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Simonos Šernės ir Mindaugo Lipniaus gyvenime – lemtingas vingis

2026-10-30 10:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 10:51
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Simonos Šernės ir Mindaugo Lipniaus skyrybų byloje buvo padėtas taškas – buvusius sutuoktinius oficialiai išskyrė teismas.

Simonos Šernės ir Mindaugo Lipniaus skyrybų byloje buvo padėtas taškas – buvusius sutuoktinius oficialiai išskyrė teismas.

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Tai naujienų portalui tv3.lt patvirtino pati Simona.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Simona Lipnė

Taškas skyrybų byloje

Naujienų portalui tv3.lt moteris patvirtino, kad oficialiai išsiskyrė su buvusiu vyru, trijų bendrų vaikų tėčiu M. Lipniumi.

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„Oficialiai išsiskyrėme spalio 14-ąją“, – teigė ji.

Primename, kad apie skyrybas pora viešai pranešė šių metų vasarą. Apie tai S. Šernė paskelbė socialiniame tinkle „Instagram“. Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.

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„Ilgai tylėjau. Bet jaučiu, kad atėjo laikas.

Šis įrašas nėra tam, kad kurstyčiau diskusijas ar ieškočiau kaltų. Aš tiesiog nebenoriu prielaidų ir spėlionių.Tai tiesiog nutiko. Tai yra mano gyvenimo dalis, kurią dabar išgyvenu. Nekaltinu, gerbiu ir paleidžiu. O tai, kuo dalinuosi, yra tik tai, kas vyksta mano viduje. Taip pat nuoširdžiai prašau gerbti mano ir mano vaikų privatumą.

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Ši istorija nėra tik apie mane – ji liečia ir mano vaikus, kurie yra brangiausia, ką turiu“, – prie įrašo teigė Simona.

Verslo likimas

Pranešus apie skyrybas kiek vėliau paaiškėjo ir bendro „Simitri“ verslo likimas – jis atiteko M. Lipniui, o S. Šernė pradėjo naują verslą, pavadinimu „Simonella“.

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Neseniai M. Lipnius socialiniuose tinkluose prabiloa apie „Simitri“ pavadinimą, kurį sugalvojo kartu su tuometine žmona. Vyras atskleidė, kad jį pakeisti minčių nebuvo:

Vyras kalbėjo:

„Truputėlį paplepėkime... Kilo mintis, nes dabar dar kartą atsakiau į tokią žinutę, praėjusią savaitę irgi buvo, tikrai nebuvo daug, bet viena kita buvo, pasėjo sėklą: „Kodėl jūs, Mindaugai, nekeičiat įmonės pavadinimo?“

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Taip įdomu atrodo iš šalies. Nuo pirmos dienos, kai prasidėjo pokyčiai mūsų asmeniniuose gyvenimuose, aš neturėjau minties, jei liksiu įmonėje vienas, kad reikia keisti pavadinimą. Yra klientų, kurie rinkosi „Simitri“ net nežinodami mūsų, nesekdami, kas vyksta. Juo labiau, yra parduotuvės, prie kurių jie pripratę, eina ir perka, jei jiems patinka. Galų gale žmogus renkasi, perka kada jam reikia, jei mato, kad pasiūlymas atliepa jo poreikius.

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Dėl to neturėjau tokių minčių. Plius, mano svajonė, kad vieną dieną „Simitri“ ženklas taps stiprus, savarankiškas.

Aišku, su tam tikrais asmeniniais pokyčiais įmonė irgi kažkiek keisis. Gal keisis kategorijos, kurios buvo vedančios, atsiras naujų produktų kategorijų. Bet tai labai natūralu, nuolatos turi keistis, išlikti įdomus, nes jei tiesiog daryti tą patį, nusibodi vieną dieną. Bent man taip atrodo. Reikia būti dinamiškam, pasiūlyt kažką naujo, tokiu principu dirbome anksčiau, tokiu dirbame ir dabar. Bet dėl pavadinimo, kažkaip įdomiai.“

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Paviešino vienas paskutiniųjų akimirkų drauge

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad neseniai Simona socialiniame tinkle pasidalijo jautriu vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotos paskutinės jų akimirkos kartu.

„Instagram“ istorijoje Simona su savo gerbėjais pasidalijo vaizdo įrašu iš praeities, kuriame ji kartu su buvusiu mylimuoju Mindaugu užfiksuota automobilyje. Mindaugas sėdi prie vairo, o Simona – šalia jo.

Fone skamba jautri Free Fingos ir Monikos Liu daina „Beržas“.

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