Serialą „Choras“ lydi prakeiksmas: mirę aktoriai bei itin rimti incidentai

Markas Sallingas

2019-ųjų sausio 30 dieną mirė Markas Sallingas, seriale vaidinęs Noah „Puck“ Puckermaną. Jam buvo 35 metai. Pernai gruodžio mėnesį jis buvo pripažintas kaltu dėl vaikų pornografijos laikymo. Byla iškelta po to, kai aktoriaus kompiuteryje buvo rasta daugiau kaip 50 tūkstančių pornografinių vaikų nuotraukų, rašo dailystar.co.uk.

Nuosprendis turėjo būti paskelbtas kovo 7 dieną, prokurorai ketino prašyti teisėjo skirti jam kalėjimo bausmę nuo ketverių iki septynerių metų.

Naya Rivera

Naya Rivera, vaidinusi varžybų šokėją Santaną Lopez, neseniai buvo apkaltinta neteisėtu jėgos panaudojimu artimoje aplinkoje, tačiau jos sutuoktiniui nusprendus atsiėmti kaltinimus 2018 metų sausio 12 dieną byla buvo nutraukta.

Žvaigždė apie laiką, praleistą filmuojantis seriale, papasakojo savo 2016 metais pasirodžiusiuose memuaruose „Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up“.

Knygoje N. Rivera prisipažino, kad 2010 metais laisvą nuo filmavimo dieną pasidarė abortą. Aktorė taip pat papasakojo apie santykius su kolega M. Sallingu, su kuriuo slapta susitikinėjo, ir išsamiai apibūdino savo reakciją į žinią apie jam pateiktus kaltinimus dėl vaikų pornografijos laikymo.

„Negaliu pasakyti, kad buvau visiškai priblokšta, bet vis dėlto – po velnių, kas tai? – rašė ji savo knygoje. – Iš tikrųjų, išlindus šiai istorijai man tai pasakė mano sūnaus auklė. Tada man nebeliko abejonių, kad Dievas mane saugojo visą tą laiką.“

Cory Monteithas

„Choro“ žvaigždės patyrė tikrą šoką, kai 2013 metų sausio 13 dieną viešbučio kambaryje Vankuveryje buvo rastas negyvas kolega Cory Monteithas. Skrodimas parodė, kad jis mirė nuo heroino ir alkoholio perdozavimo.

Nors seriale Finną Hudsoną vaidinęs aktorius neslėpė nuo gerbėjų ilgametės savo priklausomybės nuo kvaišalų, tačiau jo mirtis šokiravo ne tik jo fanus, bet ir visą serialo komandą.

C. Monteitho mylimoji, kartu tame pačiame seriale besifilmavusi Lea Michele, praėjus mėnesiui po jo mirties sakė:

„Jis man buvo labai ypatingas, kaip ir visam pasauliui.

Mums labai pasisekė, kad galėjome būti jo neįtikėtino talento, jo gražios šypsenos ir jo labai geros širdies liudininkais. Tad nesvarbu, jūs jį pažinojote asmeniškai ar tik kaip Finną Hudsoną, Cory užmezgė ryšį ir tapo visų mūsų širdžių dalimi ir čia liks amžiams. Tad labai ačiū visiems. Ačiū“.