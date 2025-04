Sergejaus Maslobojevo buvusi žmona apie skyrybas ir kaip sutaria dabar: „Po ilgo laiko buvome susitikę gyvai“

Anot laidos viešnios, savo laiką ji leidžia dažnai mokydamasi naujų dalykų, siekdama naujų žinių ir įgūdžių.

„Sunkiausia man yra, kai save visur išbarstau. Esu labai smalsi, noriu daug ko išmokti, man labai daug dalykų yra įdomūs. Kartais atrodo, kad noriu ir tą, ir kitą dalyką išbandyti, padaryti, bet kartais ateina jausmas, ta akimirka, kai tenka suprasti, kad niekas „nevažiuoja“.

O visgi jeigu nori pradėti daryti kažką naujo, reikia labiau susikoncentruoti ir susitelkti į tai. Paroje laiko man tikrai neužtenka, manau, kad jei būtų daugiau laiko, spėčiau padaryti ir dar daugiau“, – šypteli ji.

Naujos veiklos ir apsivertęs gyvenimas

Šiuo metu Airinė pradėjo užsiimti ir nauja veikla – tapyba. Anot pašnekovės, savo gyvenime ji to nėra mokiusis, visgi visai neseniai ji pardavė pirmą savo kurtą paveikslą.

„Pamenu, kad dvi savaites žiūrėjau į tą vieną kūrinį ir ieškojau, ko dar čia trūksta. Nevadinčiau savęs tapytoja, menininke, bet ne veltui turbūt tai mano gyvenime atsirado“, – teigė ji.

Prieš dvejus metus įvykusios Airinės ir Sergejaus skyrybos visiškai apvertė moters gyvenimą aukštyn kojomis. Anot jos, gyvenimas prieš skyrybas jai yra gyvenimas šeimoje, o po skyrybų – gyvenimas ne šeimoje.

„Man tai yra kertinis dalykas. Gyvenimas po skyrybų buvo kupinas atradimo, ir, sakyčiau, atsirado didelė terpė prisiminti, kas tu esi, kai randi laiko sau. Vėlgi, turėti laiko sau buvo labai keista.

Pamenu, pirmi mano laisvi savaitgaliai man buvo keisti. Nežinojau, kur save padėti ir ką veikti, kai namuose nėra vaikų. Ir tu galvoji: va ir namus susitvarkiau, išsišveičiau, ką dabar veikti? O namie – tylu.

Ir man ta tyla iš pradžių buvo beprotiškai nejauki. Bet supratau, kad man su tuo reikės gyventi, kad man tą tylą reikės priimti ir kažkuo ją užpildyti. Tame ir prasidėjo visos paieškos“, – sako Airinė.

Šiuo metu moteris save vėl atrado šokiuose – kaip teigia ji pati, šoko ji visą gyvenimą, tik pagimdžiusi pirmą sūnų ji šokius buvo apleidusi.

„Dabar lankau šokių su aukštakulniais pamokas. Aukštakulnių dažnai nedėviu, nes manau, kad su jais tiesiog nesu savimi. <...> Esu daugialypė asmenybė ir labai mėgstu daug ką veikti“, – šyptelėjo pašnekovė.

Prabilusi apie bendrą šeimyninį gyvenimą, ji neslepia, kad didelę laiko dalį viską namuose tvarkydavo viena. Bet ir tai turi savo kainą.

„Buvo tokių momentų, kai viską imdavau kaip kardą į savo rankas ir darydavau viena. Kai gyveni šeimoje, įsigyveni arba į bendrus, arba į kažkieno tikslus. Tu pamiršti save, plauki pasroviui pagal, mano atveju, Sergejaus tikslus, su kuriais aš sutikau, kuriuos pati palaikiau. Tai turi tam tikrą kainą. Kai ilgą laiką sau kažko neleidi, neskiri dėmesio, atbunki, atpranti nuo to ir tau pasidaro normalu be to gyventi“, – neslepia ji.

„Tai buvo negebėjimas susikalbėti“

Prieš kelerius metus žiniasklaidą apskriejusi žinia, kad po daugiau nei dešimties metų kartu pora suka skirtingais keliais, daugeliui buvo labai netikėta. Ne viename interviu Sergejus pabrėždavo, kokia jam svarbi šeima ir negailėdavo gražiausių žodžių žmonai. Kas visgi nutiko, kad santuokoje išgyvenę ketverius metus, jiedu nusprendė skirtis?

„Manau, kad apskritai kalbėjimas gali išspręsti daug dalykų, bet mūsų atveju buvo bandymų spręsti kai kurias situacijas, bet baigėsi taip, kaip baigėsi. Aš visus savo gyvenimo patyrimus vertinu kaip tuos, kurie turėjo įvykti.

Ir turbūt visos „čakros“ atsivėrė ne šiaip sau. <...> Jeigu reikėtų išskirti vieną momentą, kuris pakišo koją mūsų santykiuose ir pačiai santuokai, tai buvo negebėjimas susikalbėti“, – kalbėjo ji.

Visgi dažnai net ir iš šalies „tobulos“ poros nebūna ir tokios tobulos – taip teigia mananti ir Airinė.

„Manau, kad dažnai taip būna. Niekada nebuvau tas žmogus, kuris mėgdavo kalbėti apie tai, kas negerai, viešai arba kažkam kitam. Sakyčiau, kad ir mūsų šeimoms skyrybos buvo toks pat šokas.

„Savimi dėl to nesididžiuoju, bet žinau, kad priėmiau tokį sprendimą, apie kurį sufleravo mano vidus. Tai buvo tikra“, – pridūrė ji.

Paklausta, ar dėl savo sprendimo skirtis Airinė nesulaukė neapykantos ir kaltinimų egoistiškumu, moteris teigia, kad iš kitų daugiau sulaukė klausimų ir noro pasitarti.

„Sulaukiau nemažai laiškų ir prašymų patarti. Pas tave atėjau dėl to, nes suvokiau, kad visa tai kažkam reikia išgirsti. Žiūrėdama tavo laidas žinojau, kad kada nors sulauksiu tavo žinutės, nes ir pati labai norėjau su tavimi susipažinti.

Iš tiesų ilgai galvojau, ar eiti viešintis. Net kelias dienas neatrašiau į tavo žinutę, o ir atrašiusi vėl galvojau, ar man tikrai to reikia, nes viešumas niekada nebuvo mano siekiamybė. Aš dirbtiniu būdu niekada nesistengiau pakliūti į viešumą“, – teigia ji.

Anot pašnekovės, apie savo problemas su aplinkiniais ji nėra linkusi kalbėtis.

„Kai dūžta tavo iliuzija apie šeimą, apie tavo didžiausią vertybę, tai labai skaudu. Bet aš labai nemėgstu aukos pozicijos. Ant manęs mano šeima dažnai labai pyksta, kodėl aš tyliu, jei man blogai.

Bet aš manau, kad ta situacija yra mano ir man pačiai reikia rasti sprendimą, kad visa tai pasikeistų. Už mane to niekas nepadarys. Dažnai, kai man net būna blogai, būnu su savimi, savyje“, – sako Airinė.

Skyrybos ir nauji santykiai

Nors ir pastaraisiais metais žinomai moteriai teko išgyventi daug, ji neslepia, kad vidinės stiprybės daugiausia jai suteikė vaikai.

„Man vaikai yra pagrindas. Aš šiaip neįsivaizduoju, kaip mama, turinti vaikų, gali pasiduoti. Tikrai negali“, – sako ji.

„Vyresnėlei buvo sunkiausia apsiprasti. Nuo pat mažens su savo vaikais turėjau labai stiprų ryšį, bet tik dabar galiu pasakyti, kiek stiprus buvo mūsų ryšys.

Vyriausio sūnaus prašiau atvirai su manimi kalbėtis, kaip jis jaučiasi. Ir iš tiesų galiausiai jis pajuto ramybę. Nežinau, ar manyje, ar savyje, bet jis buvo pripažinęs, kad jaučiasi ramiau. Jų emocinė būklė tame etape man buvo svarbesnė“, – teigė Airinė.

Pašnekovė neslepia, kad ir iš vaikų neretai sulaukia įvairiausių replikų, kad ir jai jau metas susirasti „kavalierių“. Visgi iš tokių pasiūlymų Airinė tikina tik pasijuokianti.

„Visada buvau tos nuomonės, kad tu jų nesurasi – pats ateis“, – šypteli ji.

O nors ir pažinčių programėlėse moteris neslepia antrosios pusės neieškanti, meilę ji mano galinti atrasti ir atliekant kitas veiklas – slidinėjant, šokant, ar net šaudant.

„Aš mėgstu šaudyti, daugiau vasarą. Ten pasikraunu, nes ten vienintelė veikla, kur viskas apibrėžta. Ten tik disciplina, tik taisyklės, kurių tu negali pažeisti. Ten tik taikinys. Ten viskas taip tikslu, kad tu nepadarysi visko tik iš jausmo, kaip kad aš mėgstu“, – sako moteris.

Pokalbiui pasisukus link naujų jausmų, Airinė tikina jų neieškanti. O jei ir atsirastų kandidatų, šiems tektų pasistengti:

„Kaip aš sakau, jei mane kas nors kviestų kavos, yra labai mažas šansas, kad aš sutikčiau, nes man tai labai neįdomu. Aš geriau pašaudyti nueičiau – man čia būtų daug įdomiau. Manęs tie banalūs dalykai neužkabina.“

O koks dabar jos santykis su Sergejumi?

„Sakyčiau, kad jis yra sveikas. Jeigu mes turime nuogąstavimų, pastebėjimų dėl vaikų – mes juos aptariame. Po ilgo laiko buvome susitikę gyvai, pasikalbėjome ir viską išsprendėme“, – kalbėjo ji.

Visą pokalbį su Airine Juodryte žiūrėkite straipsnio pradžioje.

