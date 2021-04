Senas ir itin mažas poilsio namelis virto tobula atostogų vieta: pamatykite, kaip

Baldai, kurie neužima vietos

Atrodytų, kad vasaros namelyje dideliam valgomojo stalui tikrai ne vieta. Tačiau IKEA interjero dizainerė Eglė Čyvė paneigė šį įsitikinimą – galima turėti erdvų stalą, prie kurio patogiai susės didelė šeima.

„Stalas-knyga yra nepakeičiamas mažose erdvėse. Suskleistas jis atrodo kaip siaura spintelė, o išskleistas gali sutalpinti bent 4 asmenis. Prie jo pritaikiau sulankstomas kėdes. Tokiose situacijose jos puikiai tinka, nes išskleisti jas galima tik prireikus, o visą kitą laiką jos neužims vietos kabėdamos ant kabliukų sienoje.

Šie funkcionalūs sprendimai pakeitė iki šiol virtuvėlėje buvusį kampinį sėdimąjį baldą ir masyvų stalą. Tuo tarpu svetainės staliuką mažoje erdvėje puikiai atstojo sulankstomas serviravimo staliukas su nuimamu padėklu“, – sako E. Čyvė.

Patogus miegamasis

Sodo nameliuose esančios lovos neretai čia atkeliauja jau atgyvenusios savo laiką miesto namuose arba būna paveldėtos. Seni miegamieji baldai dažnai gana griozdiški ir nelabai praktiški dėl to, kad užima daug vietos ir nepasižymi funkcionalumu. Pajūrio namelį atnaujinusi interjero dizainerė sukūrė patogų miegamąjį tėvams pritaikiusi itin funkcionalią sofą su miegamojo funkcija. Dieną ant jos sutilps visa šeima, o naktį ji virs patogia ir erdve lova miegoti. Be to, ji itin praktiška, nes turi daiktadėžę, o jos užvalkalus galima nuimti ir išskalbti – tai ypač aktualu kai šeimoje yra mažų vaikų.

Patogi virtuvė

Vasaros namuose virtuvės paprastai būna itin nedidelės. Interjero dizainerė nedidelę, bet patogią virtuvę perkėlė į bendrą erdvę. Gerai apgalvojus sprendimus, čia vietą atrado net didelei šeimai reikalingas, erdvus šaldytuvas.

„Vietoje įprastos standartinio dydžio kaitlentės parinkta dvivietė leidžia turėti daugiau vietos maistui ruošti, o pritaikytas gartraukis su filtrais nereikalauja ventiliacijos įvado. Taip pat, mažose virtuvėse itin svarbu palaikyti tvarką, nes tai gali padėti sutaupyti vietos. Tą padaryti padės stalčių įdėklai, įstatomos lentynos ir dėžutės daiktams rūšiuoti ir kiti maži ir prieinami sprendimai“, – sako interjero dizainerė.

Spinta, į kurią viskas telpa

Kai namai maži, atrodo, kad didelei spintai juose tikrai nėra vietos. Tačiau interjero specialistė sako, kad neturint, kur susidėti daiktų, jie nukloja visus paviršius, kėdes, grindis ir taip įsivyrauja netvarka, daiktai užima daugiau vietos nei užimtų tiesiog erdvioje spintoje, išnaudojančioje sienų aukštį. Būtent toks sprendimas ir buvo pritaikytas 4 asmenų šeimos atostogų namuose.

„Papildomai daiktams laikyti ant laisvų sienų galima pritaikyti lentynas. Jos gali būti tokios pat spalvos kaip sienos, tuomet susilies su jomis ir nekris į akį, arba kaip tik gali tapti praktišku interjero akcentu. Pavyzdžiui, šiuo atveju papildomą vietą daiktams eksponuoti sukūriau ir iš sieninių lentynų suformavusi palangę“, – pavyzdį pateikia specialistė.

Vaikų kambarys

Atskira erdvė vaikams suteikia privatumo ir erdvės tiek jiems, tiek suaugusiems. Tai ypač svarbu per atostogas, kiauras dienas leidžiant kartu. Mažame namelyje interjero dizainerė atskirą kambarį vaikams įkūrė ankstesnėje virtuvės vietoje. Virtuvę perkėlus į bendrą erdvę dabar kiekvienas vaikas gali turėti po atskirą, jo amžių ir poreikius atitinkančią lovą.

„Parinkau tokius sprendimus, kurie ilgai tarnaus net augant vaikams. Mažiausiam šeimos nariui išaugus savo lovytę – naują, ištraukiamą lovą jam bus galima sumontuoti prie sesės lovos. Tad ateityje šeimai nereikės keisti visų baldų, užteks tik įsigyti papildomas dalis. Vasaros atostogų metu pamokų ruošti nereikia, tad vietoje rašomojo stalo vaikai gali turėti piešimo reikmenų dėklą, ant kurio galima piešti, o jame laikyti piešimo reikmenis“, – sako E. Čyvė.

Atostogų nuotaiką kuriantis interjeras

Atnaujindama vasaros namus, interjero dizainerė parinko šviesias, natūralias spalvas, taip tinkančias pajūrio nameliui. Kad namuose būtų šviesu, net kai lietuviška vasara nelepina saulėtomis dienomis, bendrąjį apšvietimą papildo skaitymo šviestuvai, akcentiniai šviestuvai bei virtuvės stalviršio apšvietimas. Gero apšvietimo ir šviesių spalvų paletė interjere lemia tai, kad erdvė atrodo didesnė. Dabar čia jauku ir patogu leisti net lietingas ir vėsias dienas.