Mirus „Draugai“ žvaigždei prabilo Kanados premjeras: prisiminė kartu leistą laiką mokykloje

Aktorius buvo rastas negyvas savo namuose Los Andžele, JAV žiniasklaidai pranešė teisėsaugos šaltiniai, skelbia BBC.

Filmas „Draugai“, kuris sekė šešių jaunų draugų, gyvenančių Niujorke, likimus, buvo rodomas nuo 1994 iki 2004 m. Paskutinę jos seriją JAV žiūrėjo 52,5 mln., todėl tai buvo žiūrimiausia 2000-ųjų TV serija.

„LA Times“ ir TMZ, kurie pirmieji pranešė apie M. Perry mirtį, teigė, kad aktorius buvo rastas nereaguojantis savo namuose esančioje sūkurinėje vonioje.

Po skaudžios žinios savo užuojautą išreiškė ir Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau. Vaikystėje jis kartu su aktoriumi lankė tą pačią mokyklą Otavoje (Kanada).

„Matthew Perry mirtis sukrečia ir liūdina. Niekada nepamiršiu mokyklos kiemo žaidimų, kuriuos žaisdavome, ir žinau, kad žmonės visame pasaulyje niekada nepamirš džiaugsmo, kurį jis jiems suteikė. Ačiū už visus juokus, Matthew. Buvai mylimas – ir tavęs trūks“, – savo socialinio tinklo „X“ paskyroje rašė J. Trudeau.

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed.