Už Putiną balsavęs verslininkas Viktor: man vis dar labai gėda

Šiandien Viktor yra Lietuvos pilietis, gyvenantis netoli Vilniaus ir visomis išgalėmis remiantis Ukrainos kovą. Jis puikiai kalba lietuviškai ir yra nuoširdus Lietuvos patriotas, tačiau Viktor prisipažįsta iki šiol jaučiantis didelę gėdą. Ypač ji sustiprėjo, kai Rusija pradėjo plataus masto puolimą prieš ukrainiečius.

„Man tada buvo labai gėda. Tėvynės mes juk negalim pasirinkti ir kai tavo Tėvynė tapo fašistine, puola broliškas šalis ir daro šitaip, o tu dar balsavai už debilą Putiną, tai, be abejo, buvo labai gėda. Po to viskas keitėsi labai staigiai. Ukrainai padedu nuo 2014-ųjų su parama, todėl man pradėjo iškart skambinti draugai ir sakyti, kad reikia to ir ano. Aš pasakiau, kad padėsiu“, – pasakoja Viktor.

Gėdijasi, kad balsavo už Putiną

Vyras neslepia, kad gyvendamas Rusijoje iš pradžių nuoširdžiai tikėjo, kad į valdžią atėjęs V. Putinas imsis teigiamų pokyčių, todėl balsavo už jį. Visgi ilgainiui paaiškėjo, kad tai – tuščia iliuzija, kurią Viktor vadina didele klaida.

„Labai gerbiu dainininkę Džordaną Butkutę už tai, kad ji pripažino savo klaidas. Ji gali atvirai pasakyti apie praeitį, o aš taip pat galiu pasakyti apie savo klaidas. Aš balsavau už V. Putiną tris ar tai keturis kartus, nes buvo tokia situacija ir aš tikėjau tuo metu, kad jis pakeis kažką Rusijoje“, – atvirai sako Viktor.

Kas visgi nutiko, kad sėkmingas verslininkas turėjo sprukti iš gimtosios šalies? Viktor dabar su šypsena pasakoja, kad tuo metu, kai vykdė įmonės veiklą, darė viską, ko Lietuvoje seniai jau niekas nebedarė: mokėjo tūkstantines duokles vadinamiesiems „stogams“, kyšius ir vengė mokesčių. Vyras tikina, kad Rusijoje tai buvo absoliučiai įprastas dalykas, kuris, jo įsitikinimu, nepasikeitė iki šiol.

„Aš išvažiavau į Lietuvą be verslo, tik su santaupom, nes visiškai nebuvo man galimybių toliau Rusijoje dirbti. Sulaukiau grasinimų ir ne vieno. Štai atėjo pas mane toks jaunas žmogus, kuris pareiškė, jog privalau ant jo įforminti savo įmonę. Po to, pastatęs kulką ant stalo, rėžė – man tave nužudyti kainuos 200 dolerių“, – prisimena Viktor.

Ruošiasi ginti Lietuvą

Kodėl jis pasirinko būtent Lietuvą? Ar nesibaimino dėl artimųjų, likusių Rusijoje? Kaip vyrui sekėsi integruotis svetimoje šalyje? Daugiau negu 20-imt metų Lietuvoje esantis Viktor tikina nuo pirmųjų dienų daręs viską, kad kuo greičiau įsilietų į visuomenę. Svarbiausias žingsnis buvo išmokti lietuviškai.

„Esu dėkingas Lietuvai už viską, ką man davė. Ir kalbu apie ją ne iš kokių Youtube podcastų įrašų, nes gyvenu čia, kur pasiekiau viską, apie ką tik gali svajoti žmogus“, – sako svečias.

Dabar Viktor įsitikinęs, kad svarbiausia Europos užduotis – padėti Ukrainai laimėti karą, nes kitu atveju didelė grėsmė kiltų visam regionui.

„Kai gavau Lietuvos pilietybę, tai pirmas dalykas, ką padariau – įstojau į Šaulių sąjungą. Esmė tokia, kad noriu paruošti save ginti Lietuvą. Aš mačiau, kas vyksta aplink mūsų šalį. Pažįstu savo buvusius tėvynainius ir labai tikėtina, kad jei Ukraina pralaimės, Rusija su Baltarusija puls mus. Todėl kiekvienas lietuvis turi suprasti tai ir realiai suvokti, ką šalis duoda tau. O tada reikia atiduoti savo skolą valstybei, bent praeiti privalomą karo tarnybą“, – sako Viktor.

Visą pokalbį su Viktor Voroncov žiūrėkite straipsnio pradžioje.

Laidą „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. platformoje „TV3 Play“, antradieniais – 19 val. TV3 Televizijos „YouTube“ kanale.