Serialo „Friends“ žvaigždė Matthew Perry mirė 54-erių: kolegos jam taria gražiausius žodžius

Aktorius Matthew Perry, išgarsėjęs kaip išmintingasis Chandleris Bingas populiariausioje JAV televizijos komedijoje „Draugai“, šeštadienį buvo rastas negyvas viename Los Andželo rajono namuose, pranešė kelios naujienų agentūros.

The Los Angeles Times ir TMZ.com, abu remdamiesi neįvardytais teisėsaugos šaltiniais, pranešė, kad 54 metų Perry buvo rastas negyvas sūkurinėje vonioje.

NBC News, remdamasi neįvardytu amerikiečių ir kanadiečių aktoriaus atstovu ir šaltiniu teisėsaugoje, pranešė, kad aktorius buvo rastas nuskendęs savo namuose Los Andželo Ramiojo vandenyno Palisadeso rajone.

Perry buvo geriausiai žinomas dėl savo ilgamečio Chandlerio vaidmens itin sėkmingame seriale „Draugai“, kuris 10 sezonų buvo rodomas NBC tinkle nuo 1994 iki 2004 m., kuriame kartu vaidino Jennifer Aniston, Courteney Cox, Davidas Schwimmeris, Mattas LeBlancas ir Lisa Kudrow.

REKLAMA

REKLAMA

Serialas iš visų šešių aktorių padarė tarptautines įžymybes. Jie vaidino draugus, kurie dalijosi erdve vienas kito butuose ir susitikdavo išgerti kavos „Central Perk“ – išgalvotoje Manheteno kavinėje.

REKLAMA

Viena iš pagrindinių istorijos linijų buvo slaptas romantiškas ryšys tarp Chandlerio ir Monikos Geller, Cox vaidinamos veikėjos, kurį po vieną suprato esant ir kiti keturi draugai – Reičel, Joey, Phoebe ir Ross.

Praėjus 17 metų po serialo finalo, visi aktoriai vėl susirinko į specialų susitikimą, kuris 2021 m. buvo parodytas per HBO Max.

Žinomi žmonės prisimena Matthew Perry

Kai pasklido žinia apie jo mirtį, daugybė įžymybių ir žinomų žmonių socialiniuose tinkluose pasidalijo užuojauta, įskaitant Kanados ministrą pirmininką Justiną Trudeau, kuris vaikystėje lankė tas pačias Otavos mokyklas kaip ir Perry.

REKLAMA

REKLAMA

Mirė serialo „Draugai“ aktorius Matthew Perry (8 nuotr.) Matthew Perry ir Jennifer Aniston (nuotr. SCANPIX) Serialo „Draugai“ aktoriai (nuotr. SCANPIX) Matthew Perry (nuotr. SCANPIX) +4 Matthew Perry (nuotr. SCANPIX) Matthew Perry, Davidas Schwimmeris, Mattas LeBlancas (nuotr. SCANPIX) Matthew Perry (nuotr. SCANPIX) Matthew Perry ir Lisa Kudrow (nuotr. SCANPIX) Matthew Perry (nuotr. SCANPIX)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Mirė serialo „Draugai“ aktorius Matthew Perry

„Matthew Perry mirtis sukrečia ir liūdina. Niekada nepamiršiu mokyklos kiemo žaidimų, kuriuos žaisdavome, ir žinau, kad žmonės visame pasaulyje niekada nepamirš džiaugsmo, kurį jis jiems suteikė. Ačiū už visus juokus, Matthew. Buvai mylimas – ir tavęs trūks“, – savo socialinio tinklo „X“ paskyroje rašė J. Trudeau. Visą straipsnį galite rasti čia.

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed. REKLAMA REKLAMA REKLAMA October 29, 2023

„Draugai“ Janice vaidinusi Maggie Wheeler buvo pirmoji iš Perry bendražygių, viešai pagerbusių aktorių. Ponia Wheeler sakė, kad džiaugsmas, kurį Perry suteikė „tiek daugeliui“ per savo „per trumpą gyvenimą“, išliks.

„Jaučiuosi labai palaiminta kiekvienos kūrybinės akimirkos, kuria pasidalinome“, – „Instagram“ rašė ji.

Aktorė Selma Blair rašė, kad Perry buvo jos „seniausias draugas vaikinas“ ir pridūrė: „Visi mes mylėjome Matthew Perry, o aš ypač. Kiekvieną dieną. Mylėjau jį besąlygiškai. O jis mane. Ir aš sugniuždyta. Sudaužyta širdis. Saldžių sapnų Matty. Saldžių sapnų.“

REKLAMA

Visą straipsnį galite rasti čia.

„O ne ne ne ne ne! Matty! O žmogau. Mano širdis plyšta. Matty... Matthew ir aš pažįstam vienas kitą nuo tada, kai mums buvo 16 metų. O žmogau. Be žodžių. Ilsėkis ramybėje, mielasis“, – rašė amerikiečių aktorė Meredith Dawn Salenger. Jos vaidino 1985 m. filme „Natty Gann kelionė“ pagrindinį veikėją ir 1989 m. paauglių komedijoje „Sapnuoti mažą svajonę“.

Oh no no no no no! Matty!

Oh man. My heart breaks. Matty...

Matthew and I have known each other since were were 16 years old. Oh man. No words. Rest in peace sweet @MatthewPerry. 💔😔 pic.twitter.com/yDvKcyorR8 REKLAMA October 29, 2023

„Laimingo kelio tau, Matt. Ačiū, kad buvai tu. Linkiu ramios kelionės namo per žvaigždes. Jei mylėjote Matthew Perry kaip aš perskaitykite jo knygą. Sužinosite daug apie jį“, – paskelbė parašė Nancy Sandra Sinatra, amerikiečių aktorė ir dainininkė, kuri geriausiai žinoma dėl savo muzikinio hito „These Boots Are Made for Walkin“, pasirodžiusio 1966 m.

Happy trails to you, Matt. Thanks for being you. Wishing you a peaceful journey home through the stars.



If you loved Matthew Perry as I did read his book. You will learn a lot about him. pic.twitter.com/CUHzTCQXBR REKLAMA REKLAMA REKLAMA October 29, 2023

Matthew Perry kovojo su priklausomybėmis

Perry 1997 ir 2001 m. kreipėsi į gydymą dėl piktnaudžiavimo receptiniais vaistais ir alkoholiu. Po „Friends“ Perry vaidino dar mažiausiai trijuose televizijos projektuose, kurie pasirodė trumpalaikiai – „Studio 60 on the Sunset Strip“, „Mr. Sunshine“ ir „Go On“.

Jis taip pat gaudavo svečių rolę ar pasikartojančių vaidmenų kitose populiariose TV serialuose, įskaitant „The West Wing“, „Ally McBeal“, „Scrubs“ ir „Beverly Hills“, 90210. Jis vaidino kino filmuose „Fools Rush In“, „The Whole Nine Yards“, „Almost Heroes“ ir „Three to Tango“.

REKLAMA

Masačusetse gimęs aktorius užaugo Otavoje po to, kai jo motina, Kanados žurnalistė, kadaise dirbusi buvusio ministro pirmininko Pierre'o Trudeau spaudos sekretore, išsiskyrė su Perry tėvu ir susituokė su Kanados NBC korespondentu Keithu Morrisonu.

Būdamas 15 metų Perry persikėlė į Los Andželą, kad galėtų užsiimti vaidyba ir improvizacinėmis komedijomis.