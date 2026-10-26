Šiame Lietuvos mieste pamatytas vaizdas išmušė Vytarą Radzevičių iš vėžių: „Kai pamačiau...“

Savo sodyboje tvarkydamas po vėtrų išverstas malkas, Vytaras Radzevičius susimąstys, kad tai iš esmės primena statybų dėlionę. Tai paskatins keliautoją pasidomėti, kokį namą galima pasistatyti be specialių žinių?
Taip jis ras Rytį – vaikiną, kuris jau pastatė vieną namą, o dabar ėmėsi antrojo. Šįkart jis pasirinko neįprastus blokelius, kurie jungiami vienas su kitu, tarsi „Lego“ kaladėlės. „Aš ne statybininkas – ieškau kuo paprastesnio būdo“, – laidoje pasakos Rytis.
Gyvenimas kaime Ryčiui suteikia galimybę ne tik pačiam statyti namus, bet ir užsiimti tuo, kas patinka. Vaikinas nuo vaikystės važinėja BMX dviračiu, todėl savo sodyboje įsirengė ir privačią rampą. Vytaras čia pamatys, kaip Rytis savo rankomis kuria aplinką, kurioje telpa ir statybos, ir mėgstamas laisvalaikis.
Senoviniai skoniai ir svogūnų pjaustymas kirviu
Kitoje laidos dalyje Vytaras susitiks su maisto archeologe Liza, kuri kartu su mama atkuria senovinius patiekalus. Šįkart jie gamins „lapnočius“ – į burokėlių lapus vyniojamą mėsos, miežių, svogūnų, morkų ir šoninės įdarą. Šis patiekalas primena balandėlius, tačiau jo receptas atkurtas remiantis žiniomis apie tai, ką žmonės valgė prieš maždaug tūkstantį metų.
Anot Lizos, tikslių to meto receptų nėra išlikę, todėl apie senovės virtuvę galima spręsti tik iš archeologinių radinių.
Vytaras ir pats imsis darbo lauko virtuvėje – senoviniu kirviu smulkins svogūnus, vynios įdarą į lapus ir lauks, kol patiekalas iškeps ant laužo tarp dviejų suvožtų keptuvių.
Paragavęs rezultato, jis svarstys, ar šie „lapnočiai“ galėjo būti vieni iš šiandieninių balandėlių pirmtakų? Pasirodo, norint atrasti senovinius skonius, nebūtina turėti sudėtingų ingredientų – kartais pakanka paprastų produktų ir šiek tiek kantrybės.
Ir tai – ne vieninteliai žmonės, su kuriais šįkart kvies susipažinti Vytaras. Jis kvies ir pas Malviną bei Tadą, kurie puoselėja šeimos sodybą Molėtų krašte. Pora čia kuria erdvę savo šeimai – įrenginėja paplūdimį primenančią vietą su smėliu, akmenimis ir vaikams pritaikyta aplinka.
Sodyboje Vytaras pastebės ir itin tvarkingą vištidę. Ji žinomam vyrui paliks tokį įspūdį, kad savo ūkyje laikomas vištas jis net ims užjausti: „Kai pamačiau jų vištidę, tai man pasidarė truputį gėda. Labai svarbu, kad mano vištos nepamatytų to vaizdo...“
Daugiau V. Radzevičiaus nuotykių – jau šį vakarą.
Laida „Vytaro ferma“ – pirmadieniais, 20 val. per TV3.
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