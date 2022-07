Seserys Beata Nicholson ir Odeta Bložienė įsileido į naują restoraną: šįkart jo kūrimas vyko kitaip

Taip tvariai sukurtas restorano interjeras kartu su dizainere Indre Macke. Beata ir Odeta dalinasi mintimis, kodėl pasirinko kurti naują restoraną būtent taip ir ką joms apskritai reiškia tvarumas, rašoma pranešime spaudai.

Kodėl jums asmeniškai svarbi tvarumo vertybė?

Beata: Man atrodo, kad pasaulyje tiek daug visko jau yra prigaminta, kad nebespėjam tų daiktų ir panaudoti. Tikiu, kad daiktai turi energiją ir juos panaudojus dar kartą, gauname ypatingą rezultatą – jaukią erdvę su nuostabia energetika. Kartais iš naujo prikelti dalykai yra vertingesni nei nauji. Be to, neaiški ekonominė situacija ir karo krizė, kuomet matome, kaip naikinama visa šalis, padeda pakeisti perspektyvą ir leidžia labiau įvertinti tai, ką turime.

Kaip kilo mintis naują restoraną kurti tvariai?

Odeta: Pirmas dalykas – taupymas. Turime finansinių įsipareigojimų, išlaikome darbuotojus, o naudoti turimus daiktus yra žymiai pigiau nei pirkti naujus. Per pandemiją uždarėme keletą restoranų, tad iš jų prikaupėme daiktų, kuriuos prikėlėme antram gyvenimui. Be to, turimų daiktų naudojimas taupo laiką, nes nereikia užsakinėti ir laukti naujų baldų – imi, ką turi ir naudoji. Kai kuriuos baldus šiek tiek restauravome, kitus – tereikėjo pritaikyti prie interjero ir gavome puikų rezultatą.

Mums tvarumas ir ekologija versle apskritai yra svarbu. Restoranuose rūšiuojame atliekas, naudojame servetėles iš perdirbto popieriaus. Maisto produktus perkame iš tvarių ūkių, ūkininkus pažįstame ir žinome iš kur atkeliauja žaliavos. Taip pat produktų atvežimą į restoranus organizuojame taip, kad į vilkikus tilptų kuo daugiau prekių ir paliktume, kaip įmanoma, mažesnį CO2 pėdsaką. Visą tai nebūtinai dideli žingsniai, bet jie svarbūs ir prisideda prie aplinkos tausojimo.

Ar džiaugiatės rezultatu, kurį pasiekėte kurdami interjerą tvariai?

Beata: Taip, gavosi labai gražus interjeras. Tiesiog malonu pasėdėti dieną ir padirbti kitoje, nei biuras, aplinkoje, o vakare jauku pavalgyti su šeima.

Odeta: Labai džiaugiuosi rezultatu. Patiko dirbti su interjerą mums kūrusia Indre ir nauju jos požiūriu. Kartais daiktas atrodo nenaudojamas, bet naujoje erdvėj suspindi kitaip.

Mes ir ateityje eisime tvariuoju keliu, nes esam nestandartinis restoranų tinklas. Kiekvienas „Jurgio ir Drakono” restoranas yra skirtingas, tame ir slypi žavumas bei išskirtinumas. Dvarčionyse esantis restoranas, kol kas yra tvariausia mūsų sukurta vieta.