Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Šiame Lietuvos mieste pamatytas vaizdas išmušė Vytarą Radzevičių iš vėžių: „Kai pamačiau...“

2026-10-26 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-26 12:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žmonės visais laikais namus statėsi labai įvairiai. Pavyzdžiui, inuitai – iš ledo luitų, afrikiečiai iš bananų lapų, o lietuviai iš medžio ar plytų. Tačiau ar įmanoma gyvenamąjį namą surinkti lyg vaikišką „Lego“ konstrukciją? Šį pirmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Vytaro ferma“ susipažinsime su Ryčiu, kuris taps gyvu to įrodymu!

Žmonės visais laikais namus statėsi labai įvairiai. Pavyzdžiui, inuitai – iš ledo luitų, afrikiečiai iš bananų lapų, o lietuviai iš medžio ar plytų. Tačiau ar įmanoma gyvenamąjį namą surinkti lyg vaikišką „Lego“ konstrukciją? Šį pirmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Vytaro ferma“ susipažinsime su Ryčiu, kuris taps gyvu to įrodymu!

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo sodyboje tvarkydamas po vėtrų išverstas malkas, Vytaras Radzevičius susimąstys, kad tai iš esmės primena statybų dėlionę. Tai paskatins keliautoją pasidomėti, kokį namą galima pasistatyti be specialių žinių?

REKLAMA
REKLAMA

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vytaras Radzevičius

Taip jis ras Rytį – vaikiną, kuris jau pastatė vieną namą, o dabar ėmėsi antrojo. Šįkart jis pasirinko neįprastus blokelius, kurie jungiami vienas su kitu, tarsi „Lego“ kaladėlės. „Aš ne statybininkas – ieškau kuo paprastesnio būdo“, – laidoje pasakos Rytis.

REKLAMA

Gyvenimas kaime Ryčiui suteikia galimybę ne tik pačiam statyti namus, bet ir užsiimti tuo, kas patinka. Vaikinas nuo vaikystės važinėja BMX dviračiu, todėl savo sodyboje įsirengė ir privačią rampą. Vytaras čia pamatys, kaip Rytis savo rankomis kuria aplinką, kurioje telpa ir statybos, ir mėgstamas laisvalaikis.

Senoviniai skoniai ir svogūnų pjaustymas kirviu

Kitoje laidos dalyje Vytaras susitiks su maisto archeologe Liza, kuri kartu su mama atkuria senovinius patiekalus. Šįkart jie gamins „lapnočius“ – į burokėlių lapus vyniojamą mėsos, miežių, svogūnų, morkų ir šoninės įdarą. Šis patiekalas primena balandėlius, tačiau jo receptas atkurtas remiantis žiniomis apie tai, ką žmonės valgė prieš maždaug tūkstantį metų.

REKLAMA
REKLAMA

Anot Lizos, tikslių to meto receptų nėra išlikę, todėl apie senovės virtuvę galima spręsti tik iš archeologinių radinių.

Vytaras ir pats imsis darbo lauko virtuvėje – senoviniu kirviu smulkins svogūnus, vynios įdarą į lapus ir lauks, kol patiekalas iškeps ant laužo tarp dviejų suvožtų keptuvių.

Paragavęs rezultato, jis svarstys, ar šie „lapnočiai“ galėjo būti vieni iš šiandieninių balandėlių pirmtakų? Pasirodo, norint atrasti senovinius skonius, nebūtina turėti sudėtingų ingredientų – kartais pakanka paprastų produktų ir šiek tiek kantrybės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ir tai – ne vieninteliai žmonės, su kuriais šįkart kvies susipažinti Vytaras. Jis kvies ir pas Malviną bei Tadą, kurie puoselėja šeimos sodybą Molėtų krašte. Pora čia kuria erdvę savo šeimai – įrenginėja paplūdimį primenančią vietą su smėliu, akmenimis ir vaikams pritaikyta aplinka.

Sodyboje Vytaras pastebės ir itin tvarkingą vištidę. Ji žinomam vyrui paliks tokį įspūdį, kad savo ūkyje laikomas vištas jis net ims užjausti: „Kai pamačiau jų vištidę, tai man pasidarė truputį gėda. Labai svarbu, kad mano vištos nepamatytų to vaizdo...“

Daugiau V. Radzevičiaus nuotykių – jau šį vakarą.

Laida „Vytaro ferma“ – pirmadieniais, 20 val. per TV3.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų