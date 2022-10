Sigourney Weaver atskleidė „Įsikūnijimas“ tęsinio filmavimo detales: naudotos pažangiausios technologijos

Fantastinio veiksmo ir nuotykių filmo „Įsikūnijimas“ (angl. „Avatar“) žvaigždė Sigourney Weaver atskleidė keletą naujų detalių apie itin laukiamą režisieriaus James Cameron tęsinį „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ (angl. „Avatar: The Way of Water“), kurio premjera numatyta gruodžio 16 d.