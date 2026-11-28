Šis pokalbis – tai ne tik žvilgsnis į artėjančius jubiliejinius koncertus, bet ir gili asmeninė išpažintis apie tai, kaip muzika ištraukė jį iš klystkelių ir suteikė tvirtą gyvenimo pagrindą.
Jaunėjanti auditorija ir naujas „dėdės Radžio“ statusas
Per du dešimtmečius scenoje Radži spėjo pamatyti kelias klausytojų kartas. Pastaraisiais metais atlikėjas pastebi itin įdomią tendenciją: jo koncertuose vis dažniau reiškiasi jaunimas, kuriam tradicinė lietuviška estrada tapo tikru atradimu. Kartu su besikeičiančia auditorija kinta ir atlikėjo kreipiniai – ankstesnį „Radžiuką“ palaipsniui keičia pagarbus „dėdė Radžis“.
Radži neslepia nuostabos, kad aštuoniolikmečiai ir dvidešimtmečiai jaunuoliai atmintinai moka jo dainas ir renkasi į koncertus su plakatais:
„Iš tikrųjų pastaruosius porą metų jaunimas – ypač nuo aštuoniolikos – kažkaip pradėjo klausytis tos senos estrados. Na, aš dainuoju, sakykime, popmuziką, bet jos senesnę versiją. Tai man kažkaip keista. Jau ne viename interviu esu sakęs: gal jūs, pajuokaudami, sumaišėte koncertus? Bet iš tiesų matau jų akis, jie ateina ir su plakatais, ir jiems patinka. Na, o man tai labai smagu – kad jaunoji auganti karta tikrai vertina šią muziką kaip savą, lietuvišką.“
Laiko tėkmę atlikėjas jaučia ir kasdieniuose susitikimuose su klausytojais, kur vis dažniau išgirsta kitokį kreipimąsi:
„Artėja tas keturiasdešimtmetis. Anksčiau būdavo sakydavo Radžiukas ar ten ką, o dabar jau „dėdė Radžis“. Sakau: koks čia aš dėdė? Na, jiems gal ir dėdė, aišku, bet kažkaip tas laikas greitai bėga.“
Jubiliejinis turas per Lietuvą
Pasirengimas jubiliejiniams koncertams reikalauja didelio susikaupimo. Radži atvirai prisipažįsta, kad naujų tekstų mokymasis jam visada buvo iššūkis, nes žodžius įsimena ne sausu kalimu, o tik per ilgą dainavimą ir praktinį atlikimą. Tačiau artėjantis turas bus ypatingas – tai penki dideli koncertai didžiausiose šalies salėse.
Apie pasiruošimo užkulisius ir atsakomybę prieš žiūrovus Radži kalba labai atvirai:
„Tiek daug informacijos, kad dabar galvoje tiek daug tekstų, reikia išmokti naujų dainų... O su tekstais, kaip žinoma, man nelabai sekasi – labai sunkiai juos įsimenu. Bet jei jau įsimenu, tai ilgam. Pasirašiau datas, kad nesuklysčiau, nes čia bus ne paprasti eiliniai koncertai, o jubiliejiniai.“
Šventinis turas apims penkis Lietuvos miestus, o pasirodymus ves žinomas aktorius ir renginių vedėjas Gintaras Mikalauskas:
Vasario 24 d. – Alytaus kultūros centras
Vasario 26 d. – Kauno sporto halė
Kovo 5 d. – Panevėžio „Kalnapilio“ arena
Kovo 8 d. – Klaipėdos Žvejų rūmai
Kovo 24 d. – Šiaulių „Saulės“ kultūros centras
Svarstydamas apie koncertų formatą, Radži pabrėžia nenorintis vaikytis madingų šou efektų ar dirbtinių lazerių šviesų. Atlikėjas orientuojasi į klasikinę estrados mokyklą ir amžinatilsį maestro Stasio Povilaičio paliktą sceninį pavyzdį:
„Mano koncertai bus paprasti, bet neprasti, nes aš rengiu koncertus atitinkančius muziką, ką aš atlieku. Mano muzika yra senesnė estradinė – negaliu meluot žmonėm. Būsiu aš, bus šou elementų, bet nebus pertekliaus. Rengiu koncertus maždaug taip, kaip mūsų amžinatilsį maestro Stasys Povilaitis. Ir nuo to populiarumas nesumažėjo – 20 metų praėjo kaip viena diena.“
Kaip pastebėjo muzikinį talentą?
Retas žino, kad iki 10 metų Radži apie dainavimą net nemąstė. Jo pirmoji aistra buvo ritminiai ir sportiniai šokiai. Vaikų globos namuose berniukas lankė šokių repeticijas ir netgi buvo iškovojęs pirmąją vietą šokdamas kvikstepą, džaivą bei tango.
Apie netikėtą posūkį dainavimo link ir pirmą kartą pastebėtą įgimtą balso vibrato Radži prisimena su šypsena:
„Iki 10 metų absoliučiai nedainavau. Man dainavimas nebuvo aktualus, bet aš gerai jaučiau ritmą. Šokau ritminius, sportinius šokius, E3 grupėje esu laimėjęs pirmą vietą. O atėjo diena vaikų namų salėje, mokytoja užgrojo ir sako: „Pabandom.“ Iš kokio 10-o karto repeticijų uždainavau ir iškart su tuo vibrato. Nežinau, gal pas romus yra įgimtas tas vibrato. Mokytoja nusistebėjo ir sako: „Pamatėm kabliuką, reikia toliau eit.“
Tai paskatino rimtam pasirengimui. 1997–1998 m. dešimtmetis Radži atstovavo savo kraštui prestižiniame respublikiniame konkurse „Dainų dainelė“. Repertuaras reikalavo didžiulės drąsos: berniukas atliko lietuvių liaudies dainą „Ganiau karves ant kalnelio“ ir sudėtingą itališką kūrinį, kurio tarimą mokėsi tiesiog iš klausos.
Prisimindamas pirmąją išvyką į sostinę ir laimėtas žiūrovų simpatijas, dainininkas pasakoja apie vaikystės įspūdžius ir svajonių dovaną:
„Dainavau respublikiniame konkurse prieš rimtą komisiją. Laimėjau žiūrovų simpatijas. Žmonėms buvo keista, kas čia per vardas toks – Radžis. Pirmą kartą atvažiavau į Vilnių, Sporto rūmus, vėliau į Operos ir baleto teatrą. Ir gavau dovanų kalnų dviratį su 24 bėgiais! Tais laikais aš dar dviračiu važiuot nemokėjau – kol išmokau su juo... Nuo tos „Dainų dainelės“ atsirado didelė atspirtis, dainavimas patapo pirmoje vietoje.“
Tvirtas charakteris nuo vaikystės
Panevėžio vaikų globos namuose Radži garsėjo ne tik meniniais gebėjimais, bet ir ypatingu pasitikėjimu savimi. Kol kiti vaikai žaisdavo futbolą lauke ar atlikdavo ūkinius darbus, būsimasis atlikėjas leido laiką aktų salėje klausydamasis plokštelių bei ruošdamasis šventiniams koncertams svečiams iš Vokietijos.
Atlikėjas su šypsena prisimena epizodą, kaip vaikystėje apgynė savo „artisto“ statusą prieš globos namų direktorių:
„Būdavo dideli koncertai, ruošdavom programas, atvažiuodavo svečiai iš Vokietijos, priveždavo mandarinų. Kai kiti vaikai žaisdavo futbolą, aš būdavau aktų salėje. Direktorius neužmirš, kaip atvažiavo svečiai, visi neša dovanas, o aš stoviu prie vartų. Direktorius sako: „Kodėl ponas Aleksandrovičius neina nešti daiktų?“ O aš sakau: „Laukiu svečių. Dainininkai negali dirbti!“ Iki šios dienos man tai primena.“
Jau tuo metu berniuko sąmonėje mezgėsi vizijos apie ateitį didžiojoje scenoje. Radži prisimena sapnuodavęs pranašiškus sapnus:
„Vaikystėje sapnuodavau, kad esu scenoje – va, sapnuoju, kad stoviu scenoje ir man ploja. Ir tai neišgalvota, tikrai taip sapnuodavau! Muzika man buvo atėjimas į šį pasaulį, nes daugiau iš tiesų nieko nemoku. Davė taip, kaip davė.“
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