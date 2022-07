Siaubo trilerio „Helovinas baigiasi“ anonsas žada Jamie Lee Curtis finalą su Maiklu Majersu

REKLAMA

Pirmasis anonsas netikėtai pasirodė antradienio vakarą, kai siaubo franšizės žvaigždė Jamie Lee Curtis paskelbė apie išleidimą likus vos kelioms minutėms iki jo pasirodymo internete.

„Laurie visada sako... DARYK, KAIP SAKAU!“ – aktorė Jamie Lee Curtis parašė savo asmeninėje socialinio tinklo „Twitter“ paskyroje.

Siaubo trileris „Helovinas baigiasi“ yra jau 13-oji kruvinosios franšizės dalis ir ketvirtoji pagal chronologiją, nustatytą su 2018 m. filmu „Helovinas“, kuri ignoravo visus kitus serijos filmus, išskyrus režisieriaus John Carpenter 1978 m. originalą.

REKLAMA

REKLAMA

Naujausioje trilogijoje Jamie Lee Curtis atkartojo savo Laurie Strode vaidmenį, išgyvenusi Maiklo Majerso originalias žudynes dabar ji atsiskyrėlė, kovojanti su potrauminio streso sindromu. 2018-ųjų filme ir 2021-ųjų metų tęsinyje „Helovinas žudo“ (angl. „Halloween Kills“) Laurie susivienijo su dukra Karen (akt. Judy Greer) ir anūke Allyson (akt. Andi Matichak), kai maniakas Majersas vėl užpuolė trijulę.

Filmo „Helovinas baigiasi“ įvykiai prasideda praėjus ketveriems metams po filmo „Helovinas žudo“ pabaigos. Jamie Lee Curtis ir Andi Matichak pakartos savo vaidmenis iš paskutinių dviejų filmų. Be to, savo vaidmenis iš ankstesnių filmų taip pat atkartos Will Patton, Kyle Richards bei Omar Dorsey, o Michael O‘Leary prisijungs kaip naujas franšizės aktorius.

Režisierius David Gordon Green grįžta į režisieriaus kėdę, be to jis parašė scenarijų kartu su Danny McBride, Paul Brad Logan ir Chris Bernier.

Siaubo trileris „Helovinas baigiasi“ Lietuvos kino teatruose nuo spalio 14 d.