo su juoda ir aukso spalvų suknele, baltu garbanotu peruku, perlų vėriniais bei puošnia kauke.
Dar viename įvaizdyje ji vilkėjo šviesiai mėlyną, aukso detalėmis dekoruotą suknelę, o rankose laikė nėriniuotą vėduoklę.
Nuotraukose netrūksta teatrališkų detalių – sodriai raudonų užuolaidų, žvakių šviesos, puošnių aksesuarų ir paslaptingos atmosferos.