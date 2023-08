Šios poros ištreniruotais kūnais žavisi tūkstančiai: sunku patikėti, kiek jiems metų

Socialiniuose tinkluose išgarsėjusi pora su gausybe gerbėjų dalijasi savo sporto treniruotėmis, valgiais, kasdienybe, atostogų rutina. Nors tūkstančių sekėjų jie susilaukė dėl to, kad dalijasi savo fitneso istorija, tačiau jų paprastumas, meilė vienas kitam ir žavus stilius įkvėpė daugybę žmonių. Be to, pažvelgus į nuotraukas ir jų ištreniruotą kūną, sunku patikėti jų amžiumi –sutuoktiniai atrodo gerokai jaunesni.

Jų istorija prasidėjo Pietų Korėjoje paplitus tendencijai, kai žmonės šešis mėnesius treniruojasi ir dalijasi kūno pokyčiais socialiniuose tinkluose. Vyras nusprendė tai išbandyti ir, kaip pasakojo jų dukra Grace, „jis visada laikosi to, ką sako.“ Neilgai trukus į tai įsitraukė ir jo žmona, nes jie viską daro kartu.

Pasibaigus iššūkiui, į kurį, žinoma, įėjo ne tik treniruotės, bet ir laikymasis tikslios mitybos, jų meilė sportui neišblėso. Tai tapo jų kasdienybe, kuria dabar jie dalijasi su tūkstančiais sekėjų socialiniuose tinkluose.

Tiesa, ryšių su sportu pora turėjo ir anksčiau. Vyras buvo profesionalus kikboksininkas, o jo žmona iki pirmojo vaiko gimimo buvo plaukikė.

„Su amžiumi supratome, kaip svarbu teikti pirmenybę savo sveikatai. Sulaukęs 60-ies susidūriau su tam tikromis sveikatos problemomis, pavyzdžiui, nedideliais diabeto požymiais ir susidėvėjusiomis kelio kremzlėmis, dėl kurių man sunku ilgai vaikščioti.

Mano žmona, kuriai yra jau virš 50 metų, po menopauzės patyrė įvairių simptomų, tokių kaip veido raudonis, širdies plakimas ir panikos priepuoliai. Iš pradžių tai laikėme natūralia senėjimo dalimi, tačiau supratome, kad nuoseklios jėgos treniruotės gali pakeisti situaciją, motyvuoti mus toliau sportuoti ir rūpintis savo sveikata“, – portalui „Bored Panda“ pasakojo vyras.