Selena Gomez apsipylė ašaromis: vaizdo įrašą suskubo ištrinti

S. Gomez, kurios seneliai iš tėvo pusės emigravo iš Meksikos, iš pradžių pirmadienį savo „Instagram“ istorijoje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame verkia savaitgalį prezidento Donaldo Trumpo inicijuotų masinių deportacijų akivaizdoje. Vaizdo įraše Gomez pro ašaras sakė, kad „mano žmonės yra puolami“, rašo nbcnews.com.

„Man labai gaila, norėčiau ką nors padaryti, bet negaliu, – sakė S. Gomez. – Nežinau, ką daryti. Išbandysiu viską, pažadu“.

Numatyta, kad „Instagram Stories“ turi būti matomos 24 valandas, tačiau paaiškėjo, kad vėliau, kilus reakcijos bangai, vaizdo įrašas buvo ištrintas. Gomez paskelbė, o paskui taip pat ištrynė pareiškimą, kuriame sakoma, kad „matyt, nėra gerai rodyti empatiją žmonėms“.

Samas Parkeris, kuris 2018 m. kandidatavo į JAV Senatą Jutoje, užsipuolė Gomez socialiniame tinkle X, kaltindamas ją, kad ji renkasi dokumentų neturinčius imigrantus, o ne amerikiečius, nes yra nelegaliai sieną kirtusių meksikiečių imigrantų „palikuonė“.

„Ji turi teisę į Ameriką, kaip ir jos nelegalai tėvai. Gal Seleną irgi reikėtų deportuoti?“ – rašė jis.

Vėliau jis pacitavo savo paties įrašą, kuriame buvo parašyta tiesiog „Deportuoti Seleną Gomez“.

Selena Gomez shares emotional Instagram Story about the deportation of Mexican people: “All my people are getting attacked, the children. I don’t understand. I’m so sorry, I wish I could do something but I can’t. I don’t know what to do. I’ll try everything, I promise.” pic.twitter.com/il8pPXYZma

S. Gomez pirmadienio vakarą atsakė „Instagram“ istorijoje, kurią vėliau taip pat ištrynė.

Internete buvo nevienareikšmiškai reaguojama į verkiančios Gomez vaizdo įrašą: vieni kritikavo jos poziciją imigracijos klausimais, o kiti peikė ją už tai, kad ji „negali“ nieko padaryti, kai yra garsenybė, turinti daugybę išteklių.

Kiti gynė Gomez kaip vieną iš nedaugelio įžymybių, kalbėjusių realiu laiku per imigracijos reidus.

Televizijos laidų vedėjas Geraldo Rivera, kuris kadaise rėmė D. Trumpą, socialiniame tinkle X parašė gindamas Gomez ir pažymėjo: „Negalime suimti, kad įveiktume imigracijos krizę“.

„Seleną Gomez reikėtų pagirti už jos užuojautą ir nuoširdumą, – rašė G. Rivera. – Žmonėms, kurie ją puola socialiniuose tinkluose, turėtų būti gėda“.

Selena Gomez should be commended for her compassion and sincerity. People attacking her on social media should be ashamed. You can disagree without being disagreeable. We need comprehensive immigration reform. We can’t arrest our way out of our immigration crisis. Bravo Selena.