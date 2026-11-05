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Siaurukas puoselėja Lietuvoje gastronominį turizmą

2026-11-05 16:27 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-05 16:27
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Lapkričio 7–8 dienomis VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ kviečia į jau tradicija tampančią gastronominę kelionę „Skonių kelionė po istorinę Lietuvą“. Ketvirtus metus organizuojamas renginys sujungs kelionę istoriniu siauruku, pažintį su Lietuvos kulinarinėmis tradicijomis ir išskirtinius gastronominius potyrius.

Siaurukas puoselėja Lietuvoje gastronominį turizmą
GALERIJA (5)

Lapkričio 7–8 dienomis VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ kviečia į jau tradicija tampančią gastronominę kelionę „Skonių kelionė po istorinę Lietuvą“. Ketvirtus metus organizuojamas renginys sujungs kelionę istoriniu siauruku, pažintį su Lietuvos kulinarinėmis tradicijomis ir išskirtinius gastronominius potyrius.

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Šiemet keleivių laukia autentiška skonių patirtis, kurioje atsiskleis skirtingų Lietuvos kraštų kulinarinis paveldas, tradicinių patiekalų interpretacijos ir senosios vaišių tradicijos.

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„Norime, kad kelionė siauruku būtų ne tik galimybė pasigrožėti Aukštaitijos kraštovaizdžiais ar prisiliesti prie geležinkelio istorijos, bet ir patirti Lietuvą visais pojūčiais. Gastronomija yra svarbi mūsų kultūros ir tapatumo dalis – per tradicinius patiekalus, jų skonius ir istorijas galime geriau pažinti savo kraštą. Džiaugiamės, kad gastronominė kelionė tampa gražia tradicija, į kurią sugrįžta keleiviai“, – sako VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktorius dr. Darius Liutikas.

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Lietuvos kulinarinis paveldas – vienoje kelionėje

Gastronominės kelionės metu keleiviai ragaus patiekalus, įkvėptus skirtingų Lietuvos kraštų tradicijų. Meniu prasidės aukštaitišku bajorišku kepsniu – sočiu, gardžiu patiekalu, primenančiu senąsias vaišių tradicijas ir Panevėžio krašto skonį.

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Saldžiuoju kelionės akcentu taps medaus pyragas, kuriame susijungs derlingos žemės grūdai, kvapnūs miltai, laukų ir miškų medus, švelnus grietinės kremas, vyšnių džemas bei šviežios uogos. Tai suvalkietiško svetingumo ir darbščių rankų istorija.

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Keleivių lauks ir žemaitiška puota – švelnus, maloniai rūgštelėjęs kastinys, sodri skumbrės užtepėlė, jaunos bulvytės, lengvai marinuoti svogūnai bei žalumynai. Greta bus patiekiamas dūmu kvepiantis, kmynais gardintas varškės sūris.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Siaurukas puoselėja Lietuvoje gastronominį turizmą

Dar vienas gastronominis atradimas – lėtai troškinta vištiena su miško gėrybėmis. Kvapnūs grybai, žalumynai ir ilgai ant mažos ugnies ruošta mėsa atskleis Dzūkijos miškų ir senolių virtuvės įkvėptus skonius.

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Kiekvienas patiekalas pasakos savitą istoriją, o visa jų seka taps pažintimi su Lietuvos kulinariniu paveldu – nuo sočių tradicinių valgių iki saldžiųjų skanėstų.

Kelionė per istorines Siauruko stoteles

Maršrutas drieksis iš Panevėžio į Anykščius ir atgal. Kelionės dalyviai sustos istorinėse Surdegio, Troškūnų bei Anykščių siaurojo geležinkelio stotelėse. Jose keleivių lauks jau išvardinti patiekalai ir gėrimai. Tai galimybė vienos dienos išvykoje suderinti kelionės siauruku malonumą, istorinių vietų pažinimą ir gastronominius atradimus.

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Gastronominės kelionės numatytos lapkričio 7–8 dienomis, išvykimas 11 val. iš Panevėžio siaurojo geležinkelio depo, o grįžimas į Panevėžio stotį – 18 val. Bilieto kaina – 85 Eur.

Daugiau informacijos apie Siauruką, organizuojamas šventes bei pramogines keliones, taip pat bilietų įsigijimą rasite VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ interneto svetainėje: www.siaurukas.eu.

Gairės:
siaurukas

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Gairės:
siaurukas
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